Rosa Ardá, la enfermera que triunfó con su blog de recetas con Thermomix, arrasa con su pódcast

Su blog sobre cocina con Thermomix es uno de los más populares de España, además cuenta con más de 150 mil seguidores en Instagram, ha publicado dos libros de recetas, no ha abandonado su trabajo como enfermera y, ahora, se lanza con el pódcast.

Hablamos de Rosa Ardá, una mujer sin límites que, podríamos decir, todo lo hace bien. Ahora ha dado el salto al aire con 'Velocidad Cuchara', el mismo nombre que tiene su blog.

En este habla de la Thermomix, de cocina, trucos y va a entrevistar a personas muy interesantes. Le preguntamos qué papel tiene este robot en su vida y nos responde que más del que hubiese esperado. De hecho, le daba miedo llevarla a casa cuando la conoció.

"Me ha ayudado a aprender mucho y en este mundo de las prisas me ha servido para comer mejor y cocinar cosas que sin el robot al principio me hubiesen resultado imposibles o con las que no me hubiese atrevido. Antes cocinaba lo justito, pero además se convirtió en una forma de conocer a muchísimas personas. Y 15 años después seguimos compartiendo en el blog, las redes sociales y sigue siendo parte de nuestra vida".

Atreverse con el pódcast

La idea de lanzar un pódcast le rondaba la cabeza desde hace tiempo. "Javi (su marido) vive enganchado a los auriculares y a mí me encanta la radio. La verdad es que el ritmo de vida no deja tiempo para nada más, así que lo aparcamos un par de años", cuenta a magasIN.

Y continúa: "Después de estas navidades, salimos a cenar una noche y nos pusimos a cavilar temas como hacemos muchas veces. Creo que las apuntamos todas en una servilleta de bar. El caso es que a la idea había que darle forma, así que nos pusimos manos a la obra. La verdad es que empezamos a grabar sin saber si iba a salir algo de ahí, pero de momento nos está gustando y nos está divirtiendo mucho que es lo más importante".

En el pódcast escuchamos temas relacionados con la Thermomix, pero no recetas. Preguntamos a Ardá si las lanzarán a este formato. Ella explica que les apetece compartir otras experiencias que no sean simplemente las de la receta, que es algo más visual. "Lo de cocinar con los auriculares está genial y creo que se puede hacer charlando de otros temas".

Por ahora, plantean un tema en cada episodio, algunos relacionados con la Thermomix (trucos, novedades…) y otros con la cocina en general, explicando el funcionamiento de otros asistentes. "En definitiva, una charla tranquila, sobre todo lo relacionado con la cocina".

Velocidad Cuchara ha entrado en el top 5 de pódcast más escuchados en Apple Podcasts. "En realidad pensábamos que no lo iba a escuchar nadie, quizás 50 o 60 personas, pero para nada tantas. Estamos muy contentos. De momento ofrecemos un episodio nuevo cada quince días porque con más frecuencia, de momento, es imposible".

El pódcast sale el fin de semana, "momento perfecto para cocinar y escuchar con calma". De momento están viendo hasta dónde les lleva esta nueva aventura. "Por el momento ya estoy aprendiendo a manejar la grabadora y a conectar los cables para que todo suene de maravilla".

Ahora bien, Rosa Ardá no ha dejado de trabajar como enfermera. Nos explica que es capaz de compaginar todo "yendo a toda prisa y a veces yendo al trabajo con la cocina a medio recoger".

"Me encanta la enfermería, es mi profesión y nunca he pretendido ser cocinera. Velocidad Cuchara me da muchas alegrías y me gusta que siga siendo un hobbie. A veces compaginar el complicado y cuando no se puede, pues no pasa nada. Hay temporadas que tengo que parar y ya he interiorizado que uno llega hasta donde puede. Lo importante es divertirse en este camino y yo tengo la suerte de ser libre para hacerlo", dice.

'Velocidad Cuchara'

Como ya contamos en magasIN, Velocidad Cuchara nació como un blog en 2008 porque tenía las mañanas libres y quería ocupar su tiempo.

"Trabajaba en un servicio de atención rural en la sierra de Madrid. Entonces, me quedaban días libres entre semana porque como haces noches, pues de día no trabajas y a lo mejor libras dos o tres días... Y me aburría en casa. Me había comprado una Thermomix y fue un poco como: Tengo una cámara, tengo una Thermomix, no cocino nada. ¿Qué hago?", dijo a magasIN hace unos meses.

Su marido le dijo que por qué no creaba un blog de cocina. De esa manera aprendería, subiría contenido, lo compartiría… "Porque entonces no había libros de Thermomix y había poquitas clases. Era una forma de compartir, así que una tarde nos sentamos y lo abrimos. Con el boca a boca poco a poco fue creciendo".

Junto con su marido, comenzó a pensar en un nombre apropiado y, en un principio, llamó al blog La Thermomix de Rosa. Sin embargo, más tarde decidió cambiarlo.

"Yo me fui de guardia y mi marido estaba en casa. Estábamos dándole vueltas porque ese fin de semana queríamos dejarlo cambiado. Eran las tres de la mañana o así, me llama y me dice: Lo tengo, lo tengo. Y le digo 'yo también lo tengo: Velocidad Cuchara. Y me responde: ¡Yo también!", contó a magasIN.

Aunque parezca una extraña casualidad que a los dos se les ocurriese el mismo nombre, todo tiene una explicación.

Buscaban un nombre que cualquier persona con una Thermomix entendiera y 'velocidad cuchara' es la más baja que se puede poner. La máquina tiene una velocidad de uno a diez, pero la más baja aparece identificada como una cuchara en lugar de un uno. "Era perfecto porque es corto, se entiende y el que tiene una máquina lo identifica".

