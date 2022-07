Anna Gener, empresaria: "Sociedad y empresas están desconectando, hay que corregirlo"

No siempre cuando te acercas a un líder, encuentras lo que parece. Este sí es el caso de Anna Gener. Ella es discreta, cercana, apabullantemente serena, como si hubiera bebido de la tradición del mejor seny catalán, ese que combina la ponderación y la prudencia en el hablar y en el obrar.

Anna Genner es en la actualidad una alta directiva, la CEO de Savills, una de las grandes marcas internacionales dedicadas a generar soluciones inmobiliarias globales, trabajando desde lo local, esto es, con los pies en el suelo. Un quehacer nada fácil en tiempos difíciles, lo que convierte la tarea de Gener en más meritoria. Por eso imanta la imagen que transmite de equilibrio. ¿Cómo lo consigue? La respuesta, que me da en esta charla, desde luego no defrauda.

A Anna Gener le tengo admiración desde hace muchos años, y un especial agradecimiento desde que le pedí que me presentará en Barcelona mi libro de mujeres y liderazgo, #ElFinDelMiedo (Esfera de los libros, 2018), junto a María Eugènia Gay y Marieta del Rivero, ¡otras dos grandes! A partir de ahí la fui tratando y conociendo más y más; no me costó nada elevarla pronto a mi retablo de mujeres inspiradoras.

Gloria Lomana entrevista a la CEO de Savills en Barcelona Anna Gener Gloria Lomana

Por la fórmula magistral que desarrolla para conectar la empresa con la sociedad. Ella lo consigue personalmente con inmersión en la cultura, el arte, música, literatura… para nutrir su propio equilibrio y para que su trabajo proyecte belleza porque, reconoce, se siente responsable de su contribución para construir su ciudad: Barcelona.

Esa es la clave de su personal esmero: el compromiso social, cultural y económico, colaboradora parte de un todo en la más pura tradición de lo que fue la burguesía catalana. De ahí el gran reconocimiento que a ella se le profesa como directiva, y por lo que se le reclame tanto para el Patronato del Museo Picasso, como para una escuela de negocios, una gran mutua de seguros, o el Periódico de Cataluña. Todos los mundos convergen en esta mujer de liderazgo humanista a quien yo le digo: “Aún te habría ido mejor si hubieras nacido en el Renacimiento”.

Con este propósito de expandir el arte, ella da los buenos días con una obra, cada mañana en redes sociales, para que todos lo disfruten. ¡Qué bonito ser influencer en arte! – le comento. Desde esta admiración por lo artístico, que igualmente a mí me apasiona, decidimos grabar nuestra charla ¡cómo no! en la Fundación Miró de Barcelona, increíble escenario que se disfruta solo con ver el edificio.

