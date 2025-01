Remedios Cervantes: "Tener cáncer de mama me hizo cambiar de vida, a mejor"

"Dijo Sócrates que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía, no luchar contra lo viejo, sino construir lo nuevo". Con esta poderosa declaración arranca un nuevo episodio del pódcast Arréglate que nos vamos, protagonizado por Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y Enclave ODS y Charo Izquierdo, directora de Enclave ODS.

La invitada de esta semana, a la que hace eco la frase del filósofo anteriormente mencionado, es Remedios Cervantes (Málaga, 1964). Empresaria, actriz, presentadora de televisión y modelo… puede alardear de un polifacetismo inédito. Confiesa que todas estas vertientes están relacionadas con la comunicación.

Remedios Cervantes Esteban Palazuelos

Ahora, experta en marketing de influencia, recalca sobre este cambio: "Lo que hice fue dar un paso a un lado y dedicarme a estar más en la 5.ª fila, no en el escenario. Llevo sangre de teatro porque mi padre fue artista, pero reconozco que me siento muy bien ayudando a los demás, a que puedan conseguir sus objetivos".

Una meta que introduce una reflexión sobre las nuevas generaciones y su imagen. Cruz Sánchez de Lara admite su preocupación ante sus perspectivas: "Si volviera a tener 20 años, habría hecho un business plan para mi vida, me hubiera enfocado más, aparcando las emociones para definir mi camino. Me encantaría que las chicas jóvenes, que ahora tienen muchas más oportunidades, pudieran llegar a eso".

Lo corrobora la experta: "Cuando doy clases, siempre recuerdo la importancia de poder trazarte un camino hoy en día, porque en ese, realmente tienes el mundo en tus manos, si lo haces bien".

Cruz Sánchez de Lara, Remedios Cervantes y Charo Izquierdo. Esteban Palazuelos

En su caso, Remedios Cervantes confiesa que tuvo un comienzo tardío con las redes sociales, que afrontó con total humildad: "Tengo que ser generosa porque he tenido a mi alrededor a muchas personas que, durante esta nueva etapa, me han apoyado mucho. Cuando me estuve sacando el acceso universitario, no fue fácil".

En la actualidad, la experta tiene una visión clara de la influencia: "La palabra influencer no me gusta. Entre influencer e influyente, me quedo con la segunda porque creo que es una nueva profesión. Me gusta el marketing de influencia, porque es una herramienta".

Dicho esto, Cervantes considera un obstáculo: "Como sociedad tenemos un problema si comunicamos para que la gente joven solamente quiera hacer eso. Hoy, esa generación solo quieren ser influencer y famosa. Antes queríamos ser famosos, haciendo algo. No es que los influencers no hagan nada, hay algunos muy buenos, pero sí que tenemos que ser conscientes de que no todo el mundo es o puede ser influencer".

Una visión corroborada por Cruz Sánchez de Lara, quien recalca que esta percepción ha cambiado con el tiempo: "La influencia llegaba al poder, es lo que se pretende hacer ahora a distinta escala, porque el poder no se considera ya la política, se considera la forma de llegar a todo el mundo". Remedios Cervantes afirma, de hecho, que tanto Cruz Sánchez de Lara como Charo Izquierdo son "influyentes, pero no influencers".

Charo abre una nueva reflexión sobre la fama. "¿Qué cambiarías de ella?", le pregunta a la invitada del día. Remedios Cervantes contesta, con seguridad: "Depende del tipo de fama. He tenido la suerte de contar con una muy llevadera. Nunca me he sentido acosada por ningún periodista. Siempre he tenido muy buena relación con todos. Creo que la prensa en la vida de un artista es imprescindible, está obligado a llevarse bien con ellos. Son fundamentales para que subas o bajes. Lo único es que hay que respetar la faceta privada. En mi caso, lo he llevado bien".

Sobre su evolución, Remedios Cervantes también recuerda una etapa clave: "Tener cáncer de mama me hizo cambiar de vida a mejor. Me permitió saber cuáles son las verdaderas prioridades, al igual que la muerte de mi madre. Eso fue el detonante de un giro radical para mí. Desde entonces, soy una persona distinta, diría que mejor". Subraya, en este sentido, que formaba parte de una generación de madres únicas, de posguerra, con una solidez y una resiliencia ejemplares.

Cruz Sánchez de Lara concluye el capítulo, recordando: "Hoy, habéis conocido a una Remedios fuerte, resiliente, que sabe adaptarse, mucho más bonita todavía que lo que se ve por fuera".