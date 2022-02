Laura, la reina de la dieta keto mediterránea: cómo bajar peso sin prescindir de las grasas

La reina de la dieta keto mediterránea es gaditana, tiene 30 años y 186 mil seguidores con los que interactúa con naturalidad. Seguramente, se sienten reflejados por esta joven que, aunque es reacia a decir su apellido, no tiene pudor en mostrar cómo va bajando de peso, confesar sus pecados foodies o enseñar a su novio, Gary, a sus seguidores, mientras se toman un gin-tonic, eso sí con tónica zero. Le escriben chicas que han bajado hasta 25 kilos con sus vídeos, otras la piropean por su forma “honesta y clara de comunicar”. Pero, sobre todo, Laura consigue hacer fácil la dieta de moda, ‘la keto’, que se ha ganado merecidamente fama de difícil.

La dieta keto consiste en llevar una alimentación alta en grasas, moderada en proteínas y baja en carbohidratos. Con eso, sus seguidores cuentan que se consigue una importante pérdida de peso, se reduce el apetito y la inflamación, disminuye el cansancio físico y aumenta la concentración. Sus detractores, por contra, hablan de efecto rebote, reducción de la masa muscular y problemas intestinales. Pero, con todo, se ha convertido en la dieta de moda, incluso aunque no sea tan sencilla de seguir como otras.

Y es que, cuando se habla de la dieta keto, casi cuesta orientarse entre la terminología y comprender qué son la acetona, los carbohidratos netos, las cetonas o la cetoacidosis diabética. Pero, cuando estás a punto de renunciar, aparece Laura como un rayo de luz, con su cuenta de Instagram @keto_con_laura, el resto de sus redes sociales y, ahora, con su libro Cocina keto: 100 recetas tradicionales adaptadas a la dieta cetogénica, firmado por Keto con Laura y editado por Grijalbo, que se agotó apenas unas horas después de publicarse.

Nacida en El puerto de Santa María (Cadiz), Laura cuenta que ha vivido prácticamente toda su vida en Madrid, donde estudió dirección de empresas. “Me apasiona la cocina, es mi forma de desestresarme, de divertirme, algo que podría hacer todos los días el resto de mi vida. Soy muy inquieta, tengo una mente muy creativa y cuando me pones unos ingredientes delante todo cobra sentido”, apunta.

La experiencia real de una persona imperfecta

Lo que le ha hecho popular es su modo de practicar la dieta de moda y mostrar la “experiencia real de una persona imperfecta, incapaz a veces de seguir la dieta a rajatabla, con un cuerpo real, que estaba aprendiendo a quererse”. Además del mensaje body positive, explica que practica un “keto mediterráneo al estilo relajado y cíclico, es decir como de todo, cuento carbohidratos para mantenerme en cetosis y hago 1 día a la semana de descanso para volver con fuerzas. Con este método he perdido más de 30kg y no me había sentido tan bien en mucho tiempo”.

El libro, según confiesa ella misma, es una versión mejorada de su ebook Keto Mediterráneo, que ya vendía a través de sus redes sociales y su web. En esta ocasión se llama Cocina Keto: 100 recetas tradicionales adaptadas a la dieta cetogénica y cuenta con una potente editorial detrás.

Cuando Laura decidió hacer público entre sus seguidores que iba a publicarlo, lo hizo con un vídeo con canción motivadora y muchas lágrimas, las suyas, de pura emoción ya que, aseguraba, su gran ilusión era sacar un libro con una editorial y que se vendiera en la FNAC y El Corte Inglés. Esa mezcla de comercio y sensibilidad la convierte en una modélica representante de su generación. Por supuesto, acabó dando las gracias a sus followers, "Gracias a ti estoy aquí", y con un mensaje motivador: "No tires la toalla nunca" Hablamos con ella de su aventura editorial, convertida en un éxito desde su lanzamiento.

¿Podrías definirme en un par de líneas qué es la dieta cetogénica para ti

Aparte de la definición del libro de que es una dieta baja en carbohidratos, moderada en proteínas y alta en grasas, para mí, la dieta cetogénica es una forma de autocuidado y es algo que se nos olvida a veces. Estás apostando por ti, por tu salud y por tu futuro, reeducando tu forma de comer, controlando tus impulsos y optando por lo mejor para tu salud. La forma en la que yo la abordo es de la manera más humana, es mi forma de cuidarme y sé qué alimentos me están ayudando y cuáles no, pero aún así no es el fin del mundo si te la saltas de vez en cuando.

Aunque veo numerosos artículos que hablan de ‘la keto’ como una dieta milagro, leo nada más empezar tu libro: “La dieta cetogénica no es una dieta, es un estilo de vida”. ¿Por qué dices eso? ¿A qué te refieres?

