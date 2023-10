10 ideas de juegos para hacer en el 'baby shower'

Cuando un bebé está en camino, los padres no son los únicos en emocionarse. Es muy probable que los abuelos, los tíos, los primos o los amigos estén también emocionados por la llegada del nuevo miembro de la familia. Y un baby shower es una de las mejores formas para que los amigos y familiares se reúnan para expresar la alegría del embarazo.

Esta fiesta surgió en Estados Unidos en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado. Desde entonces, es muy normal que los padres estadounidenses celebren estas reuniones, que se llevan a cabo entre cuatro a seis semanas antes de la fecha prevista para el nacimiento del bebé. Esto es, lo suficientemente tarde para que el embarazo esté avanzado, pero lo suficientemente pronto como para evitar que el bebé llegue antes de tiempo e interrumpa la fiesta.

Por lo general, este tipo de celebración se realiza para ayudar a los padres a adquirir todo lo necesario para la llegada del bebé. Por ello, se suele hacerse con el primer embarazo. Para los segundos o terceros embarazos, en lugar de eso, muchos padres optan por realizar fiestas más pequeñas y normalmente después de que haya nacido el niño.

Esta fiesta, aunque era exclusiva de Estados Unidos, ahora se ha extendido por todo el mundo, incluido nuestro país. En los últimos años, cada vez es más frecuente en España que los padres primerizos celebren una reunión con los amigos y familiares para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

Si bien los baby showers no tienen por qué tener una temática, es muy común optar por incluir juegos o temas para hacer de la velada un momento único. Por ello, desde Magas recopilamos algunas ideas de juegos que podrás llevar a cabo en la fiesta.

1. Adivina quién

Este juego es quizás una de las mejores formas de romper el hielo entre los invitados. Para ello, tan solo necesitarás pedir que todos los invitados traigan una foto suya de bebé a la fiesta. Una vez reúnas todas las fotos, solo tendrás que poner en un tablero todas las fotos numeradas y pedir a los invitados que adivinen quién aparece en cada fotografía (si lo hacen con un papel y boli será mucho más divertido).

2. Nombra la canción

Pon a prueba los conocimientos musicales de tus invitados. Prepara para la ocasión una lista de reproducción con canciones que incluyan ‘baby’ o ‘bebé’. Por poner algunas ideas: Baby, One More Time de Britney Spears o Be My Baby de The Ronettes. También puedes incluir canciones actuales como Las Babys de Aitana; o Hello Baby de Rauw Alejandro.

En la fiesta, reparte papeles en blanco y bolígrafos. Reproduce los primeros cinco o diez segundos de cada canción y haz que los invitados escriban el título y el artista. Gana el invitado que haya conseguido las respuestas más completas (título y artista). Los posibles premios de este juego puede ser una tarjeta de regalo de Spotify o unos auriculares, por ejemplo.

3. Rifa de pañales

Si lo que necesitas es hacer acopio de pañales, esta es quizás la mejor forma de hacerlo. Anima a los invitados a traer un paquete de pañales (de cualquier tamaño) al evento. Si lo hacen, podrán participar en un sorteo para tener la oportunidad de ganar un premio. Con cada paquete que proporcionen los invitados obtendrán un boleto para la rifa.

4. ¡No digas bebé!

Cuando lleguen los invitados, coloca a cada uno cinco pinzas (o imperdibles) en su ropa y dales una única instrucción: no digas ‘bebé’. Durante toda la fiesta, los invitados tendrán que mantener los oídos bien abiertos. Si escuchan a alguien decir la palabra prohibida, le podrán quitar una pinza. El invitado o invitada que tenga más pinzas al final del evento (o el tiempo asignado), será el ganador.

5. La apuesta ganadora

Haz que los invitados se enfrenten entre sí con este juego. Distribuye tarjetas de notas y bolígrafos a cada invitado y recuerda la fecha oficial de parto del bebé. Luego pide que escriban su nombre y la fecha en la que creen que va a nacer el bebé. Cada invitado tendrá que poner 10 euros en el bote y, cuando nazca el bebé, el anfitrión o anfitriona avisará al ganador o ganadora y conseguirá el bote.

6. Quién es el bebé famoso

Igual que el 'Adivina quién' del principio, pero esta vez con famosos. Recopila una serie de fotos de bebés famosos y sus padres. Asigna un número a cada foto de bebé de famosos y cuélgalas. Junto a eso, muestra las imágenes de los padres. Dales a los invitados 10 minutos para que traten de relacionar las fotos de bebés con sus padres. La persona con más coincidencias será la ganadora. Por dar algunas ideas, puedes poner fotos de Suri Cruise, Shiloh Jolie-Pitt, North West o Blue Ivy Carter.

7. El Twister para embarazadas

El Twister es uno de los juegos familiares más populares y, sin duda, más divertidos. En este caso, proponemos una pequeña variación. Cada invitada o invitado tendrá que jugar con una barriga falsa de embarazada. Por ejemplo, podrían ponerse cada uno una almohada. En este caso, los padres no participarán y actuarán como jueces de la partida.

8. Una historia loca

Con este juego/actividad, los invitados podrán sacar toda su creatividad. Crea una lista de 10 palabras relacionadas con los bebés (piensa en los ‘guardería’, ‘biberones’ o ‘pañales’) y luego haz una lluvia de ideas con los invitados para completar una lista de 10 palabras que no tengan nada que ver con los bebés (‘motosierra’, ‘cerveza’ o ‘cuadro’).

Con estas 20 palabras, pide a cada invitado que escriban una historia que incluya todas estas palabras. Después, que cada persona lea en alto su divertida historia. En este sentido, gana, por supuesto, la persona que tenga la historia más divertida.

9. Adivina la chocolatina

Un juego divertido y a la vez asqueroso. Para llevarlo a cabo, tan solo tendrás que derretir en el microondas las barritas de chocolate más famosas y vierte cada una en un pañal. Haz que los invitados lo huelan y adivinen de qué chocolatina se trata. El ganador será el que adivine el mayor número.

10. Papá o mamá

Este divertido juego se basa en un cuestionario sobre los padres. Prepara una batería de diez o veinte preguntas que pueden responderse sólo con un ‘papá’ o ‘mamá’. Algunas ideas pueden ser: ¿Quién nunca ha cambiado un pañal antes? ¿Quién siempre ha dormido al menos ocho horas todas las noches?

Entrega la lista de preguntas a cada invitado. Una vez hayan anotado todas las respuestas, invita a que todos digan las respuestas en voz alta. El invitado que más haya acertado, se llevará un premio.

