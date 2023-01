Yolanda Lobo: "Cuando llegamos a cierta edad nos invisibilizan y no estamos amortizadas aún"

El movimiento Cincuenter nació antes de la pandemia y como nos cuenta su fundadora, "por casualidad".

"Yo tenía un local de noche en Oviedo, de conciertos, de música en vivo, llamado La Santa Sebe y lo regenté durante veintitantos años. Entonces con la crisis y agravado con algunos problemas de salud... tuve que cerrar", asegura Yolanda Lobo.

Y continúa: "Cuando me puse de nuevo en marcha, empecé a descartar cosas que no quería hacer como ser hostelera, y un día en broma y viendo opciones me dije: ¡ser una influencer de 50 no estaría mal! ¡Una cincuenter! Y así comenzó todo", confirma.

"Lo solté en las redes: ¡Soy cincuenter! Y el feedback que me llegó fue impresionante, es como que le estaba poniendo nombre a una generación de mujeres que no queríamos ser denominadas ‘cincuentonas’, ni mayores, ni similar. Comencé poniendo en marcha un encuentro de mujeres de nuestra edad y llegó la pandemia. Se quedó parado el proyecto y cuando lo retomamos había tantas restricciones que hicimos un encuentro más reducido de lo que habíamos pensado inicialmente. Era el año 21 y lo que pretendíamos era visibilizar a las mujeres cincuenter que estamos aquí, y que no estamos amortizadas", concluye.

Yolanda Lobo impulsora del movimiento para dar visibilidad a las mujeres de más de 50. Beatriz Montes

La asturiana defiende que las mujeres cuando llegamos a una edad "nos invisibilizan y nos quedamos en tierra de nadie y como decía Susan Sontag: 'ellos maduran y nosotras envejecemos'".

En el primer encuentro de Cincuenter, el movimiento contó con figuras de la talla de la realizadora Chus Gutiérrez y la actriz María Barrando, y con Eva Orué, hoy directora de la Feria del Libro de Madrid.

"Fui consciente de que muchas mujeres de nuestra edad, que teníamos nuestra pequeña cuota de estatus, cada una en su ámbito, con la llegada de la crisis, nos habíamos quedado fuera de sitio. Pero había otras muchas Cincuenter, que estaban todavía ahí, con mucho poder. Se trataba de dirigentes empresariales, mujeres que están al frente de la sanidad, al frente de ministerios... Si te fijas, las cincuenter estamos en todo. Y eso también había que visibilizarlo, y ese fue también nuestro objetivo", confirma la fundadora.

"El Ayuntamiento de Oviedo y la directora General de Igualdad, entendieron a las mil maravillas el proyecto y apoyaron al máximo. Y en este momento, estamos ‘pico y pila’ para poder declarar a Oviedo como la primera capital Cincuenter. Una ciudad muy amable, con mucha oferta cultural, para mujeres de nuestra edad y es una ciudad muy segura", concluye.

Liderando un movimiento como éste has visto desde la primera línea muchas injusticias...

Tremendas. Pues mira, en la música, por ejemplo, la primera cincuenter que nombramos fue a Aurora Beltrán que fue la primera mujer que tuvo un grupo de rock de mujeres, Tahúres Zurdos, una intérprete con una voz maravillosa, y ahora invisibilizada totalmente porque llegas a una edad en la que ya no existes.

En nuestros terceros encuentros queremos hablar mucho de nuestro estilo como cincuenter. Ya hemos tratado en los anteriores la parte cultural y de emprendimiento, y ahora, queremos sentarnos a reflexionar y a celebrar la edad.

A los 50, las mujeres comenzamos una nueva etapa en nuestras vidas, pero no empezamos de cero, sino desde 50 con una experiencia increíble y una forma de afrontar las cosas. Eso es sobre todo, nuestra experiencia vital y profesional.

¿Cuántas mujeres pertenecen ya a la comunidad?

Tenemos cerca de 500 suscriptoras, y luego muchas mujeres que aunque no se suscriban se van sumando a las actividades. El año pasado trajimos a la periodista Pepa Fernández. Era un viernes por la mañana y el teatro se llenó desde primera hora... Fue algo increíble.

¿Tu objetivo es que crezca más a nivel nacional?

Sí, por supuesto. Queremos hacer más cosas. Y con otras comunidades nos gustaría también hacerlo. Nos acaban de dar una mención de honor en los premios 50 Emprende.

Estamos trabajando en la creación de una red social para mujeres de más de 50, la primera que haya solo para nosotras, y queremos que sea un espacio propio, seguro para mostrar lo que estamos haciendo, para relacionarnos, para viajar, para ayudarnos, para conocernos o para hablar simplemente o para recomendarnos una película o un médico. En definitiva, una red social con nuestro lenguaje, y en la que nos sintamos a gusto.

Entre las destacadas la actriz Anabel Alonso...

