'Yoga para cambiar tu vida', un libro sobre el viaje vital de Pati Galatas a través de esta práctica milenaria

Patricia Gálatas, más conocida como Pati, inició su primera formación como profesora de yoga hace más de diez años. Para ella, una joven buscadora, el descubrimiento del yoga se convirtió en una poderosa fuerza que la enraíza y la ayuda a lidiar con el estrés de llevar su propia empresa, las tiendas de moda A Quemarropa.

[Este libro es para quienes no quieren ser novia-madre, ni psicóloga, ni coach, ni becaria ni novia-asistenta]

En 2011 y en plena formación, decide dejarlo todo e irse de España para viajar por el mundo en busca de su rumbo vital. Actualmente, es la profesora de celebridades como Tamara Falcó, y acaba de lanzar su primer libro Yoga para cambiar tu vida (Planeta, 2023). Gálatas habla con MAGAS sobre el libro y como el yoga le cambió la vida.

Recuerdo que ese día había trabajado hasta tarde en el ordenador. Debían de ser las once de la noche cuando, ya de pie para irme, sonó un aviso de que había entrado un correo. No conocía al remitente. Lo leí una vez y luego otra. Así hasta tres. Luego cogí el teléfono y llamé a mi hermana.

No me lo podía creer. Al final del texto, en unas letras grandes y en negrita, se leía Grupo Planeta, y una bola del mundo de color azul. Lo firmaba el que es hoy mi editor. Me habían descubierto, decía, y querían saber si estaba en mis planes escribir un libro, y si en tal caso, me interesaría publicarlo con ellos. Seguía incrédula.

Hacía poco que había vuelto España, después de un largo viaje en el que había recorrido mundo, en una búsqueda vital. Siete años viviendo a caballo entre México y Los Ángeles, donde me formaba en la disciplina de yoga y enseñaba a tiempo completo.

[Este libro es para quienes no quieren ser novia-madre, ni psicóloga, ni coach, ni becaria ni novia-asistenta]

Y en el fondo de la cuestión, una catarsis. Intentaba entender la vida, y quién era yo después del tremendo golpe de haber perdido a mi marido. Me había ido para curarme el alma, aunque eso aún no lo sabía.

La vida se encargaría de enseñármelo a través de situaciones y encuentros, de caídas y remontadas. El tiempo, mi tozudo carácter para encontrar las salidas, y sobre todo un profundo y continuo trabajo interior hicieron el resto.

Cuando volví a España me empezaron a pasar cosas que parecían salir de la nada. Un día me contactó la subdirectora de Telva, me había visto haciendo yoga en mi cuenta de Instagram y querían que grabara rutinas de yoga para sus canales y redes, también que escribiera un artículo mensual en mi propia columna Escuela de vida.

Así qué decidí coger fuerte las riendas de mi nueva vida y durante un año colaboré con la revista. Mientras regaba mis nuevas raíces, en mi estrenada casa, los hilos seguían moviéndose para mí. Y es que así funciona la vida, moviendo energías. Las cosas llegan cuando tienen que llegar, ni antes, ni después. Solo cuando estás preparada.

Sin que te des cuenta, una cosa te está llevando a otra, y luego a otra. Hilos invisibles que se van tejiendo mientras caminas, uniendo el presente con un futuro que eres incapaz de ver desde donde estás.

Solo puedes hacer una cosa, que es seguir las señales, de lo que se te pone delante, con trabajo, paciencia y dedicación. Decir que sí a la vida, a pesar del miedo, a pesar de las inseguridades. Llenarte de valor, hacer el trabajo y esperar.

Pero volviendo al correo, dos días después de recibirlo, me reuní con mis editores y les conté que efectivamente estaba escribiendo un libro, cuya primera parte estaba terminada. Era un libro sobre el duelo y la vida a través de mi viaje, de mi experiencia, aunque más bien parecía una novela de aventuras.

Era autobiográfico y tocaba temas universales como la muerte, el dolor y el sufrimiento. Ahondaba en cuestiones vitales, como la extraordinaria capacidad humana para superar hasta los retos más difíciles.

La omnipresente ayuda divina y la poderosa magia de la vida, que nos está rozando a todas horas con su brillante varita, abriendo y cerrando caminos, trayendo personas, circunstancias y proyectos a nuestras vidas, quitándolos cuando han cumplido su función. No importa si lo vemos o no, o lo imposible que parezca lo que nos toca vivir. La vida nunca nos abandona.

Hablamos un rato largo. Les gustó mucho, publicarían el libro. Y luego seguimos hablando sobre yoga. Nos preguntamos el papel que tendría el yoga en el libro. ¿Tendría espacio para contarlo todo? Si queríamos profundizar sería necesario incluir una parte práctica e ilustrada, les dije. ¿Podríamos hacerlo en un solo libro o mejor en dos? Así es cómo surgió Yoga para cambiar tu vida (Lunwerg Editores, 2023).

Tengo muchos seguidores en redes que están empezando con esta disciplina o que ya son yoguis consumados y quería, cómo antes hicieron mis maestros conmigo, traspasar mis conocimientos, de más de quince años de práctica y formaciones. Así pues, en la segunda parte, el lector va a encontrar una guía completa de las posturas y las series, los beneficios físicos y emocionales, y unas gotas de filosofía, con ilustraciones y explicaciones.

Todo regado de anécdotas personales, en la esterilla y fuera de ella. He intentado responder a preguntas que yo misma me he hecho ¿Cómo puede cambiarte la práctica? ¿Cómo me cambió a mí? ¿Qué sentía en la esterilla en las distintas series? ¿Qué es lo que me enseñaba cada postura? ¿Por qué el yoga es sanador? ¿Por qué es una práctica holística? ¿Cómo puedes aplicar lo que aprendes en la esterilla a tu vida?

Yoga para cambiar tu vida es un libro de yoga y transformación, pero sobre todo es un libro que habla de la vida, con una historia real detrás. Se divide en tres partes: la búsqueda, el camino y la transformación. Son tres pequeños libros en uno.

Además de la práctica, comparto mi historia y las herramientas que he usado hasta exprimir, para salir del agujero en el que vivía y llegar hoy hasta aquí y poder cumplir sueños. Quien lo ha leído me dice que es un libro cercano, fácil de leer, que emociona, mueve, inspira y motiva. Y para mí no hay mejor recompensa que esa.

A veces me preguntan cómo puede ayudar el yoga, más allá de lo que leemos en titulares de periódicos, revistas y libros, en los que no se indaga demasiado. A veces incluso parecen frases hechas. Es un poco creerte a ciegas lo que te cuentan sin entender todo lo que hay detrás.

A mí me interesaba que se entendiera, bajar la filosofía a la tierra, al día a día y que todo el mundo pudiera beneficiarse de esta milenaria práctica en un mundo real, lleno retos. No he encontrado libros que indaguen en la parte emocional y vital de la práctica desde la propia experiencia, y este lo hace.

Este libro es para todo el mundo, incluso quien no practique yoga puede sacarle partido. Si estás pasando por una crisis, si quieres cambiar algo en tu vida, si quieres transformarla por completo, si tienes sueños que cumplir este libro es para ti. Es un libro de yoga, pero sobre todo es un libro de vida.

Sigue los temas que te interesan