Yo empecé a hacer la dieta keto para adelgazar rápido ya que como tú dices “era una dieta milagro”, pero al hacerla pasa algo sorprendente y es que empiezas a sentir otros beneficios de la dieta que mucha gente no le da importancia como son la claridad mental o sentir energía todo el día. ¿TÚ sabes lo que es ponerte hasta arriba de comer y que no te dé un golpe de sueño después? ¡Es una sensación maravillosa! Por eso, desde @Keto_con_Laura [su cuenta en Instagram], enseño a todo el mundo qué pasa al reducir carbohidratos, por qué sientes estos beneficios y, además, te traigo cientos de recetas para hacer de "una dieta milagro", un estilo de vida para siempre en el que encontrarás miles de recetas llenas de sabores con verduras de todos los colores y con grasas buenas.

Un espacio para confesar

¿Cómo y por qué decidiste hacer tu cuenta en Instagram @keto_con_laura?

Empecé a hacer la dieta keto en septiembre de 2019 y me lo pasé tan bien creando recetas que le dije a mi novio que si abría una cuenta de Instagram, tendría muchísimo éxito. Y él se rió (porque seamos sinceros, ¿cuánta gente dice esto y no llega a nada?). Entonces, se me encendió un fuego por dentro y, solo por el mero hecho de demostrar que era capaz, creé una cuenta de Instagram con todos los ingredientes que yo creía que faltaban: recetas fáciles, con ingredientes de supermercado, con una experiencia real de una persona imperfecta que es incapaz a veces de seguir la dieta a rajatabla, una persona con un cuerpo real que estaba aprendiendo a quererse. Así construimos un lugar seguro donde podías "confesarte" y hablar tanto de salud mental, como de los días felices o tristes y las recetas dulces (pero sin azúcar) que te ayudarían a sobrellevarlo mejor.

¿Esperabas el éxito que has tenido?

La verdad es que no me esperaba que llegase a este nivel, pero sí que sabía que quería ayudar al mayor número de personas posibles.

¿Qué mensajes sueles recibir de tus seguidores, con los que he visto que mantienes una relación muy fluida?

Para mis seguidores, soy su amiga, la que no deja de hablar y te cuenta lo bueno y lo malo. Muchos me escriben para buscar ayuda sobre cómo empezar, otros para desahogarse porque se han saltado la dieta, y otros para enseñarme sus versiones de mis recetas. Hablar con ellos es lo más bonito y ojalá tuviese infinitas horas el día para poder contestar a todo el mundo.

Leyendo tu libro, se hace la boca agua todo el rato y resulta una cocina muy familiar. ¿Por qué has decidido ahora escribir tu libro Cocina keto: 100 recetas tradicionales adaptadas a la dieta cetogénica? ¿Qué quieres conseguir con él?

Este libro nace de que estaba harta de que todas las recetas de la dieta keto fueran al estilo americano, con mucho bacon, queso y mantequilla. No tengo nada en contra, pero creo que es demasiado diferente a lo que estamos acostumbrados. En mi casa se cocina con aceite de oliva, se comen muchas verduras y se celebra la gastronomía española y mediterránea. Por eso Cocina keto es algo de lo que no sé hablaba antes: lo mejor de la dieta mediterránea, pero bajando la cantidad de carbohidratos, para que sea compatible con la dieta keto.

¿Se podría decir que has inventado la dieta keto mediterránea?

Nunca me había planteado si había inventado este tipo de alimentación, pero mi respuesta es que pienso que no, ya que no me pondría nunca una medallita por adaptar recetas de toda la vida. Además hay cientos de creadores de contenido que, sin ponerle nombre, lo estaban haciendo ya.

El libro se ha agotado apenas ser publicado, está el número 1 en Amazon bienestar y el 6 en la categoría general. Vaya, que está arrasando. ¿Crees que es un indicador del profundo interés que hay por la dieta cetogénica?

Miles de seguidores en meses

Conozco la gran curiosidad que causa la dieta keto de primera mano, ya que mis cuentas han crecido cientos de miles de seguidores en cuestión de meses, pero aun así, sigo en shock. Antes de crear este libro con Grijalbo, yo he estado escribiendo, maquetando e imprimiendo mis propios libros y es verdad que tengo miles de seguidores fieles que siempre me apoyan, pero Grijalbo ha llevado este proyecto al siguiente nivel. Ahora mismo, me están entrando cientos de personas nuevas a mi perfil gracias a ellos.

La dieta keto, ¿es para todo el mundo?

Aunque la dieta keto pueda ser apta para todo el mundo, si tienes algún problema de salud grave siempre recomiendo hablar con un especialista de la salud especializado en dietas bajas en carbohidratos, para que vea las mejores combinaciones de alimentos para ayudarte a sanar. Yo la combino con ayuno intermitente porque, si te soy sincera, se te va casi por completo la ansiedad por la comida y he aprendido a escuchar a mi cuerpo para saber cuándo tengo hambre de verdad.

Por ejemplo, a una mujer en plena menopausia o a alguien que está dejando de fumar –ambos casos peligrosos y complicados para no engordar o incluso mantener el peso–, ¿les recomendarías una dieta cetogénica y por qué?

