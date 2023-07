La 'Top 100' Celia Sánchez-Ramos, experta en prevención de la visión: "Debemos pestañear más"

Me acerco a la Facultad de Óptica y Optometría en el barrio de San Blas, para entrevistar a Celia Sánchez-Ramos (Zaragoza, 1959), una laureada investigadora y profesora universitaria, dos veces doctora y una honoris causa.

[Paloma Llaneza, experta en ciberseguridad:''Google puede predecir quién va a ganar las elecciones'']

Tiene 20 familias de patentes registradas, muchas de ellas ya comercializadas. Una de 2012, que consiste en filtros y lentes para proteger los ojos de los efectos nocivos de la luz azul, está en litigio. Apple y otros fabricantes la han empezado a usar en las pantallas led de dispositivos móviles y ordenadores.

A falta de incluir lo realizado este año de intensa actividad, el currículum de esta investigadora tiene 158 páginas. En su último estudio han observado que el sistema visual, tras estar expuesto a los ordenadores, no pierde inicialmente la anatomía, pero sí la funcionalidad. Esto significa que las neuronas se comunican peor y van muriendo.

Celia explica las cosas con pasión, ya sea a sus alumnos de la universidad o a una periodista menos versada: ''Ver gasta mucha energía. Una neurona de nuestro sistema visual gasta cuatro veces más que cualquier otra neurona. Si tienes un problema, cierras los ojos para concentrarte…''.

Celia Sánchez-Ramos en la Facultad de Óptica y Optometría (San Blas).

¿Todos percibimos el color de manera distinta?

Sí. Además, hay muchas personas que no tienen los receptores adecuados para verlos bien. Una mañana que fui a cuidar a mi nieta, me preguntó:''Abuelita -debió de haberme oído mientras preparaba una conferencia- todos tenemos el don de ver el color?''. No todos.

¿Cuál es el color que más se confunde?

El rojo y el verde. Un 8% de los hombres del mundo, el 4% de la población mundial, no los ven. En lugar de rojo ven una mezcla entre berenjena y marrón (me trae unas gafas para que lo constate). El mundo parece más apagado. Se debería considerar en la educación.

Usted tiene 20 familias de patentes…

Yo intento explicar que registrar una patente es hacer pública su información, en qué consiste exactamente. Si no, el evaluador no te lo pasa. Nosotros lo presentamos en España. Luego si quieres extenderla, te tienes que examinar en cada país. No es fácil.

La primera sirve para proteger ojos pseudofáquicos, esto es, operados de cataratas.

En el ojo tenemos dos lentes. La córnea que está fuera con 40 dioptrías, y el cristalino, con 20, que está dentro, protege la retina y es el que acomodamos para ver de cerca. Los niños no tienen cristalino, y en el nuestro se van formando cada vez más opacidades. Es donde se constituye la catarata.

Mi primera patente fue para protegerlo. Yo la llevo ahora mismo en una lente de contacto. Pero, ¿cómo pones a los mayores lentillas? ¿Hace el mismo efecto según voy alejando la protección de la retina? De ahí pasamos a ¿y si la propia fuente de luz emitiera menos azul? Eso nos llevó a otras 9 familias de patentes.

Estuve más de 10 años intentando explicar al mundo que la aparente luz blanca led contenía un 23% de luz azul y que esta era dañina para los ojos. No me entendían, aunque nunca me han tratado de loca por mi currículum de estudios.

¿El led es malo para los ojos?

Si emite mucho azul, sí. Ahora los fabricantes lo están bajando. Han conseguido una luz blanca amarillenta. Yo tengo en el cuarto de baño la luz blanca azulada porque ilumina más. ¿Pero cuánto tiempo estoy en el cuarto de baño al día? ¿5 minutos? Tampoco miro a la luz.

En las instrucciones de las lámparas led pone que no mires a la luz directamente.

Pero sí miras directamente las pantallas. Nunca se había mirado a una pantalla que emite luz hasta que apareció la televisión. Al principio era en blanco y negro. Luego a color. Y cada vez vamos aproximando más las pantallas a los ojos, sobre todo de móviles y portátiles. Su onda es más agresiva para el tejido ocular.

Pasamos muchísimas horas frente al ordenador, con el móvil…

Y la luz de la calle… Todo es acumulativo. La fuente da igual. Ingresa en el ojo, concretamente en la pupila. Coge el camino visual, afectando al ojo, o el no visual que afecta al sueño, o al estado de ánimo.

¿Cuáles son los efectos nocivos?

No voy a entrar en los psicológicos. Una periodista le preguntaba a una madre cuántas horas le iba a dejar el teléfono móvil al niño y, a continuación, le preguntaba cuántos paquetes de tabaco le iba a dejar fumar. Los menores de 3 años no deben exponerse a los móviles, aunque lo ideal sería prolongarlo hasta los 4.

¿Por qué?

Es cuando el ojo termina de formarse, que no de crecer. Como el cristalino no se ha formado, no tienen esa protección. El ojo humano no está pensado para estar mirando a una distancia determinada algo concreto que emita luz. En el papel hay 5.000 cuentas de luz reflejada, en el móvil 27.000. 5 veces más. Leer en papel cansa mucho menos.

Cuanto más cerca esté la pantalla del ojo, ¿peor?

Sí, el daño es por la emisión. Ten en cuanta que fijamos mucho los ojos. Charlando parpadeamos 20 veces por minuto, frente al ordenador 9. Se limpia menos el ojo, se hidrata menos, empieza el ojo seco. La parte seca se inflama y el ojo se pone rojo, lloroso. Es una manera de intentar compensar la falta agua y de nutrientes.

