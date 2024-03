El historiador Carlo Vecce sobre la madre de Leonardo da Vinci: “Vivió la misma historia que 'El Cuento de la Criada”

El historiador italiano Carlo Vecce, número 1 de ventas en Italia, ha encontrado nuevos documentos que demuestran datos inesperados sobre Caterina, la madre del mayor genio de la historia, Leonardo da Vinci. Para él resultaba crucial conocer los orígenes del artista para conocer de paso el lado más íntimo de su obra.

Así lo explica: "Yo he conocido primero a Leonardo da Vinci muy de cerca, porque he sido un estudioso de sus manuscritos desde hace más de treinta años. Pero me faltaba algo. Siempre se quedaba el misterio de sus orígenes, de dónde venía todo el mundo de Leonardo, sus ganas de aprender sin límites, la libertad absoluta, de querer ir cada día más allá, de no pararse nunca".

Ahora, Vecce ha logrado despejar algunas de esas sombras del personaje. Magas ha hablado con él para conocer de su mano la historia de Caterina, que no está exenta de sufrimiento y superación y a la que ha dedicado su libro, titulado como su nombre. Él es uno de los mayores especialistas en el mundo de la época renacentista y, en especial, de la obra de Leonardo. Esta obra, traducida en más de una decena de países, revoluciona todo lo que se conoce sobre el artista porque propone una nueva visión del mismo.

Carlo Vecce ha desvelado la historia familiar oculta del artista. Cortesía

¿Qué ha descubierto sobre ella?

Encontré un documento que no estaba buscando, escrito de puño y letra por el padre de Leonardo, Piero Da Vinci, en el que estaba escrito: "Yo libero a una esclava, de nombre Caterina". Data de pocos meses después de su nacimiento, y junto a todos los demás documentos, demuestra que esta mujer, una esclava circasiana, era realmente la madre de Leonardo. Esto lo ha cambiado todo. Incluso los documentos me llevaron hasta sus viajes anteriores, he podido reconstruir la vida que llevó.

¿Fue Leonardo su primer hijo?

No, ella tuvo antes otros hijos, que perdió, porque en la realidad de la época una esclava no era nada. Si tenía un niño, se le quitaba con gran crueldad. Ella fue tomada como nodriza para amamantar a los hijos de sus dueños. Es la misma historia de El Cuento de la Criada, con la diferencia de que esta es verdadera.

¿Por qué decidió hacer finalmente una novela con ese material?

La idea de escribir una novela surgió por sí misma. No fue una elección mía, sino que la historia de Caterina me emocionó hasta tal punto que ha entrado dentro de mí. Me ha obsesionado. El proceso de la imaginación, de la creación literaria, en ciertos momentos se convierte en una obsesión.

Sientes una necesidad de escribir. Empecé a imaginar su historia, de qué manera Caterina se convirtió en una mujer libre y consiguió el permiso de mantener consigo a Leonardo durante sus diez primeros años de vida.

¿Qué le contó ella a Leonardo de su vida, de su sufrimiento? ¿Qué parte de la historia de su madre cree que Leonardo conocía?

En mi opinión, él lo sabía todo. La madre le contaba los cuentos de su mundo original: el Cáucaso, que es una región maravillosa, el reino de la Madre Naturaleza. Todo en la obra de Leonardo nos habla de la naturaleza: el paisaje de la Gioconda, el de Santa Ana, los dibujos del vuelo de los pájaros, el sueño de volar, los caballos, los animales... ¿Y quién le podía contar sobre la naturaleza cuando era niño? Solo su madre.

¿Con qué adjetivos describiría a Caterina?

Maravillosa. Yo no sé mucho sobre si era alta o baja, delgada o regordeta; si era rubia o no. Imagino que tendría la piel clara porque venía de países muy fríos, con poco sol, donde hay montañas de hielo. Pienso que tendría el pelo rubio, los ojos azules como el cielo, pero sobre todo imagino a una joven salvaje, fuerte, valiente, resistente. Esa es la única manera en que podría sobrevivir a trece años de esclavitud y conseguir su libertad de Piero, el hombre que hubiera podido huir sin ayudarla. Él se tomó la responsabilidad, la liberó, le encontró un marido y salvó al niño, algo importante. Es realmente una historia bella.

¿Cree que el talento extraordinario de Leonardo entonces provenía de su madre?

