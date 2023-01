La Thermomix por 89 céntimos al día: el plan desesperado para vencer al robot de cocina de Lidl

Aunque la Thermomix TM6 de Vorwerk sea uno de los mejores robots de cocina que se pueden comprar en España, si no el mejor, tiene un problema. Y es que su precio de 1.399 euros puede suponer un handicap ciertamente importante para algunos que no pueden pagar dicho coste, al menos de una catada. No obstante, Vorwerk ha lanzado un plan específico para que los usuarios puedan aprovechar la máquina con todas sus ventajas por menos de un euro al día.

Hablamos de una suscripción, llamada 'Plan Vive', que te permite no solo tener la máquina durante un cierto tiempo, sino que te da una serie de añadidos, incluyendo una suscripción al servicio de recetas Cokiddo. Este servicio tiene un coste de 27,79 fijos mensuales, y dispone de una garantía extendida de 4 años y prioridad para servicio al cliente del usuario, con atención personalizada.

Esto incluye el servicio prioritario de reparación VIP que también estará disponible para los clientes del Plan Vive. Es decir, que en caso de que haya un problema con la máquina, podrás acceder a su servicio de reparación sin prácticamente ningún inconveniente.

El plan 'Vive' de Thermomix

Este plan incluye un importante número de añadidos. La Thermomix TM6 en sí, que tiene un coste de 1.399 euros, la suscripción a Cookidoo, el servicio VIP prioritario, un servicio de máquina de sustitución, garantía extendida e incluso una bolsa de transporte oficial para que te puedas llevar a donde quieras tu máquina.

El plan se extiende a los 4 años, y una vez finalizado dicho tiempo, Vorwerk te da varias opciones. Renovar tu plan para seguir pagando la cuota fija al mes, devolver el dispositivo y todos los elementos asociados (la última cuota del plan la aportará la propia Vorwerk) o en última instancia, quedarte el dispositivo aportando el pago final correspondiente. En caso de devolverse, el equipo de Vorwerk revisará el estado de la máquina en busca de desperfectos.

Thermomix TM6 (der) y Thermomix Friend (izq) CFQ Omicrono

La idea es sencilla: que puedas tener la experiencia completa de la compra de una Thermomix, pero fraccionando los pagos de 1.399 euros a 4 años en cuotas semanales. Hay que aclarar que juntando todas las ventajas del plan, sumándole el precio total de las cuotas por los 48 meses que dura el plan, sale bastante rentable si querías tener una Thermomix en casa.

Eso sí, este plan tiene una duración limitada. Estará disponible hasta el 20 de febrero, y actualmente es posible solicitarlo en su web contactando con un agente comercial de Thermomix, así como solicitar una demostración en el hogar.

