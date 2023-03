La presidenta de CEDE: "La mayoría de las empresas catalanas tienen el plan de igualdad en un cajón"

La sede de Nueva York de la ONU acogerá entre los días 6 y 17 de marzo, la 67 Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, órgano que se reúne desde 1946 para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

A este encuentro, que coincide con la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer, acude por primera vez una de las expertas españolas en diversidad y género, Mireia Del Pozo, que asistirá a las jornadas como presidenta del Centro de estudios de las Mujeres de Europa, CEDE.

Hablamos con la experta sobre igualdad de género y sobre la trascendencia de acudir a estas jornadas, para decidir políticas a nivel global en el ámbito de los derechos de las mujeres.

En España, las mujeres aportan entre el 41% y el 45% del PIB, los hombres cobran de media 5.252 € anuales más según datos del INE. Y además, un informe de CCOO del 2021, sitúa la brecha salarial en el 21%.

¿Aún estamos muy lejos de conseguir la igualdad salarial que usted reivindica como mejor política económica de un país?

Tenemos la normativa. Las leyes están, además de los últimos decretos que se han hecho. Por lo tanto, está todo regulado y tenemos todas las herramientas. Ahora, por fin en España, lo tenemos. El tema es que no se está llevando a cabo. No se está desplegando toda esta normativa, sobre todo, en lo que se refiere al mundo empresarial, a las entidades, a las instituciones, a los medios de comunicación y a los centros educativos. Cuando logremos que se lleve a cabo esta normativa, por fin llegaremos a tener una democracia real, que a día de hoy no existe.

Si no, no estaríamos hablando de esta diferencia salarial. Para que nos hagamos una idea, si nos centramos sólo en Cataluña donde hay 5200 empresas de más de 50 trabajadores, a día de hoy sólo 900 compañías tienen registrado el plan de igualdad, esto es bestial. ¡Ojo! que son las 5200 obligadas, porque además, tenemos a las empresas de menos de 50 empleados, que son muchísimas.

Ahora va a ser el momento en el que se van a poner sanciones muy grandes, porque ya vamos en la línea de la Unión Europea para aumentar la representación de las mujeres en los puestos de mando de las empresas, que tendrán que suponer un 40% en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Este porcentaje se reduce al 33% si se tiene en cuenta todo el equipo directivo de la compañía.

Estos datos indican que estamos haciendo algo mal a nivel empresarial. La perspectiva de género pero a nivel real, de forma transversal, de forma inclusiva, cuesta muchísimo en las empresas. Que se vaya introduciendo en la cultura empresarial cuesta mucho, porque de estas 900 empresas que están registradas, piensa que muchas tienen el plan de igualdad guardado en un cajón.

Y esto tiene que formar parte del ADN de las empresas. Son los nuevos estilos de liderazgo que lo estamos viendo, sobre todo a raíz del comité. Hoy las personas se mueven por ideas y son ellas quienes escogen las empresas. Ahora el tema es bidireccional y es que la gente joven, sobre todo, valora muchísimo el que las empresas cumplan los ODS y los temas de igualdad. Con lo cual, tienen que tener muy claro que el momento de la acción es ahora, ya no sólo por propia normativa, sino porque realmente acaban obteniendo muchísimos más beneficios a nivel económico y a nivel de producción.

Mireia Del Pozo, experta en diversidad y género.

Es importante fomentar el trabajo igualitario, no sólo por las mujeres, sino porque estas buenas políticas de empleo favorecen a las empresas...

Es que es un gran beneficio para estas empresas. Tenemos que hablar ya de una vez de lo que es el trabajo de igual valor. El quiz de la cuestión está en que la valoración de los sitios de trabajo no se ha hecho de forma correcta, no se ha hecho con mirada de género. Por eso nos encontramos con todas estas diferencias salariales, porque los plus. Con las nuevas profesiones, todas estas personas que se dedican, por ejemplo, para que la gente lo entienda. a pintar uñas, que ahora hay muchísimos corner y sitios dedicados a ello. Pues estas personas que se dedican a pintar uñas están tocando materiales tóxicos y eso no les consta en ningún lugar, ni esto está regulado en ningún convenio. Con CCOO y UGT justamente ayer lo hablábamos que no está regulado en ningún convenio.