Hay un aspecto de Leonardo que hasta ahora no se sabía de dónde venía: su sentido de la curiosidad. Todo lo que ve, se pregunta por qué. Y esto quizás sea algo que Caterina le inculca, por su infancia en el Cáucaso, pero sobre todo por su largo viaje a través del mundo. Podemos imaginar la maravilla de Caterina cuando ve Constantinopla, con sus cúpulas doradas, o cuando ve por primera vez el mar porque venía de las montañas. La primera idea es la del miedo. Desde allí fue llevada a Venecia, sobre el agua, y finalmente el arte del Renacimiento en Florencia.

Imaginemos el impacto para una joven que venía de un mundo donde no había escritura, ni casas, que vivía sola con los caballos. Lo que vivió fue un viaje en el espacio pero más bien en el tiempo, porque su pueblo estaba como cinco mil años atrás. Era un mundo anterior al invento de la escritura. Por eso le transmitió a Leonardo una dimensión primordial de los avances y una cercanía con el mundo de la naturaleza y los animales. Ninguno de sus contemporáneos en Italia en el Renacimiento lo tenía si lo comparamos con el resto de los artistas, Botticelli, Rafael o Miguel Ángel. En ninguno de ellos la relación con la naturaleza es así.

Portada del libro 'Caterina'. Cortesía

¿Y tendría eso que ver en cómo representa a la mujer?

Sí, sin duda. La razón más clara y evidente es que para Leonardo lo más importante no es solo representar la mujer, sino representarla como madre. Lo que quiere comunicar en las pinturas maravillosas como La virgen con el niño o La virgen de las rocas o Santa Ana es la representación de una relación amorosa.

María protege al niño mientras que el ángel indica el camino. En todas estas obras proyecta la relación entre él mismo y su madre. Siempre es Caterina y Leonardo siempre es el niño.

¿Y en la Monna Lisa?

La Monna Lisa es una madre también. Es el retrato de una mujer florentina, que llevaba casada varios años y había tenido varios hijos, representada en su madurez, encargada por Francesco de Giocondo. Leonardo no solía hacer retratos, de hecho, hizo muy pocos respecto a otros pintores. Y quizás aceptó hacer este porque ella le recordaba a su madre.

La sonrisa de la Gioconda quizás se parezca mucho a la que Leonardo recordaba de su madre, y quizás él sonreía de la misma manera: esa forma de sonreír difuminada, un poco melancólica, en mi opinión, es la sonrisa de sí mismo también. Por este motivo, Leonardo nunca entregó este retrato, nunca. Se lo quedó y siguió trabajando sobre él hasta su fallecimiento. Lo llevó siempre consigo y al final se lo dio al rey de Francia. Dejaba a sus alumnos hacer copias usando su dibujo original, como la Gioconda Del Prado que se hizo con él presente. Podría haber incluso alguna intervención de él mismo.

¿Cuál es la página que más le fascinan de los escritos personales de Leonardo sobre su madre?

La página en la que habla de la muerte de su madre. En un pequeño manuscrito en Londres, el Codex Forster, él mismo en el que escribe anotaciones sobre la última cena. Y en esta página está lo que dice de su madre. Es algo muy raro. Es una nota de gastos de su sepultura. Un largo listado de todo el dinero gastado en el entierro y funeral.

Esta página la analizó Sigmund Freud y dijo que parecía tener una frialdad increíble. Pero no es así. Es un testimonio del dolor más grande, y del hijo que intenta superar el dolor del fallecimiento escribiendo solo los gastos del entierro. Si los analizamos, son gastos enormes_ la cruz, la cubierta negra, las velas... Es el entierro de una princesa.

¿Se conservan muchas anotaciones más sobre Caterina?

Hay varias. Desde las hojas más juveniles hasta el momento del fallecimiento se conocen cinco o seis anotaciones en las que aparece Caterina. Son breves recuerdos con su nombre, la más interesante es la de los últimos años, el día exacto en que la madre, ya mayor, decide ir a verle a Milán, desde Toscana, con más de sesenta años, con un grupo de peregrinos.

Vivió el último año de su vida en Milán. Es una anotación bellísima. En otro manuscrito, hay diferentes notas de gastos para ella en Milán, cuando Leonardo le compra lana para hacer medias para el frío y para coser un vestido abrigado para invierno porque es mayor y se ocupa de ella. Le regala un anillo también con una piedra preciosa, de jade, con unos veteados.

¿Con cuántos años fallece Caterina?

Ella muere con 67 años. Mucho para la época. Y se da una coincidencia muy extraña. ¿Sabes con cuántos años fallece Leonardo? Leonardo muere con 67 años también. Increíble, ¿no crees?