La inspectora Rodríguez, primera mujer TEDAX en LATAM: "Desactivamos artefactos explosivos"

El XXXVII curso de especialistas TEDAX-NRBQ de la Policía Nacional fue clausurado el pasado 19 de mayo en el complejo policial de Canillas. El director general del Cuerpo, Francisco Pardo Piqueras, presidió junto a su homólogo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Sergio Muñoz Yáñez, la entrega de títulos a los 13 nuevos especialistas, diez hombres y tres mujeres, entre ellos dos agentes de la PDI.

La formación, a la que inicialmente optaron 450 agentes, ha contado entre su alumnado con la que será la primera mujer especialista TEDAX-NRBQ de Chile y, según aseguran fuentes oficiales a MagasIN, de toda Latinoamérica, Paula Rodríguez Núñez.

La inspectora, de 35 años de edad, será la primera mujer especialista TEDAX-NRBQ chilena tras haber superado satisfactoriamente el curso. Desde 2015, nueve miembros de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) se han formado junto a funcionarios de la Policía Nacional y ejercen en su país las funciones de especialistas.

Los especialistas TEDAX son los encargados de intervenir y actuar ante la presencia y detección de supuestos artefactos explosivos e incendiarios y todo tipo de agentes NRBQ (Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química).

Paula Rodríguez Núñez, primera mujer TEDAX de Chile. Paloma Garrido

Hablamos con Paula Rodríguez Núñez sobre la formación y su papel en la PDI. Antes de comenzar nos explica en Chile existen dos Policías, la uniformada, que son los carabineros de Chile y la Policía Civil, que es la Policía de Investigaciones de Chile. En esta se integran distintas brigadas como la Brigada de Homicidios o la Brigada de Delitos Sexuales.

PREGUNTA: ¿Por qué decidió unirse a la Policía y especializarse en investigación?

La inspectora Rodríguez en el XXXVII curso TEDAX-NRBQ.

RESPUESTA: Es una institución en la que creí que podía desarrollarme profesionalmente y como persona, yo sentí que podía hacer un aporte a la sociedad desde el punto de vista investigativo y social. Sin embargo, me llevé la grata sorpresa de que la PDI es mucho más que eso, mucho más que un servicio público. Es una institución que me ha acogido y que a lo largo de mi carrera policial me ha permitido perfeccionarme en diferentes áreas.

Yo provengo de la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana, que es una brigada similar al GEO (Grupo Especial de Operaciones), que interviene en procedimientos de alta complejidad.

¿En qué consiste su trabajo en la Policía?

En primer lugar, para acceder a la Brigada de Reacción Táctica Metropolitana hay que pasar un curso que dura aproximadamente cuatro o cinco semanas y es de dedicación exclusiva. Quienes no aprueban deben dejarlo y los que aprueban, tras un par de trámites, son destinados a la brigada. Es la única que exige realizar un curso y su función es la protección de los propios policías.

¿Por qué? Porque somos solicitados en intervenciones de alto riesgo. Por ejemplo, en operaciones de crimen organizado, donde se sabe que, por ejemplo, existen delincuentes conocidos, violentos, donde hay armas de fuego. Son operaciones con un procedimiento complejo y, además de eso, realizamos labores preventivas, basadas en la cooperación. Por ejemplo, aseguramos el área para que las demás brigadas puedan. trabajar con seguridad.

La brigada cuenta con personal especializado, con un equipo de trabajo diferente, un chaleco antibalas de mayor protección y tenemos vehículos blindados con una categoría muy superior al normal. Además, la formación es constante. Se hacen entrenamientos con el Ejército y hay varios que se hacen con Cuerpos internacionales, por ejemplo junto al Comando de Operaciones Especiales y Antiterrorismo de Colombia (COPES). También se ha participado en competiciones internacionales, como el Swat Challenge de Dubái.

Es la primera mujer en Latinoamérica que ha recibido la formación. ¿La solicitó personalmente o fue propuesta por la PDI?

En el caso de este curso en el que hemos participado mi compañero y yo, se envían una cantidad enorme de personal de la Policía de Investigaciones y se hace una selección en función de diferentes criterios que tiene la institución. Tras este proceso, tuvimos la oportunidad Jorge Muñoz y yo de poder asistir a este curso.

El curso ha tenido una formación equitativa entre la teoría y la práctica, con material técnico, ejercicios, simulacros y prácticas reales. ¿Podría ponernos algún ejemplo de práctica real?

Durante la formación hay muchísimas prácticas de casi todas las asignaturas que nos imparten.

La inspectora Rodríguez en el XXXVII curso TEDAX-NRBQ.