En cambio, por ejemplo, los señores que trabajan con productos peligrosos por el tema de limpiar cristales, ellos si que lo tienen regulado. A parte de laboral, hay un tema cultural... Imagínate el respeto a una persona que trabaja en una empresa, por ejemplo la directora de comunicación o el responsable de informática, ¿tú le darías la bolsa de basura para que la bajara? No se le ocurre nadie. En cambio, a la señora que viene a hacer la limpieza a tu casa le das la bolsa de basura para que la baje. Estamos hablando de puestos de trabajo de primera y de segunda.

Afirma que hay sectores de primera y de segunda...

Los trabajos históricamente feminizados son trabajos invisibilizados y de entrada, el precio de salida se cobra muchísimo menos. Con esto, nos estamos refiriendo a los trabajos de cuidados de personas mayores e infancia. Así como también los del campo de la salud y el campo de la educación.

Hay temas que para entenderlos tenemos que hacer memoria histórica. Esto no sucede porque sí de la noche a la mañana. Cuando la mujer entró en el mercado laboral, por fin a raíz de la Segunda Guerra Mundial, a lo que se dedica principalmente es a ser enfermera, y a cuidar a los soldados de la guerra. Esa es la primera entrada de la mujer en el mundo del trabajo. Luego su segunda entrada fue a dar clases, a la formación y éstas han sido las dos grandes labores de la mujer.

En el tema de la educación, hoy en las escuelas todavía son las mujeres las que están dando clases. ¿Qué sucede? Que esto se acaba reflejando en la infancia, porque los niños están viendo estos referentes en la mujer que es profesora. Por un lado si estamos dando referentes como ingenieras, mujeres que llegan a todas partes sin ningún problema, ya sean políticas, astronautas, comunicadoras, etc., pues irán llegando.

El tema de cuidados es uno de los temas que está ahora encima de la mesa de una forma muy abrupta, porque precisamente la Covid lo demostró. Y además, también es bueno que sepamos de dónde viene etimológicamente, el concepto de economía, que es 'los cuidados de dentro de la casa'. Por lo tanto, es el momento de volver a las raíces.

Asegura que no se valora ni la experiencia. Incluso, en los últimos tiempos muchísimas mujeres han sido expulsadas del mercado de trabajo por edadismo.

El tema del edadismo es en estos momentos la segunda causa de discriminación mundial. La primera es el tema de género de ser mujer. Y la segunda, es la edad en general ya sea hombre o mujer. Dentro de esta discriminación, si se es mujer, la discriminación es doble. Y si con esta edad eres mujer y además discapacitada, ya estamos hablando de triple discriminación. Pero es cierto que esto pasa también con las diferencias de género. El tema de las mujeres discapacitadas que no debemos olvidar porque todos somos personas.

Resulta que el tema del edadismo cada vez está bajando más la media de edad. Antes hablábamos de 55 años y hoy ya estamos hablando de 45 años. Entonces no cuadra, no cuadra ni el sistema de trabajo, ni tributario, no cuadra en el mercado. No se puede aguantar porque demográficamente cada vez vivimos más años y cada vez somos más mayores. En cambio, niños y jóvenes cada vez hay menos, con lo cual no se van a poder pagar las pensiones. El sistema de pensiones está obsoleto.

¿La brecha de género también afecta al teletrabajo?

Puntualicemos. El teletrabajo es algo que estábamos impulsando desde hace muchos años antes incluso de que llegara la pandemia, en sistema mixto o híbrido, y esto realmente es fantástico. El problema llega cuando el teletrabajo es impuesto. Y la mujer al mismo tiempo que teletrabaja, tiene que hacer los cuidados, y el día a día de la casa. Aquí se ha demostrado la falta de conciliación y de corresponsabilidad y que tampoco se está cumpliendo con los tres tipos de tiempos que ya nos vienen marcados el tiempo laboral, el tiempo personal, y el tiempo de ocio, que antes sólo teníamos dos.

Al estar teletrabajando, muchas mujeres han pasado a ser invisibilizadas, con lo cual no se ha contado con ellas en los momentos de toma de decisiones. Pero por eso me gusta puntualizar que dentro de este ámbito, no en general, del mismo modo que ha afectado a la salud mental, y que también afectó en el aumento de las violencias de género.

