Patricia Marco, directiva de Mediaset: "No eres una madre de segunda por adoptar. La maternidad es un sentimiento"

"La innovación es un camino necesario, pero cargado de minas", ha comenzado diciendo Cruz Sánchez de Lara en los primeros segundos del pódcast Arréglate que nos vamos. En este caso, la vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL se refiere a la revolución en el ámbito de la televisión, que, a nivel nacional, ha liderado Patricia Marco, la invitada de este episodio.

Ella es la directora de División de Televisión, actualmente de la OTT y Diversificación Digital en Mediaset, y también "me ha tirado a la piscina sin flotador, sabiendo que no sabía nadar", ha confesado Cruz Sánchez de Lara haciendo alusión a los nuevos programas de televisión que ella misma presenta: Madres: desde el corazón y Madres: voces desde el alma.

"Es una cabeza privilegiada", "una mujer que conoce los medios y la televisión como pocas personas": así han presentado las conductoras a su invitada. "Desde 2023 le encomendaron la revolución, la televisión de pago, el streaming, la diversificación digital... Además, estuvo 22 años de directora de antena en Mediaset", explican.

Por su parte, Patricia Marco se ha dirigido a la vicepresidenta de EL ESPAÑOL como "una magnífica escritora y una abogada de las grandes causas". Y así, en un ambiente cálido y de confianza profesionales que se respetan y conocen a la perfección, ha comenzado una charla sobre superación, maternidad y prejuicios.

La idea de Patricia

Para empezar, Cruz Sánchez de Lara comienza agradeciéndole que contase con ella para estos proyectos televisivos en los que ahora está sumergida. "¡La idea fue solo tuya! Y, aunque yo sea la que doy la cara, detrás hay muchísima gente trabajando", ha exclamado.

"Así es, esto surgió porque me gusta mucho el true crime, y te elegí porque eres una contadora de historias espectacular", responde Patricia. "Te escuché hablar en un foro de mujeres y tu relato llegó al corazón de todos. Por eso pensé en ti cuando buscaba a alguien que hablara con sensibilidad. Nos envolviste a todas en una historia llena de sentimientos, transmitías sinceridad y tienes una voz preciosa", ha explicado.

Cruz, emocionada ante sus palabras, continúa: "Rápidamente, me di cuenta de que Patricia sabía muy bien lo que quería desde el principio. Con Aurah Ruiz, por ejemplo, nos dimos cuenta de lo que son los prejuicios cuando nos dijeron que la entrevistada sería ella y vimos a una señora explosiva en bikini bailando reguetón".

Entonces, en uno de los instantes más emocionantes de este capítulo del pódcast, Charo Izquierdo, directora de ENCLAVE ODS, confiesa: "Para mí, ese programa ha sido una bofetada contra mis propios prejuicios". Y añade: "Lo que necesitamos es que nos cuenten historias de verdad. Realmente llegas a la gente cuando le tocas el corazón".

Cruz menciona también a Ana Obregón: "Será la invitada de nuestro siguiente programa. La emisión coincidirá con el cumpleaños de Anita, cumplirá 2 años el 20 de marzo, casi en el Día del Padre".

"Queríamos conocer a mujeres ya populares por su trayectoria, pero que nos sorprendieran con su historia personal", explica Patricia. En el otro formato de Mitele Plus, Madres: Voces desde el alma, las protagonistas son personas anónimas que han pasado por el gran trauma de perder a alguno de sus hijos de manera violenta.

"Es una lección de vida ver cómo, ante la adversidad, han podido arropar a sus otros hijos y mantener la memoria viva de los que se fueron. Muchas de ellas son felices a pesar de todo y afirman que han sido capaces de interiorizar la situación, así que se quedan con los años de vida que pasaron con ellos", confiesa la invitada.

La maternidad de Patricia

"En este programa hemos descubierto todo tipo de maternidades: biológicas, adoptivas... Y parece que, para algunas personas, las mujeres que adoptan son madres de segunda categoría, pero no, para nada", añade.

Y habla con conocimiento de causa: "Yo adopté a mis dos hijos mayores y luego me quedé embarazada del tercero. Sentía un peso social que me decía que no sabía qué era ser madre si no lo había hecho de manera biológica".

"Los tres son mis hijos y no hay que ponerles ningún apellido, son exactamente iguales. El vínculo materno filial es el mismo, porque ser madre es un sentimiento, más allá de la biología", añade orgullosa.