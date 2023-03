"'Donde el silencio se rompe' es un homenaje a todo lo que ha llenado tantas noches de mi vida"

Qué difíciles son los comienzos. Asustan tanto como sumergirte en el agua por primera vez. No sé muy bien por dónde empezar. Supongo que por mi nombre y por explicar quién soy yo. Hola, me llamo Susanna Herrero y, si esto fuera la película Regreso al futuro, marcaría en el Delorean una fecha del pasado y buscaría a mi yo de esa época, tan perdida y sin tener ni idea de lo que quería ser de mayor, y le (me) daría un mensaje.

Sería algo así: "¿Esas voces que escuchas en tu cabeza y esas personas que ves cuando te pones música? Tranquila, no te estás volviendo loca. Son los personajes que protagonizarán tus futuras novelas, así que no tengas miedo a dejarlos salir. No tengas miedo a las letras ni a exponer esa parte de ti. Cuando te sientas preparada, abre una página en blanco y… escribe".

Jamás pensé que esta sería yo; escribir un libro no entraba en mis planes pero, entre todas esas voces que llevo escuchando casi desde que tengo uso de razón, una historia comenzó a formarse en mi cabeza y me estuvo acompañando durante muchísimos meses (me atrevo a decir que incluso fueron años).

Los personajes se fueron perfilando, sus personalidades, su apariencia física, los diálogos, las escenas, los nombres (lo pongo en el último lugar porque al principio ni siquiera tenían nombres)… todo.

Llegó un momento en que la historia estaba tan aprisionada en mi cabeza (como cuando el agua empuja en una presa) que sentí la necesidad de expulsarla. Necesitaba sacarla de dentro, no con la intención de compartirla con el mundo sino, simplemente eso, expulsarla.

Y pensé: "Voy a escribirla y a ver lo que pasa". ¿Y qué fue lo que pasó? Que escribí mi primer libro: Los saltos de Sara. Fueron más de mil páginas de Word. Todo eso tenía dentro. Y fue maravilloso pero terrorífico al mismo tiempo. Terrorífico y emocionante.

Y, entonces sí, lo siguiente que pensé fue: "Quiero compartirlo. Quiero que los demás lo lean, que los entretenga y que les haga pasar una agradable tarde de domingo. Mis tardes de domingo entre libros son una de mis cosas favoritas de la vida".

Me lancé a autopublicar el libro en Amazon porque me podían las ganas, la ilusión y la impaciencia. Y ha sido una de las cosas más bonitas que me han pasado en la vida. Hasta ahora.

He crecido leyendo novelas increíbles, desde El pampinoplas hasta El gran libro de la mitología griega, pasando por todo tipo de historias de piratas, mundos fantásticos, hadas, vampiros, superhéroes… Y nunca pensé que algún día me atrevería a dejar salir de mi cabeza a mis propios personajes fantásticos, pero sucedió.

Supongo que las cosas a veces solo suceden y Donde el silencio se rompe sucedió. Creo que esta historia es un homenaje a todo aquello que ha llenado tantas noches de mi vida.

Es una historia de amor, la de Lovem y Tristan (y quizá alguna más se cueza por el camino), pero también es una historia de aventuras. Un viaje por el laberinto del minotauro. Una incursión al centro de la tierra.

Mi carrera como escritora comenzó igual que comienza la vida de un ser humano: los primeros años, cuando empiezas a andar, lo único que quieres es correr (como el personaje de Los increíbles), y con el transcurso de los años, cuando has corrido todo lo habido y más, comienzas a disfrutar de un bonito paseo. Y hasta aquí hemos llegado.

*Susanna Herrero nació en Bilbao en 1980. Es licenciada en Derecho Económico y su trabajo la obligaba a pasar muchas horas en el coche. Tantos viajes en solitario confabularon con su gran imaginación para crear los personajes que, más tarde, se convertirían en los protagonistas de su primera saga: 'Los saltos de Sara'. Apasionada de la lectura fantástica desde que a los diez años leyó La historia interminable, nunca pensó en escribir su propia historia de dioses y dragones. Hasta ahora.

