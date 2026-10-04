Fue la primera mujer en recibir un título de nobleza por méritos propios, demostrando que el verdadero poder reside en el impacto social. Más información: Elizabeth Blackwell: la mujer que transformó las burlas en un legado y cambió la historia de la medicina

Así fue Angela Burdett-Coutts, la 'reina de los pobres' que desafió las normas de la época victoriana

Hubo un tiempo en que la riqueza, para una mujer de la aristocracia británica, era poco más que un adorno destinado a ser gestionado por su marido. Sin embargo, en el Londres del siglo XIX, hubo una figura que rompió todos los esquemas de su época.

Angela Georgina Burdett-Coutts no sólo se convirtió en la mujer más rica de Inglaterra, sino que decidió que su herencia sería el motor de una revolución silenciosa contra la miseria, la falta de higiene y la exclusión social.

Nacida en una familia de gran influencia —hija del político radical Sir Francis Burdett y nieta del banquero Thomas Coutts—, su vida dio un giro radical a los 23.

Al morir la viuda de su abuelo, Angela heredó una fortuna colosal y una participación mayoritaria en el banco Coutts & Co.

En un mundo que esperaba que se casara rápidamente para delegar su poder, ella eligió un camino diferente: la soltería prolongada y la entrega absoluta a las causas sociales.

Para ella, la filantropía debía ser transformadora. En esta visión encontró a un aliado excepcional: el escritor Charles Dickens. Juntos, formaron una de las colaboraciones más fructíferas de la era victoriana.

Mientras él ponía voz a las penurias de los barrios bajos en sus novelas, ella ponía los recursos para solucionarlas.

Uno de sus proyectos más emblemáticos fue la creación de Urania Cottage, un centro de acogida para mujeres en situaciones vulnerables —prostitutas o exconvictas— que buscaban una segunda oportunidad.

En lugar de los castigos habituales de la época, el centro ofrecía educación, formación en tareas domésticas y la posibilidad de emigrar para empezar de nuevo.

Angela creía en la redención a través de la dignidad, una idea revolucionaria para el rígido pensamiento de su tiempo.

Su mirada se posó en los rincones más oscuros de la capital británica. Escandalizada por las condiciones de vida en los barrios obreros de la zona este de Londres, financió la construcción de Columbia Square, un modelo de viviendas sociales con alquileres asequibles que incluía algo casi inaudito para la época: luz natural y ventilación.

Su incansable labor no se detuvo ahí. Fue una firme defensora de la salud pública, financiando la instalación de fuentes de agua potable para evitar el cólera y promoviendo la creación de escuelas técnicas y de formación profesional.

Su objetivo era dotar a las personas de las herramientas necesarias para salir de la pobreza por sí mismos. Además, su amor por la cultura la llevó a ser una gran patrocinadora de las artes, apoyando instituciones como el teatro Sadler's Wells y financiando expediciones científicas y arqueológicas.

Su labor fue tan extensa y reconocida que la reina Victoria, con quien mantenía una relación de respeto mutuo, decidió otorgarle el título de baronesa Burdett-Coutts en 1871.

Fue la primera vez en la historia del Reino Unido que se le concedía un título de nobleza a una mujer en reconocimiento a sus propios méritos y no por herencia o matrimonio.

Londres la nombró también la primera mujer Ciudadana de Honor, un hito que subrayaba su peso en la vida pública.

Envió ayudas a las víctimas de la guerra en Turquía, apoyó la lucha contra la esclavitud en África y financió proyectos de desarrollo en Irlanda durante la hambruna.

Se registra en su historia que incluso llegó a suministrar barcos de pesca para comunidades empobrecidas, entendiendo que el desarrollo económico era la base de la estabilidad social.

Angela vivió gran parte de su vida adulta bajo sus propias reglas, rodeada de amigos intelectuales y políticos.

Sin embargo, a los 67 años, protagonizó lo que para la sociedad victoriana fue un escándalo monumental: se casó con su secretario, William Ashmead-Bartlett, un hombre 37 años menor que ella.

El matrimonio no sólo desafió las convenciones de edad, sino que, debido a las cláusulas de la herencia de su abuelo, ella perdió gran parte de su fortuna al casarse con un extranjero, ya que William no era estadounidense de nacimiento.

A pesar de las críticas y de la pérdida económica, no se arrepintió. Continuó con su labor filantrópica hasta el final de sus días, aunque a una escala menor.

Su muerte en 1906, a los 92 años, fue sentida. Cerca de 30.000 personas desfilaron ante su féretro para presentar sus respetos a la mujer que había sido bautizada por la prensa como la "reina de los pobres".