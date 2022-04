Lourdes Velasco, responsable de CIFRA en Tecnobit: "Salvamos vidas protegiendo información"

Lourdes Velasco Fernández, ingeniera de telecomunicaciones, es la responsable de CIFRA en Tecnobit (Grupo Oesía). Se incorporó a la empresa en 2005 y desde entonces ha desarrollado su carrera en torno a las comunicaciones cifradas.

El Grupo Oesía es una multinacional tecnológica especializada en desarrollo de productos y servicios de ingeniería industrial y digital. Dentro de la compañía, Tecnobit es la empresa focalizada y referente nacional en ingeniería para las comunicaciones, seguridad y defensa.

Llegamos a la fábrica en Valdepeñas (Ciudad Real) para encontrarnos con Velasco. La fábrica suministra a los principales países del mundo los más avanzados desarrollos en aviónica, optrónica, comunicaciones seguras y tácticas, simulación e inhibidores.

Velasco ha sido responsable de la exportación de equipos de CIFRA a Afganistán vía OTAN. Ha liderado la gestión de claves, el cifrado personal del combatiente y del módulo de seguridad del receptor del satélite europeo Galileo PRS. Además, es colaboradora en el grupo estandarizado de comunicaciones cifradas y protocolos de OTAN.

Lourdes Velasco y José Manuel Patón en la fábrica de Tecnobit (Valdepeñas).

Nos recibe José Manuel Patón, subdirector de la fábrica, quien nos enseña la planta y explica los últimos desarrollos de la compañía. También nos acompaña Lourdes Velasco y nos presenta a su equipo. Un grupo de ingenieros que desbordan talento.

En la fábrica trabajan unas 350 personas, tanto en desarrollo como en producción, lo cual es una gran ventaja pues los tiempos se acortan considerablemente. Acabamos el recorrido y nos sentamos a conversar con Velasco.

¿Por qué decide estudiar ingeniería?

Estudié ingeniería porque se me daban muy bien las matemáticas y tenía muy claro que quería estudiar algo de ciencias. Una vez acabado el bachillerato y tener nota suficiente como para elegir lo que yo quisiese, estaba entre ingeniería y arquitectura. Poco a poco fui cerrando el círculo de opciones y elegí ingeniería de telecomunicaciones.

"Nunca pensé que lo que yo venía a hacer aquí (Tecnobit) fuese tan interesante"

Creo que esa carrera estaba creada para mí porque mezclaba parte de informática y parte de electrónica. Me permite ver de forma transversal todas esas ramas y me gusta mucho la parte de los protocolos que se estudia.

¿Cuándo y por qué se especializa en comunicaciones cifradas?

Mi especialización comienza en el Grupo Oesía cuando me contratan. Me contrataron para un proyecto de estudio de viabilidad de un protocolo seguro de la OTAN. Tuve la suerte de que al mes de entrar me pusieron en contacto con el Centro Criptológico Nacional, con la parte de productos y servicios. Me fueron enseñando por dónde teníamos que ir. Eso, junto con los protocolos de la OTAN, fue lo que me ha dado la especialización.

¿Cómo llega entonces al Grupo Oesía?

Llego por cercanía a mi familia. Yo estaba viviendo en Madrid, donde había estudiado y trabajaba. Decidí ver qué se estaba haciendo aquí (Tecnobit - Valdepeñas). Me llamó la atención y decidí echar el currículum. Me cogieron y me trasladé. Regresaba a vivir donde había crecido, el pueblo de mis abuelos y mis padres. Y es una ventaja.

Nunca pensé que lo que yo venía a hacer aquí fuese tan interesante, tuviese tanta proyección y me diese la oportunidad de crecer tanto. Vine de joven para aprender, para desarrollarme y lo que me he encontrado es fabuloso.

Trabajar en Valdepeñas, en un sector tan específico como este, con unos proyectos internacionales y nacionales tan importantes es algo que nunca hubiese imaginado.

