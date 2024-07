La escultora portuguesa Joana Vasconcelos: "Busco dar voz a aquellas mujeres olvidadas a lo largo de la historia"

Bueño es un pequeño pueblo situado en Asturias, perfecto para visitar este verano; además de su verde belleza, ofrece algo muy especial: la última exposición de Joana Vasconcelos, una artista contemporánea que ha decidido dar voz a aquellas mujeres desestimadas en la historia.

Joana Vasconcelos nació en 1971, en París. Desde muy pequeña sintió pasión por la escultura y el arte, tal y como relata a Magas. "Recuerdo que en la escuela hacíamos cursillos de dibujo y joyería, y a mí me encantaba hacer cosas con las manos", cuenta. "Al final del año mostrábamos lo que habíamos hecho en una exposición de estudiantes, y yo siempre presentaba esculturas. Los profesores se quedaban bastante alucinados con esto".

Vasconcelos no se encasilla en un estilo concreto a la hora de esculpir, aunque afirma tener varias influencias. "Me gusta mucho el estilo barroco y el surrealismo y, aunque tenga mis inspiraciones, el trabajo que realizo tiene que ver solo conmigo misma".

En su última creación, Libertad, Solidaridad y Democracia, Vasconcelos ha buscado representar a todas las mujeres, en especial a Dolores Ibárruri, La Pasionaria. La trilogía de valores que se pretende representar tiene como protagonista a esta brava mujer que luchó por los derechos sociales. La Pasionaria y el resto de obras de esta exposición podrán visitarse hasta el día 3 de noviembre en Bueño (Asturias).

"Con forma de corazón y presencia de claveles, los mismos que con la Revolución de Los Claveles, símbolo de libertad y democracia pusieron fin al régimen dictatorial de Portugal, hecho que acaba de celebrar su 50 aniversario el 25 de abril de 2024, la instalación tiende un puente entre Portugal y España, recrea la lucha por la libertad y está dedicada, a través de esta gran mujer, a todas las mujeres valientes que siempre han luchado por aquello en lo que creían", expresa.

Joana Vasconcelos. Biennale di Venezia

Sobre tu obra, 'Libertad, Solidaridad y Democracia'. ¿Por qué escogiste ese título?

Estos tres conceptos no llegaron a desarrollarse plenamente tras la Revolución Francesa, y pienso que nos encontramos en un momento en el que estos temas son muy importantes, pero no se dan. No todos tenemos libertad, solo mira la situación que se está viviendo en Ucrania o en Israel. Tenemos que seguir luchando por ellos.

¿Qué pretendes transmitir con la exposición?

Como persona privilegiada, tengo la libertad de expresarme y la aprovecho. Siempre intento hacer conexiones de igualdad con las personas a través de mis obras, y quiero que la gente tome conciencia de la situación observando mis obras.

¿Qué es lo que más disfrutaste a la hora de crear esta obra?

Me encantó hacer La Pasionaria. Ella es una mujer revolucionaria en su tiempo, una mujer poderosa que tiene los principios que nombro en el título de mi exposición. Siempre intento compartir ideas de igualdad, y la historia y figura de La Pasionaria es muy importante a la hora de simbolizar todos estos valores.

'La Pasionaria' de Vasconcelos. Business People

Tu obra es un homenaje a aquellas mujeres que lucharon por la libertad...

Sí, exacto. Hay muchas mujeres que han sido olvidadas a lo largo de la historia, que siempre ha estado contada desde una perspectiva masculina olvidando a aquellas que jugaron un papel muy importante. Yo busco darles voz, destacar sus memorias de una forma que me permita conectarme y aprender de los lugares en los que esas mujeres se lucieron de alguna forma.

De verdad, hay historias increíbles de las que apenas se habla. Me gusta mucho investigarlas y encontrar nuevas historias dentro de las historias que se cuentan tradicionalmente.

¿Cuál dirías que es tu mayor creación?

Mi mayor creación es la que aún no he hecho. Este año hemos hecho cosas muy grandes y bellas, entre las que destacaría 'El árbol de la vida' o 'Torta de Novia'. Lo cierto es que me siento orgullosa de todas mis piezas, aunque mi mayor creación, sin duda, es mi hija (risas).