Efectivamente, fue nuestra cincuenter del año 22. Cada año hacemos un reconocimiento a una de nuestras cincuenter. Anabel siempre nos pareció que era una mujer muy valiente que se expresaba libremente en las redes sociales y que es muy activa.

Hoy en día, gracias a los avances médicos, ya hemos resuelto algunos problemas que se planteaban antes a las mujeres de los 50: menopausia, etc. ¿Pero por qué insisten en ver a una mujer de 50 como una persona no válida para iniciar proyectos o continuar creciendo profesionalmente?

Eso hasta la actriz Sara Jessica Parker lo sabe y lo sufre, también Andy McDowell lo ha comentado. Por poner ejemplos internacionales. Cuando se muestran tal y como son a la sociedad no le gusta, una sociedad que exalta de forma errónea a la juventud. Ese concepto de positivismo de la juventud, y no tan positivo sobre la madurez y el proceso evolutivo vital. No nos gusta vernos envejecer...

En estos terceros encuentros que vamos a poner en marcha del 23 al 26 de marzo, queremos reflexionar sobre las cremas y los tratamientos cosméticos y hacer un llamamiento a las marcas. ¡A mi no me des una crema antiedad! Yo estoy muy feliz y para mi la edad es un lujo. Ayúdame a tener mejor mi cutis, pero igual que me tienes que ayudar a los 20 con el acné...

En cuanto a la estética, nosotros estamos a favor de la libertad, y que cada una haga lo que le dé la gana. Aquí somos libres para estar teñidas de verde o para dejarte las canas...

Nos regaló un titular Gloria Steinem cuando estuvo aquí en Oviedo, recogiendo el premio Princesa de Asturias, en una entrevista con Montserrat Domínguez, y nosotros le hicimos una pregunta desde Cincuenter y dijo: "Con un ejército de mujeres con canas podríamos conquistar el mundo". También se refirió a la invisibilidad a la que estamos sometidas. El tema de las canas que parece superado no lo está. Aún tenemos que aguantar que nos digan: Mujer, ¿por qué te dejas canas ya?, y yo respondo: ¡Es que tengo canas!

Dices que en España, las mayores de 50 sufren una doble discriminación.

Doble discriminación por ser mujeres y por ser mayores. Ya siendo mujeres tenemos que estar batallando con muchísimas cosas con el machismo establecido: barreras, techos de cristal… pero encima, a partir de los 50, es que ya eres mujer y eres mayor. A Ángela Molina, ¡cuanto le criticaron por haberse dejado las canas!

Y luego parece que estamos fuera del mundo tecnológico... A mi me indigna cuando voy a una tienda y una cría me dice: ¿Le ayudo a manejar la App? Y lo le contesto: ¡Mira, mujeres como yo son las que han programado esta App! La mayoría de las ingenieras ahora mismo son cincuenter. Es más tienes internet gracias a Edi Lamar, la mujer más bella de Hollywood. Esto hay que contárselo a las nuevas generaciones porque no lo saben.

Con 50 estamos en un momento bárbaro de nuestra vida, si tenemos una esperanza de vida de casi 90 años estamos en la flor de la madurez.

¿Cómo ves el feminismo de hoy?

Lo veo complicado. Estamos en una fase en la que invitaría a que nos sentáramos todas para ver qué nos está pasando y por qué. A lo mejor tiene que haber un encaje de los nuevos discursos, de las nuevas propuestas con el feminismo con más larga trayectoria. Hay cosas en las que estoy de acuerdo con unas y estoy en desacuerdo con otras.

Tenemos una sociedad que nos está matando a diario, ¿qué está fallando en la educación? Yo creo que es un problema de educación. Con el feminismo tenemos mucho, mucho que hacer.

¿Las nuevas generaciones están más preparadas que nosotras o lo tendrán más fácil en una sociedad que entiende mejor el valor de una mujer de 50 más?

Todo depende de lo que hagamos las cincuenter de ahora, es nuestra responsabilidad. Si nosotros sentamos unas buenas bases, nos visibilizamos y dejamos un mensaje como el que nosotros queremos contar, sacamos el talento senior, nuestras armas y nuestro poderío, lo tendrán más fácil.

Si nosotras somos capaces de que la sociedad evolucione y nos respete y nos valore, las nuevas generaciones llegarán evolucionando y progresando. No existe esa curva, ese punto de inflexión a partir de los 50, por que tu vas siempre ganando, en progresión... Y ya comienza a haber un cambio de mentalidad...

¿Hay alegría de llegar?

Eso es. Te lo voy a copiar.

¿Quién te dio el mejor consejo para vivir a partir de esa etapa, y cuál fue?

Rosa Regás en unos encuentros literarios que organizamos aquí en Oviedo, nos dio un discurso maravilloso y dijo en un momento dado: “¡Yo empecé a escribir a los 50” (aunque llevaba ella veintitantos años de carrera literaria). “Nunca es tarde, empieza cuando quieras". Es decir, que por la edad, no descartes nada. A los 50 no eres mayor para hacer nada...