Sí que se la recomendaría, a no ser que tengan problemas de salud. No obstante, dejarte asesorar por un especialista te hará la vida mucho más fácil y te ayudará a conseguir los resultados que buscas. Yo siempre recomiendo a cuatro personas que pondría mi vida en sus manos: Alba Barbero, Nestor Regenera, Endika Montiel y Ana Valverde.

El temido efecto rebote

Hay quien dice que al volver a meter carbohidratos en su dieta, engordan un montón. ¿Hay efecto rebote si optas por la dieta cetogénica?

Claro que puede haberlo y hay varias explicaciones muy sencillas. La primera es que te has acostumbrado a comer una dieta alta en grasas y, cuando introduces carbohidratos, se te olvida que al combinarlos con mucha grasa, no se queman de igual forma. La segunda es que, al volver a consumir muchos carbohidratos, es más difícil mantener la glucosa en sangre estable, por lo que acabamos comiendo mucho más y teniendo hambre más a menudo. La tercera es que cuando llevas una alimentación alta en carbohidratos y sin mucho movimiento, retienes muchos líquidos fácilmente, que se ven en la báscula.

¿Qué tres recomendaciones darías a alguien que está pensando en iniciar una dieta keto?

Que se informe antes (con un especialista, con cuentas de Instagram, con libros…), que no se complique demasiado las comidas: mejor usar recetas ya hechas de libros de cocina keto o hacer platos muy sencillos; y que no tire la toalla si se come un alimento que "no es keto", porque no deshace todo el esfuerzo que lleva hecho.

Y a alguien que ya lleva un tiempo, ¿qué consejos le darías para afrontar la cetosis, cuidar su salud y no estancarse?

No obsesionarse con las cetonas en sangre y aprender sobre la glucosa, para añadir más combinaciones de alimentos que pensabas que no estaban permitidos. Si estás buscando adelgazar y te has estancado, controla las calorías que consumes. Y ya, si quieres una medallita, intenta aprender un poco más sobre los efectos de ciertos alimentos aptos en la dieta keto, pero que consumidos en grandes cantidades no son tan beneficiosos, e intenta evitarlos. Por ejemplo, los lácteos.

Confiesa, ¿tienes alguna vez antojos de carbohidratos y cómo lo gestionas?

"Hay que normalizar la imperfección"

Me encanta esta pregunta, porque en mis redes sociales vivimos en un confesionario constante tanto mío como de los que me siguen. Hay que normalizar la imperfección, los caminos que no son rectos y demostrar que los pequeños baches no tiran por la borda todo el trabajo hecho. Intento comunicar este mensaje casi a diario para que nadie se sienta culpable y haga locuras porque se haya saltado la dieta.

¿Crees que hay demasiada culpa alrededor de la comida?

Está claro, lo más importante es trabajar la relación con la comida, no demonizar los alimentos ni compensar una comida "mala" con una sesión de deporte intensa, o con ayunos o, incluso peor, con vómitos o laxantes. Lo hecho, hecho está y forma parte del proceso. Una frase que me cambió la vida fue la de: “La dosis diferencia a un veneno de un remedio”. Por lo que, si es tu cumpleaños y tu madre te ha hecho una tarta, ¡disfrútala si te apetece!, si has quedado con una amiga y te comes unas patatas ¡no pasa nada!, cuando vuelvas a casa continuas con la dieta. Esto es un estilo de vida, no una dieta a corto plazo.

Tarta de limón

Receta de tarta de limón del libro Cocina keto, de Keto con Laura.

Ingredientes para la base: 130 g de harina de almendras; 1 huevo, 30 g de crema de almendras, 15 g de eritritol (o al gusto). Ingredientes para la crema: 30 g de eritritol, 70 ml de zumo de limón, ralladura de limón, 2 huevos, 60 g de mantequilla.

Tarta de limón 'keto'

Laura explica que está suculenta receta, por ración, supone casi 200 calorías, 1,8 g de hidratos de carbono, 19,1 g de grasas y 6,4 g de proteínas.

Prepara primero la base. Precalienta el horno a 190 °C, mezcla todos los ingredientes en un bol y extiende la base sobre un molde antiadherente de 18 cm. Una vez colocada en el molde, pínchala con un tenedor para que guarde la forma al hornear. Hornea durante 15 minutos y déjala enfriar mientras preparas la crema de limón. Para hacer la crema, añade el eritritol y el zumo y la ralladura de limón en una sartén a fuego medio. Remueve con unas varillas hasta que se disuelva el eritritol. Casca los huevos y bátelos en un bol o plato hondo. Échalos en la sartén y sigue removiendo con las varillas. Incorpora la mantequilla a la mezcla y sigue removiendo hasta que se espese. Por último, extiende la crema de limón sobre la superficie de la base horneada y fría. Deja reposar por lo menos 30 minutos.

Sigue los temas que te interesan