Proteger las comunicaciones

Lourdes Velasco es la responsable de CIFRA. Nos explica que el departamento de CIFRA es el encargado de “cifrar las comunicaciones”. Su trabajo consiste en proteger las comunicaciones, los equipos, la electrónica, para custodiar información sensible. Los protegen como plataforma y son los encargados de darles “claves” para trabajar y salvaguardar sus comunicaciones.

“El área de CIFRA es un ecosistema en el que producimos equipos y damos los elementos necesarios para que las comunicaciones sean seguras a través de protocolos”. Los protocolos son una operación matemática que funciona como llave de entrada y de salida para proteger una información.

Lourdes Velasco y su equipo.

Trabajan siguiendo los estándares de la OTAN, ya que trabajan para el Ministerio de Defensa y este les da las directrices. Es decir, son quienes les dictan cómo tienen que ser los algoritmos, las claves, las longitudes de las claves para cada canal… Son los encargados de proteger la información en forma de voz o datos, que va de un lugar a otro.

“Estamos especializados en comunicaciones tácticas y de seguridad”. Son los encargados de poner esa “capa de seguridad” en las comunicaciones para que sean seguras y lo hacen a medida, en función del usuario.

Salvar vidas

¿Qué importancia tienen las comunicaciones cifradas?

Lo que te voy a contar es cómo nos sentimos nosotros. Nosotros lo que hacemos es salvar vidas. Nosotros salvamos vidas porque ayudamos a proteger la información importante.

No es tanto que un militar o un civil vaya de un lugar a otro, sino que nadie sepa dónde va, qué medios está utilizando, que nadie sepa con quién habla.

Nos sentimos muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Que si hay unos planes estratégicos, unos planes de Estado, que eso simplemente lo sepan las personas a las que va esa información.

Soberanía nacional

Por otra parte, ¿por qué la parte de CIFRA es tan importante en un país? Porque se miden capacidades por esta tecnología. Si no eres capaz de proteger tus cosas tienes tanto a los amigos como a los enemigos enterándose de todo y lo podrán usar contra ti. Hablamos aquí de soberanía nacional.

Es un mecanismo de defensa muy fuerte y es lo que nos da soberanía nacional. Esta parte se podría hacer con equipos de otros países, pero entonces le estamos dando la llave a ese otro país. Por eso esta industria tiene que ser nacional y nosotros lo somos. Somos una de las pocas empresas que nos dedicamos a esto, a proteger las comunicaciones nacionales.

¿Cómo influye su trabajo en la vida de las personas? Si queda algo por añadir.

Te da una seguridad oculta a no tener miedo a hacer las cosas porque sabes que estás protegido. Entonces eso es una sensación de seguridad, de que estoy protegido.

¿Cuál es el logro profesional más importante que ha conseguido (o del que se sienta más orgullosa)?

El logro profesional lo mezclo un poco con parte de sentimientos hacia esta carrera tecnológica. En 2005 vine a hacer ese estudio de un protocolo de la OTAN de seguridad, de cómo proteges de un punto a otro. Todo era sobre el papel. Logramos llevarlo a equipos, empezando por prototipos y lo exportamos.

Lourdes Velasco en una reunión de equipo.

Fue el primer equipo de cifrado de criptología española exportado a la OTAN en la guerra de Afganistán para proteger a esos soldados y sus comunicaciones por satélite. Pero lo más importante es que llegué sola en 2005 y ahora somos cuarenta y cinco personas en el área de desarrollo. Además de todas las personas transversales que hay en la compañía dándonos servicios.

¿Qué es lo mejor de trabajar en este sector?

El respeto. El reconocimiento a tu trabajo. Es que a cualquier reunión que vayas reconocen tu trabajo. Entonces el recibir esas muestras de cariño o de respeto por parte de los clientes es imprescindible. Hace que cada día seamos mejores, que vengamos con muchas ganas de trabajar, estemos muy ilusionados con el proyecto que tenemos, que llevamos a cabo y te llena de satisfacción día a día.

