Natacha Fernández y cómo vestir personajes del siglo XIV usando ropa de Zara

Natacha Fernández Gallardo es la diseñadora de vestuario que se ha encargado de vestir a los personajes de la serie Los herederos de la tierra, de la productora Diagonal (Grupo Banijai), que está arrasando.

Aunque su último trabajo ha sido para la película Fenómenas, de Carlos Therón, con Belén Rueda, Toni Acosta y Gracia Olayo. El rodaje ha terminado esta misma semana.

Fernández Gallardo es codirectora, propietaria y socia fundadora de Look Art. La empresa ofrece servicios de estilismo y diseño de vestuario para televisión, cine, asesoría de imagen, comunicación y publicidad. Diplomada en Diseño de Moda, cuenta con una amplia experiencia que avala su profesionalidad.

Conversamos con ella sobre el vestuario de la serie de moda, Los herederos de la tierra, y todo el proceso creativo que hay para decidir y diseñar los estilismos.

¿En qué se ha inspirado para el vestuario de Los herederos de la tierra?

Me he inspirado en tantas cosas… A mí me gusta actualizar y no soy nada purista, así que, además de estudiar los códigos de la vestimenta en el siglo XIV, me vi colecciones de moda inspiradas en la época como son las de Versace, Valentino, Dior, Alexander McQueen y Dolce & Gabbana. Amo la corriente artística de los prerrafaelistas y hay mucho de ellos en la serie. Y ver películas, mucho cine y muchas series.

En las primeras reuniones con Jordi Frades (director de la serie) hablamos de la atmósfera y de esta cosa que es como un cuento: un protagonista maravilloso, noble y honesto que le pasa de todo; una joven, guapa y dulce que sufre; una mala malísima, una santa…

Esto me ayudó mucho a la hora de diseñar los personajes. A mí me gusta jugar, quitarle solemnidad a las cosas, en mi vida y en mi trabajo. Así que te puedo decir que Regina ha llevado un vestido hecho con una base de un vestido actual de Zara, Caterina un cinturón de Isabel Marant, Marta Destottent un abrigo de HOSS desmontado.

Al final todo te inspira y una vez que empiezas un proyecto estás con los ojos muy abiertos porque no sabes dónde encontrarás la inspiración, si en el siglo XIV o en los años 40.

"Lo más importante es la adaptación y tener un discurso"

¿A qué personaje ha sido más fácil vestir y a quién más difícil?

Es muy difícil elegir a uno, y la verdad es que todos los actores han sido unos actorazos. No solo por la capacidad actoral, sino por cómo han aguantado el peso del vestuario, el peso de las armaduras, la cantidad de prendas…

Toda mi admiración porque aún con eso actuaban y, además, muy bien.

¿Difícil? ¡Nada! Con todos los actores fue tan fácil que solo pido volver a coincidir con ellos.

¿Un estilismo favorito de la serie?

¡Uy! ¡Todos! El vestido de la boda de Caterina, una joya maravillosa de Tirelli y con el tono exacto de dulzura y simplicidad que Elena Rivera ha aportado al personaje.

El vestido de la boda de Mercé que, no te exagero si te digo que estuvimos trabajando en él seis meses. Primero bordando en Sastrería Cornejo y luego en nuestra sastrería de rodaje, enriqueciéndolo aún más con Jesús y Mar, los responsables del taller.

Tenía muy claro que se tenía que casar como una Virgen, con su manto y ese manto ha sido muy trabajado.

Me gusta mucho Roger Puig, un sádico cruel vestido de negro y oro; Bernart y ese rollo pirata y aún ya en la Corte y como un señor sigue con esa bravura y un tono más salvaje… Y de Marta Destorrent. ¡Todos!

¿Cómo de importante es el vestuario para una serie o una película?

Muy importante. La primera vez que ves a un personaje, antes de que el actor hable, ya sabes quién es por como va vestido. Yo siempre digo: “El hábito hace al monje”.

¿Cuál es el proceso creativo para diseñar o elegir el vestuario de una serie o película?

Una vez leído el guion y la documentación, ver cómo se vestían en la época. Esa documentación te llega por películas y series de la época, películas y series sobre esa época, fotos, pintura… etcétera.

Una vez tienes todo en tu cabeza empieza el baile. Ya vas componiendo, buscando y diseñando según los criterios de la época, pero también con tu sello personal.

" A mí me gusta jugar, quitarle solemnidad a las cosas, en mi vida y en mi trabajo"

¿Qué es lo más complicado?

Adaptarse al tiempo de la preproducción y al presupuesto. No siempre es el que queremos o necesitamos.

¿Y más importante en diseño de vestuario?

La adaptación y tener un discurso. Saber qué es lo que estás haciendo y por qué. Tener un bagaje cultural, experiencia, conocimientos…

¿Qué diría que es lo mejor de su trabajo?

Que mi profesión es mi afición. Desde pequeña amo el cine, las series y la moda y tengo la suerte de trabajar en lo que me gusta. Leí hace tiempo que tienes que elegir un trabajo en el que seas bueno en ello para no ir contra corriente y que todo fluya y tengo esa suerte, me siento muy afortunada.

No lo cambiaría por nada, a pesar de las renuncias y de dejar tantas veces mi vida aparcada cuando empiezo un proyecto nuevo.

