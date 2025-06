El legado que deja Susan Brownmiller, la mujer que plantó cara a la violación y se puso al lado de las víctimas

Susan Warhaftig, como era su nombre de pila, murió el pasado 24 de mayo de 2025 a la edad de 90 años en un hospital de Nueva York, su ciudad natal.

Brownmiller, el seudónimo que adoptó en 1961 y con el que se hará conocida, nació en 1935. Fue hija única en el seno de una familia judía de clase media; su padre era dependiente de unos grandes almacenes y su madre era secretaria.

Aunque su sueño desde niña fue ser actriz —hizo pinitos con papeles secundarios—, la vida la llevó a ponerse al lado de las víctimas y en frente de la opresión, la violencia y la maldad.

Se unió al movimiento feminista radical que surgió en los 60 en EEUU y al Congreso de Igualdad Racial en 1960. Una mujer que se atrevió a hablar de la violación como el instrumento sistemático de control y poder masculino sobre las mujeres.

En la década de los 70, se convirtió en la precursora de un nuevo lenguaje para hablar sobre la violencia sexual, un lenguaje que de hecho ha llegado hasta nuestros días.

Con su libro Contra nuestra voluntad: hombres, mujeres y violación publicado en 1975, se posiciona sobre la violación y la colocó en el centro del discurso durante la segunda ola feminista.

Habló de ella como una cuestión política y social contribuyendo a realizar importantes reformas legislativas en EEUU. Ese mismo año, fue nombrada como 'Mujer del Año' por la revista Time.

La periodista, escritora y activista estadounidense es considerada como una de las mujeres más influyentes de su tiempo. Su obra se encuentra, dentro de la Biblioteca Pública de Nueva York, entre las 100 más importantes del siglo XX, y ha sido traducida a numerosos idiomas.

Susan Brownmiller. Getty Images

No se casó ni tuvo hijos. Su vida estuvo ligada a la reivindicación en favor de la mujer. De hecho, fue cofundadora del colectivo Women Against Pornography en los años 70.

Su legado ha ayudado a lo largo de los años a crear centros de ayuda y atención para las víctimas de violación.

Tuvo un recorrido dentro de la prensa, pasó por el ABC News, Newsweek y The Village Voice. Aparte de su famoso libro, escribió otros artículos, ensayos, novelas y autobiografías como Femininity, In Our Time: Memoir of a Revolution o Waverly Place, entre otros.

Brownmiller tenía la convicción de que la unidad entre mujeres y la conciencia compartida eran dos cartas que podían cambiar las estructuras de opresión. Puso nombre al miedo y a la rabia que sentían cientos de mujeres.

Una activista que amplió el abanico de temas sobre los que hablar, que denunció la violencia sexual en las guerras y trabajó en contra de la pornografía desde el punto de vista democrático.