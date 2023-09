Conectar con propósito: así es la "agenda estratégica" de María Álvarez-Pallete

El temperamento y el carácter se entrelazan inevitablemente en el registro de cualquier biografía y, por eso, aunque María Álvarez-Pallete (Madrid, 1977) admite que tiene una habilidad natural conectando personas, comparte con Magas que fueron también sus vivencias juveniles las que completaron ese proceso de adquisición de habilidades sociales y el interés por la conexión efectiva. "Me gustan mucho las personas, desde que recuerdo. También me duelen mucho, porque no soporto la cobardía, la falta de lealtad ni la mentira, valores importantísimos en los que insisto en la educación de mis tres hijos", explica.

Sin embargo, para María Álvarez-Pallete "mi carácter se forjó durante mi infancia en Bélgica, adonde llegué con sólo tres meses". Era la época, explica, "en la que mi padre participó como funcionario en las primeras negociaciones de la Unión Europea" y, añade, "creo que ahí nació también mi reconocimiento a Europa, y mi pasión por las relaciones públicas y la conexión con un propósito. Por supuesto, era una época en la que no había móviles ni las líneas aéreas como ahora, pero comenzaban a crearse sistemas de relaciones en la UE y, en mi familia, estábamos en una comunidad de familias españolas, pero íbamos a colegios belgas y a mi casa venía mucha gente cada semana y se valoraba especialmente la capacidad de generar acuerdos".

"Desde entonces me encantan las relaciones de confianza, la amistad que surge de crear cosas juntos, y poder ayudar a que se formen esos vínculos", continúa, resumiendo su experiencia. "Estudié Publicidad y Relaciones públicas, y estuve trabajando en logística de eventos. Mi primer jefe, Matthieu me enseñó muchísimo sobre cómo hacer eventos con encanto, y después trabajé con otros maestros y pasé por Grupo Osborne, Antena 3... Fui mamá tres veces, y estuve en consultoría en una multinacional americana durante otros cinco años".

Después de estas experiencias, quiso dar un paso más y se especializó en lo que se conoce como "agenda estratégica" o "social network" efectivo. "Es cierto que el networking sigue teniendo en nuestro país una connotación no positiva en ocasiones", señala Álvarez-Pallete, "pero a mí me gusta hablar de conexiones para la vida. En el mundo del networking con corazón, o de conexiones con propósito, no se trata sólo de acumular contactos o conexiones superficiales sino de establecer relaciones significativas".

El networking efectivo

María Álvarez-Pallete

Especialista en generar vínculos entre empresas, explica cuál cree que es la clave. "Mi pasión por conocer a las personas y comprender sus necesidades me permite conectarlas de forma auténtica y valiosa. Es importante para cualquiera

Aclara que no se trata de acumular contactos con personas que posteriormente no estarán dispuestas a abordar ninguna novedad. "Se trata de construir relaciones efectivas", añade. "¿Por qué? Las relaciones son esenciales para el éxito de cualquier proyecto. Es más, comprender las motivaciones y valores personales de las personas involucradas permite construir relaciones eficaces y sólidas, una mejor comunicación y colaboración. Esto significa que se pueden tomar medidas que tengan en cuenta las metas individuales y colectivas, lo que a su vez impulsa el rendimiento y la eficacia del proyecto, de las personas".

Especialista en gestión de crisis, señala cómo "veo problemas, veo soluciones y posibilidad de aprendizaje. Me apasiona conectar a las personas, conocerlas y saber cómo conectarlas entre ellas en relaciones de confianza: la agenda estratégica de las compañías me parece clave, en las que las relaciones que les facilito las hagan crecer y ver objetivos que antes no veían. Estas conexiones influyen también en la cultura organizativa, fomentando los valores como la lealtad y la honestidad. Para mí son mucho más valiosas que cualquier contrato”.

Colaboración con Enrique Tomás

"Hace dos años", señala, "me encontré con un proyecto marca España, el de Enrique Tomás. Y casi puedo relatar que fue por intervención divina, porque me encontré con él en la parroquia del Padre Ángel, y me dijo que quería hacer muchas cosas, fui a verle y comenzamos a colaborar".

Ahora, dirigiendo las relaciones institucionales desde Madrid para el famoso empresario del jamón, se encuentra inmersa en proyectos que describe como

apasionantes. "Tengo la suerte de ilusionarme con cada proyecto. En este caso, me pregunto, ¿por qué el jamón no está, junto con la trufa y el caviar, entre los productos gourmet mundialmente más valorados? ¿Con qué empresas o espacios podemos encontrar sinergias? Es cierta esa frase que dice que 'el jamón une'. Con un producto espectacular, inimitable, se trata de colocarlo a nivel mundial, en su sitio. Y con un producto así, la agenda de contactos que podemos utilizar es increíble".

La expansión de Enrique Tomás, que ahora "cuenta con más de 170 tiendas y abre 3000 jamones al día", comenzó por los aeropuertos, "algo no evidente. En el tiempo del COVID fue de los pocos que se mantuvo abierto y ahí apostó por seguir. Se atrevió a enfrentarse a los grandes y mira el éxito brutal: Barcelona, Madrid, Málaga, Ibiza, Mallorca y Menorca, Vigo...".

Su relación con esta marca ha sido "un máster, porque yo no sabía mucho del tema, como por ejemplo sobre el sistema de estrellas para la calidad del jamón, al estilo del de los hoteles”. Esta empresa, líder en distribución del jamón, ahora acompaña a Latre y Bisbal en sus giras y organizan eventos benéficos internacionales. Sus novedades van desde un acuerdo con los Hermanos Torres para el “Tomasón, un perrito caliente pero de virutas de jamón, que me encantará que probéis, con salsas, inspirado en el Tigretón de nuestra infancia" a "la venta en otros nuevos espacios", acuerdos posibles por las conexiones efectivas.

En su vida, María señala que, con una orientación clara hacia los demás, "valora especialmente la sinceridad. La vida es un reto apasionante, pero también la vida duele una barbaridad. Lo que pasa es que es cierto que con el tiempo te das cuenta de que incluso el dolor te hace aprender. Cada día es una hoja en blanco, al final del día creo que lo mejor que uno puede hacer es valorar lo positivo y hacer que lo malo se convierta en una lección, y compartir los sueños con los demás, porque cuando varias personas se unen con un objetivo, las posibilidades se multiplican”.