Ejerció la abogacía en sus primeros años laborales, de especialista en violencia de género y menores. Pero después dió un salto a la comunicación como directora de grandes cuentas. Y ahí es cuando sufrió un accidente que incluso le dejó en silla de ruedas, y su vida dió un vuelco radical.

Yo tuve muy claro de entrada que lo que quería era ayudar a las personas. Mis profesores de BUP sabían por donde irían 'los tiros'. Siempre he sido muy activista con el tema de los derechos humanos, ya decidí que iba a ponerme a trabajar en Derecho y estuve trabajando con violencia de género en un momento en el que en Cataluña solo había tres casas de acogida. Yo hacía el acompañamiento a los menores abusados sexualmente a San Juan de Dios y a la reinserción laboral. Tuve un caso muy bestial y dijé: 'Hasta aquí, ya he visto suficiente'.

Como el mundo de la comunicación también era lo mío, pues di el salto y combino los dos temas. Hay un tema fundamental que ya veía desde hace tiempo, y es que si no tenemos números, si no tenemos datos, es imposible demostrar nada. Por lo tanto, me puse a estudiar Administración y Dirección de empresa mientras trabajaba, ocurrió el accidente y tuve a mis niños, lo que significa que si queremos algo en la vida, podemos hacerlo con esfuerzo y trabajo. Me he sacado dos titulaciones siendo madre, estudiando por las noches. Y otra, cuando no podía andar, y hay que formarse constantemente.

El accidente, lo que me cambió fue la perspectiva y situar a las personas en el centro de todo. Se lo dije a mis padres: 'Si vuelvo a andar, si me vuelvo a levantar, ya no plantearé mi vida desde una vertiente tan empresarial, sino para hacer un mundo mejor, y con las personas en el centro. Y así ha sido, 'a pico y pala, y a cañonazos'.

Hablemos de Nueva York. Estará en la sede de la ONU, en la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas, ¿qué supone para usted estar en esta comisión y cuál es el objetivo del órgano?

Es un honor y también una responsabilidad muy grande porque estoy representando a mi tierra, a mi Comunidad, y con la aprobación del Gobierno de España. Es también un reconocimiento muy grande a los 20 años dedicados a esta labor, y a estar liderando el cambio empresarial. Lo voy a disfrutar y me siento preparadísima y voy a reivindicar lógicamente, para que no quede en una declaración de intenciones ni muchísimo menos, sino que es el momento total y absoluto de la acción. No hay otra manera.

Allí voy a dar una conferencia sobre el tema principal de este año que es educación e innovación tecnológica, pero no puedo avanzaros más información.

¿Es necesaria una buena educación en la era digital para alcanzar la igualdad y el empoderamiento de las niñas y las mujeres del mañana?

Totalmente y de forma rotunda. Estamos justamente con la Unión Europea y la Comisión regulando todos estos temas y estamos en ello.

¿Sólo la educación nos hará libres?

Es la única manera. Si somos personas librepensadoras podremos ser críticas. ver la realidad y con ello cada persona poder tener su propia opinión. Esto es fundamental. No podemos ser borregos. Llevamos muchos años que desde todas partes se intenta este borreguismo. Abramos los ojos y formemos.

Por esto, es tan importante también la formación que dan las empresas a las personas trabajadoras. Y muy importante los medios de comunicación. Tenemos una responsabilidad muy grande, porque hay muchísimas personas en este país que los únicos inputs que reciben al día son los de los medios de comunicación, y si los medios en vez de decir en el titular: 'Una mujer ha muerto a manos de fulanito'. No, no, no, perdona 'una mujer ha sido asesinada', hablamos de asesinato. Se han producido abusos... No perdona, es una violación.

Vamos a llamar a las cosas por su nombre, sin entrar en el sensacionalismo, y señalar a los causantes en lugar de revictimizar a la víctima. Tenemos que estar al lado de las personas en todos los sentidos.

El papel de los medios de comunicación es fundamental, y también que haya una persona especialista en género, editora de género es básico, y sólo hay dos medios en este país que lo tienen.

Yo fui editora de género de una televisión y pido por favor, que haya más editoras y editores de género. Por supuesto, personas con las titulaciones suficientes porque gender whasing ya no toca.

