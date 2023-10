Las 72 leyes con las que aprender el 'arte de soñar' para poder cambiar tu vida

Vengo del mundo de la empresa y soy una soñadora que he hecho de mi pasión, mi profesión. Antes de dedicarme y especializarme en el arte de soñar, me licencié como periodista en la Facultad de Ciencias de la Información. Pero, cuando comprendí que el periodismo que yo defendía, soñaba y me gustaba que era el que hablaba de valores, positividad y optimismo hace varias décadas, me iba a generar poca rentabilidad, monté mi propia empresa de comunicación.

Como dice Ghandi: "Convierte en el cambio que quieres ver en el mundo". Pues empecé a diseñar estrategias de comunicación para multinacionales basadas en los valores de las marcas. Lo que hoy se llama branding content. Antes no tenía ni nombre. Tuve un enorme éxito y mis campañas obtuvieron gran impacto mediático. Hasta que me di cuenta y tome consciencia de que lo que estaba haciendo, en realidad, era alcanzar mis sueños y para ello implicaba al mundo de la empresa.



Soy especialista en el arte de soñar y mis encuentros con grandes mentores internacionales me dieron la licencia para desafiarme que lleva más de 20 años ayudando a personas y empresas a desarrollar habilidades que nos capacitan para el logro soñador.

Líderes, artistas, celebrities, escritores, diseñadores, directivos, cantantes, famosos, managers, coaches han desafiado con esta metodología y han alcanzado sueños increíbles con resultados apasionantes. Cultivar la consciencia, gobernar la mente, arquitectar emociones, aprender un lenguaje soñador es fundamental para que los sueños que anhelamos se hagan realidad.

Lidero el movimiento soñador de los dreamers, soñadores profesionales. Imparto formaciones, talleres y conferencias sobre el arte de soñar a lo grande, el liderazgo soñador y habilidades emocionales para construir sueños. Acabo de publicar mi primer libro Las 72 leyes universales de los soñadores (Vergara, 2023) donde vas a encontrar información valiosa sobre el arte de soñar. Las leyes de las que te habla el libro infieren poder, estrategia, y alinearse con ellas te va a ayudar a descubrir la grandeza del universo y de tus sueños.



Llevo más de 30 años cosechando información, y he descubierto con mi propia experiencia, observación, estudio y atención que el poder del Universo no es una casualidad, que dentro de nosotros hay un microcosmos que se activa y se conecta con el macrocosmos y cuando despertamos ese espíritu de absoluta conexión, todo es posible.

Para mí soñar es superimportante en la vida, es lo que te da un sentido, te mueve y te conmueve. Te hace descubrir quién eres, te hace desarrollar tus habilidades innatas y adquirir las que no tienes. Un sueño no es un objetivo, algo que alcanzas y la manera de lograrlo, no importa. Un sueño tiene que ver con el ser y el objetivo con el tener.

Por ello, el sueño te transforma en lo que sueñas, tiene una energía brutal y por supuesto, tiene que ver con la felicidad. Soñar no es importante, soñar es urgente y para mí, te otorga el poder de descubrir tu propósito en la vida, para dejar tu huella en el Universo y dotar tu vida de un profundo significado. Hemos venido al mundo para algo más, que a pasar el rato.



Las leyes del Universo se rigen invariablemente y con una impecable precisión. Tengo la teoría de que alcanzar un sueño necesita el conocimiento de estas leyes que nos infieren poder y su desconocimiento produce sufrimiento. El Universo es el mayor proveedor de abundancia y poner consciencia nos beneficia de esa riqueza.

Las leyes universales son principios por los que se rigen nuestros sueños y en este libro he recopilado esta constitución para que comprendas cómo el cosmos deja claro su poder de influencia, su pista de intervención, su maestría incuestionable y su inmensidad inimaginable.

Las leyes legitiman nuestras acciones y nos hacen vivir de acuerdo con un orden. Para mí, no hay nada más poderoso en la vida que un soñador alineado con el Universo, y cuando comprendemos la gran partitura del Universo, nuestros sueños se vuelven como las estrellas que brillan en el firmamento impregnado de esa magia que a veces no es comprensible por la razón y que dota a los sueños de luz.



Cada ley es un tesoro inigualable, una puerta abierta al universo de probabilidades en la consecución de tus sueños y que con este libro comparto contigo y para que se haga más amena su lectura o más estructurada, las he dividido en: leyes físicas, mentales y espirituales.

Cuatro años me ha llevado escribir este libro y me gustaría compartir la experiencia de publicarlo, porque no ha sido fácil. ¿Sabes cuántas veces me han dicho que no? Y es muy importante, porque si el sueño es muy grande, y para mí publicar este libro lo es, debes enfrentarte a muchas pruebas y no derrumbarte cuando nadie cree en ti, lo más importante es que sepas proteger este sueño sin dejar de creer en ti, aunque nadie lo vea. Esta es mi experiencia que ilustra con coherencia una pieza fundamental en el arte de soñar.



Con este manuscrito me fui superrecomendada a una gran editorial de este país. El feed back fue matador, recuerdo una frase que me dijo el editor: "Tu libro necesita una editorial más pequeña porque tienes poco recorrido comercial". Estuve dos días encajando el golpe hasta que respondí la misiva con humildad y determinación: "Mi libro necesita un editor más soñador, a la altura del mensaje que difundo y con la grandeza soñadora para llegar a muchas personas". No me derrumbé y seguí avanzando con mi libro, mejorándolo, creciendo y evolucionando.

Más editores se acercaron a mí interesados, pero las propuestas que me hacían eran pobres y debiluchas. La ley de la equivalencia dice que debemos mover una energía y ser capaces de ponernos a la altura de nuestros sueños. Y así llegó un editor apasionado que con su equipo o, mejor dicho, equipazo, analizó el manuscrito con lupa y cuidado, donde se encontraron con un trabajo casi terminado, y después de una entrevista, a los tres días tenía un contrato magnífico en el buzón del correo. Mi querida hada madrina Berlinda Washington me ayudó a visibilizarme porque creía en mí, lo cierto es que comprendí que mi libro ya estaba preparado para salir del horno y que había llegado el momento para el mensaje que deseo transmitir.

Encontrar a Penguin Random House ha sido un sueño hecho realidad y creo que es lo que se merece este libro, una gran editorial que sepa canalizar y distribuir este mensaje poderoso para que ayude a muchas personas a empoderarse a través de sus sueños. Un manual de instrucciones altamente valioso donde deseo de todo corazón que pongas todo tu talento al servicio de ese sueño y que no lo dejes en el cajón.

Una vida soñada, un sueño cumplido, es una existencia abundante, colmada de beneficios y las leyes son guías que te apoyan, que te ayuden en el trazado de tu vida valiosa. Porque los sueños son más fuertes que la vida, aunque necesiten la vida para realizarse. Son la mayor prueba real para desafiarnos. Son testigos de una mente canalla, a veces inexpugnable, y son la memoria de nuestro poder ilimitado. Y no importa la edad, porque los sueños son longevos, pues crecen y evolucionan con el tiempo, haciéndonos inmortales en su recuerdo.