Lo que más nos preocupa, y tarda más en manifestarse, es la mácula, un punto del tamaño de la punta de un boli en el centro de la retina. Es crítico. Antes asociábamos la degeneración macular a la edad, pero ya no. Se van acumulando factores de riesgo.

¿Qué recomienda hacer?

Primero prevenir. Las lágrimas artificiales te las pide el cuerpo. Sin embargo, hay que resaltar que los menores de 35 años no tienen aversión a la luz. Entre otras pruebas, los meto aquí a leer hasta 4 horas en una habitación oscura con una pantalla a máxima iluminación. Salen diciendo que están estupendos. Yo me moriría. Y se miopizan.

¿Por qué se miopizan?

Porque estamos consumiendo mucha reserva de acomodación del ojo. Además, no nos damos cuenta hasta que notamos un problema. Ahora te levantas por la mañana y miras el WhatsApp; quieres buscar una receta, YouTube…

Tiene muchísimas ventajas, pero la gente de tu edad vais a tener vista cansada antes, si no, miopía. Es fundamental que la gente sea consciente de que sus ojos son para toda la vida. Hay que protegerlos lo más posible.

¿Cómo proteger la vista?

Descansar, cerrar los ojos cuando podamos, parpadear más. Cada 20 minutos levantarse del ordenador, descansar de mirada cercana. Y luego, por supuesto, usar filtros protectores.

La luz azul es mala porque es muy energética. No se puede eliminar esa frecuencia del todo, pero sí un porcentaje. Hay que hacerlo con filtros en la propia pantalla, en las gafas…

Usted ha patentado un filtro. ¿Qué marca es, dónde se puede comprar?

En internet, en El Corte Inglés… Reticare. También, lentes para gafas con el fabricante Pratz.

¿Recomienda lente y pantalla en el ordenador?

Sí. Las dos cosas. Los fabricantes de pantallas se han dado cuenta de que hacen daño porque ya han puesto su prevención. Ahora se está litigando por uso de una de nuestras patentes que registramos en 2012. Apple y otros la están usando. Pero no sé más, está en el área jurídica.

¿Cómo saber si el filtro o las gafas que compramos sirven?

Si los pones sobre un papel blanco, deben tener una tonalidad amarilla para filtrar el azul. Si no, no filtra. Hay fabricantes de lentes transparentes que dicen que absorben el azul. Vale para la calle, pero absorben un azul que ninguna pantalla emite. La foto que ponen de alguien mirando a una pantalla es engañosa.

Hay una marca, Essilor Crizal, que elimina el azul por reflexión. Como nosotros lo sacamos mucho antes, se han buscado la vida. Nuestro éxito ha sido encontrar socios que comercialicen el producto.

¿No es muy frecuente en la universidad española?

Hay casos, pero proporcionalmente pocos. Por debajo del 10% de los que patentamos.

¿Por qué cree que sucede esto?

Hay varias variables. Primero, porque no ha habido cultura de patentar. Hasta hace diez años estaba mal visto tener patentes. Luego, porque la relación universidad/empresa de la que se nos llena la boca no es tan estrecha como debería. Hay una mentalidad que dificulta la manera de relacionarse entre unos y otros.

¿Por qué no se invierte más en investigación en España?

Sí se invierte, aunque se debería invertir más. El gran problema es la burocracia. Gestionar y pedir cualquier fondo es terrorífico; te puedo enseñar mi correo de hoy. Terminas pidiendo a las empresas que te donen un instrumento porque, si dependes de la burocracia, igual tarda dos años en llegar.

Mi tarjeta de crédito está llena de cargos de investigación. Llega un momento en que no compensa tanto papeleo. Vale más mi tiempo y poder evitar la tensión que provoca esperar a ver si te aprueban o no la compra.

Lo que pido es que la investigación no se rija por la ley de Administraciones Públicas porque nos constriñe. Si hay inversión y no te dejan gastar el dinero, te da igual. Si se agilizaran los trámites, estallamos porque hay mucha gente muy válida.

¿Ha sido discriminada por ser mujer?

Hace 20 o 25 años te hubiera dicho que no. Pero tengo una anécdota demoledora. En el 89, llevaba 3 años dando clases y estaba embarazada de mi segundo hijo. Nos presentamos a una plaza de profesor en la Escuela Universitaria un chico y yo.

Nuestro jefe me llamó al despacho y me dijo que no me podía apoyar, no porque no lo hiciera bien, sino porque fulanito era padre de familia. Aquel fulanito que ya está jubilado nunca tuvo hijos y su mujer trabajaba. La plaza la ganó él. Eso me impulsó a doctorarme. Pensé que, si no, no me darían la plaza. Así que tengo 2 doctorados. Gané la plaza a la siguiente convocatoria.

¿Después de eso no ha sufrido más discriminación?

Luego, no. El mundo académico no suele ser problemático en esto, aunque directoras de grupos de investigación no hay tantas. Es que tienes una limitación con la maternidad. Por muy ayudado que estés, tienes mayor carga.

Sus padres tenían una óptica, ¿de ahí le viene la vocación?

En parte. Cuando estaba en 3º de Farmacia a mi padre le dio un amago de infarto. Mi madre nos dijo esa frase típica de aquella época:''Si a tu padre le pasa algo nos quedamos en la calle''. Tenéis que hacer Óptica.

Protestamos mucho porque eran muy exigentes con las notas y además la universidad estaba en San Blas. Una hermana y yo -somos 4- pedimos simultaneidad de estudios. Salíamos y entrábamos en grupo del metro porque era una zona peligrosa.

Fíjate, terminé Óptica en febrero, en junio Farmacia y tuve a mi hijo mayor en agosto. No sé cómo pude con todo. Cuando, ahora, me dicen que trabajo mucho… Trabajo, pero cunde mucho. Estoy recogiendo los frutos.

Sigue los temas que te interesan