¿En qué consiste su colaboración con la OTAN?

Nuestra relación con la OTAN es en grupos de trabajo, de estandarización. Es igual que las estandarizaciones civiles para que un móvil funciones y coja cobertura. Si te das cuenta, hay varios móviles de diferentes fabricantes y todos funcionan. Pues eso extrapolado a comunicaciones seguras.

Nuestro trabajo con OTAN consiste en juntarnos con el resto de miembros a nivel técnico para debatir cómo nos vamos a comunicar de forma segura. Qué algoritmo vamos a utilizar, qué clave… Son estándares en paralelo al mundo civil.

Pero además de trabajar con la OTAN, trabajamos con la Unión Europea. La UE nos ha confiado los algoritmos de seguridad de Galileo, que es el sistema de navegación por satélite de la UE. Nosotros nos encargamos de descifrar las señales con unas claves y damos acceso al servicio.

Volviendo a OTAN. Llevamos ya más de 15 años colaborando con ellos y en estos 15 años lo que ha ocurrido es que tecnológicamente también hay evoluciones. Lo que en el 2005 era segura, en 2020 no. Ahora le tenemos que dar otra capa más de seguridad en cuanto a amenazas de computación cuántica. No nos podemos quedar parados y son tareas de innovación muy fuertes, constantes para para estar al día y no tener brechas de seguridad. Aunque es una amenaza futura, sí que hay que cambiar ya los algoritmos, hay que poner contramedidas y en eso estamos ahora.

Compromiso con la igualdad

En 2021, el Grupo Oesía contaba con un 33,5% de mujeres, Tecnobit un 16,9% y la fábrica de Valdepeñas un 9,9%. Según el último informe de la AEC, el sector consultoría cuenta con un 32,6% de presencia femenina. Además, el porcentaje de directivas del Grupo Oesía es de un 27% (managers y/o directoras).

"El plan está funcionando muy bien"

Dos años antes, Tecnobit - Grupo Oesía firmó un ambicioso plan de igualdad integrado por 100 medidas para promover un entorno que favoreciese el desarrollo personal y profesional de la plantilla en igualdad de oportunidades.

De este modo, la compañía refuerza así su compromiso con la no discriminaciíon directa o indirecta por razón de sexo.

Desde el Grupo Oesía confirman que el plan está funcionando muy bien. “Las dinámicas de concienciación y gestión para fomentar la presencia del sexo menos representado y en igualdad de condiciones, los de desarrollo profesional y promoción, así como el de formación son muy efectivos”.

La concienciación

La concienciación es la piedra angular del plan. Para ello, cuentan con una guía de corresponsabilidad y un site de concienciación en igualdad con consejos para su aplicación. En este sentido, el grupo ha incluido una formación de igualdad a toda la plantilla, que deben realizar todas las personas al incorporarse a la compañía.

Otro de los pilares del plan son las políticas, reales y aplicadas. “ Cuentan con mucha acogida las medidas facilitadoras relacionadas con ofrecer flexibilidad para propiciar la conciliación de la vida profesional con la familiar y personal.”

La compañía considera que trabajar en esta línea es lo que realmente puede ayudar a hacer real en la sociedad la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Bajo su punto de vista, las mayores barreras para la igualdad real y efectiva se dan fuera de su empresa. “Trabajamos en sectores donde la presencia de la mujer es minoritaria, por lo que es un gran acierto incluir en el plan medidas para fomentar la vocación de las STEM en niñas”.

Además, los indicadores internos en los análisis que la compañía realiza muestran que las mujeres siguen siendo las que más permisos y reducciones de jornada utilizan para cuidado de familiares, con lo que la corresponsabilidad sigue siendo una asignatura pendiente para la sociedad.

Sigue los temas que te interesan