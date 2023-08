'Cuando el cuerpo se rebela', una guía práctica y muy útil sobre la enfermedad autoinmune

¿Por qué escribir un libro? Un día escuché una frase que decía: “Transforma los desechos en abono” y resulta que la seguí a rajatabla. Aproveché que sufro ‘enfermedades autoinmunes’ en mi propia piel para estudiar ciencias de la salud.

Ya os he avisado de antemano que lo acaté al pie de la letra y he estudiado Farmacia, Nutrición, Inmunología Avanzada, Nutrición Oncológica y Psiconeuroinmunoendocrinología.

Por estas carambolas que da la vida, decidí abrir mi propia consulta y, a día de hoy, he visitado a 5000 pacientes, mi especialidad son las enfermedades autoinmunes.

Portada del libro 'Cuando el cuerpo se rebela'.

Cada vez que me preguntan si hay una motivación personal en Cuando el Cuerpo se Rebela (Grijalbo, 2023) digo que aparte de aportar luz y conocimiento a los pacientes y a los acompañantes, la motivación más íntima es mi propio caso.

Pienso que a mí me hubiese encantado tener estas 446 páginas del libro en mi poder cuando me diagnosticaron. Me encontré con muchas dudas y pocas respuestas y básicamente estaba sumida en un pozo de incertidumbre.

Cuando me propusieron escribir un libro tuve un poco de vértigo, lo vi como una osadía. ¿Cómo va a escribir un libro una persona que lee diariamente y que todavía sigue estudiando? Os confieso que a pesar de haber colaborado con medios de comunicación y de tener publicados más de 30 artículos en medios de comunicación el proceso de redacción del libro no fue fácil. Es un libro muy completo y tuve varias veces algunos bloqueos, lo que llaman: “El síndrome de la página en blanco”.

Lo que más me costó es definir la estructura y el índice, y saber exactamente lo que quería transmitir. Quería exponer todos los síntomas, soluciones y no omitir ningún detalle. Pero era determinante que lo pudiese entender todo el mundo. Creo que he cumplido mis expectativas, ya que mi tía de 82, la cual no tiene conocimientos de salud, acabó de leer el libro y me dijo que lo pueden entender 'todas las mentes', palabras textuales.

A pesar de hablar de la importancia de los ritmos circadianos -los cuales están detalladamente explicados en el libro y os servirán para tener más energía- escribía de noche, con mi perrita a mis pies, a modo de alfombra. Comento el detalle porque hay un capítulo del libro dedicado a los animales, ya que ayudan a nuestro sistema inmunológico. ¿Sabéis cómo se llama el capítulo? Ni nada más ni nada menos que 'El Maravilloso Remedio de los Animales' y os doy mi palabra, funciona de forma espléndida.

Modifiqué tantas veces el manuscrito del libro, que ya no sabía que nombre ponerle al documento word.

El libro avanza con una serie de capítulos donde empiezo explicando detalladamente cada enfermedad autoinmune. Pero antes, explico lo que ocurre cuando el cuerpo se rebela. A veces el sistema inmunitario, el cual debería estar perfectamente regulado para atacar a virus, bacterias y hongos, pierde todo el dominio y se desmadra, y en vez de atacar a los virus nos ataca a nosotros mismos.

Entonces es cuando escuchamos palabras como esclerosis múltiple, artritis reumatoide, lupus, espondilitis anquilosante, hipotiroidismo de Hashimoto, celiaquía, esclerodermia, síndrome de Sjögren, artritis Psoriásica, enfermedad de Crohn, y diabetes Mellitus de tipo 1. Estas 11 enfermedades son las que encontraréis descritas en mi libro.

En el volumen, hay casos entrañables de pacientes a los que he visitado que podrían ser perfectamente el guion de una película, porque son historias conmovedoras y entrañables. También he querido incluir mi propio caso en el capítulo Rara Avis, nunca lo había explicado en público y cuando iba por la página 300 me vino como una especie de catarsis y evoqué todo lo mío para que ahora también pueda ser vuestro y os podáis sentir reflejados y acompañados.

Siempre tenemos que poner foco en lo que podemos solventar, así que encontraréis una sección del libro que se llama: 'Factores Modificables de las Enfermedades Autoinmunes' donde hablo de la vitamina D, de las mucosas, de la epigenética, las hormonas, etc.

Y después el libro sigue su curso con otras dos secciones, una se llama 'Enemigos de las Enfermedades Autoinmunes' y describo todo lo que puede empeorar estas enfermedades y por lo tanto hay que evitar. El libro continúa con la sección de 'Amigos de las Enfermedades Autoinmunes' y aquí os hablo de todo lo que podemos hacer para estar mejor: la gestión del estrés, la importancia de la tribu, la importancia de la alimentación, etc. Y sí, no os preocupéis, incluyo recetas y menús.

En el capítulo de Rara Avis como os he dicho me descubro. Y mientras lo escribo me redescubro y honro todavía más a mi cuerpo, porque aunque se rebele siempre sigue hacia adelante.

Espero que Cuando el Cuerpo Se Rebela aporte luz, conocimiento, esperanza, enseñanzas y ayuda práctica a los pacientes y a los acompañantes de los pacientes.

También he incluido tres diccionarios fáciles de entender. Uno es del sistema inmune, para que conozcamos a los actores de esta obra. Otro es un diccionario de pruebas médicas ya que así irás más tranquila a las revisiones y sabrás a lo que te enfrentas Y por último, un vademécum para que sepas como actúa cada fármaco de forma entendible.

Para concluir, de la misma forma que he empezado con una cita me gustaría terminar con la cita que da comienzo al libro: “Cuando creas que has agotado todas las posibilidades, recuerda esto; no lo has hecho”.