Finalizando el curso, hay una fase de supuesto reales donde se simula todo, desde la comunicación, a través de la llegada de la información de que existe un hecho delictivo, hasta la ubicación de un supuesto artefacto explosivo. Estas situaciones son hechos que alguna vez ocurrieron a nivel mundial, en España o en otros países.

Nos sitúan en un suceso que ocurrió y es el momento del curso en el que los alumnos debemos aplicar lo que aprendimos. Debemos saber a quién y cómo comunicarle el hecho, llegar a adquirir la información que existe y tomar las decisiones que creamos que son las adecuadas. Decisiones que van de ampliar o acotar un perímetro de seguridad hasta la decisión final, que ya sería realizar la desactivación del artefacto explosivo.

Algunos ejemplos de estas situaciones son los supuestos de mochilas abandonadas por terroristas o la aparición de un terrorista yihadista con chaleco. Nos dan un supuesto completo en el que nos dicen que llegó tal persona y que vio a otra con un chaleco explosivo y desde ese momento se van tomando decisiones. Conforme a lo que uno va viendo va actuando. Esto es la parte final.

Pero todo es un proceso paulatino hasta que se llega a este punto. Antes se aprende, por ejemplo a manejar material como un cañón disruptor o manipular un explosivo.

¿Cuenta Chile con una especialidad similar en la Policía?

Sí, desde el año 2019. La PDI creó la BRIDAEX que es el acrónimo de

Brigada Especializada en Investigación de Artefactos Explosivos y contra Amenazas en NRBQ. Todos los funcionarios que pertenecen a esta brigada son operativos que fueron formados en la Policía Nacional desde 2015.

Desde 2015, sin parar, han venido diferentes detectives a formarse aquí con el TEDAX y a día de hoy, con mi compañero Jorge y yo, la PDI cuenta con nueve funcionarios especializados. Además, actualmente tenemos dos compañeros más que están cursando el curso XLIX.

¿Qué aprendizajes se lleva a Chile?

Bueno, lo más importante de todo y el objetivo por el que nosotros venimos es ser parte del TEDAX y formarnos en España.

Lo que me llevo a mi país son los conocimientos adquiridos y entregados por el Cuerpo de Formación que son, a mi criterio personal, personas altamente capacitadas. La experiencia de ellos son las ilusiones nuestras. Me llevo la mayor la rigurosidad del deber de hacer las cosas bien, de no fallar, porque de eso depende la seguridad de una sociedad y la vida de las personas que se encuentren alrededor.

En el vídeo que grabó con la Policía Nacional podemos oírla trasladar el orgullo que siente por poder representar en el curso a la mujer policía chilena. ¿Es importante que haya mujeres ocupando este tipo de puestos?

Inspectora Paula Rodríguez Núñez de la Policía de Investigaciones de Chile.

Bueno, yo no sé si la palabra es o no la importancia como tal, sino que más bien yo creo que debería ser así y que esto creo que no debería ser ni siquiera un tema de conversación, en el sentido de la mujer como integración.

El punto es que, tanto hombres como mujeres, yo creo que estamos capacitados para realizar un trabajo que finalmente depende de la habilidad física y mental de una persona.

Sin embargo, es un área que es poco explorada, yo creo que a nivel mundial, por las mujeres y creo que en un mundo donde la mujer día a día se ha ido integrando iremos llenando todos esos vacíos que existen.

Además, destaca que la PDI siempre ha sido pionera en integrar a la mujer. ¿Podría contarnos brevemente cuál es la situación de la mujer en la Policía de Chile?

La PDI, la verdad, es una institución que ha liderado esta área de la integración de la mujer en la Policía y bueno, en general en Chile. Día a día la mujer trabaja para dar con los hombres en la escuela, por ejemplo, formación de detectives.

Actualmente, en la Escuela de Investigaciones de Chile casi la mitad de los alumnos que entran son mujeres y antes había un porcentaje mucho menor.

Hoy existen mujeres especialistas en diversas áreas. Por ejemplo, hay una mujer que es piloto de la Brigada Aéreo Policial, existe una mujer que buzo del Departamento de Operaciones Subacuáticas, tenemos también una mujer que es un piloto de drones. Y dentro, por ejemplo, de la misma brigada a la que yo pertenecía siempre ha habido mujeres y más de una.

Ahora, en mi caso, yo voy aquí marcando el paso un poco, por decirlo así, en esta área que es tan especializada y creo que es necesaria en los tiempos que mundialmente se viven.

Así que la institución ha sido pionera en esto y, en ese sentido, yo me siento orgullosa de pertenecer a ella y que el mundo hacia las mujeres lo lidere de esta manera la Policía Investigación de Chile.

Sigue los temas que te interesan