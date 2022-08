Estados Unidos: la ruta mágica con el mapa de 10 retratos de mujer

Muchas personas son de decidir sus planes para las vacaciones en el último minuto. también hay cada vez más gente a la que le gusta unir ocio y arte, practicando turismo cultural.

Si eres de quienes deciden a última hora dónde viajar pero no sabes a dónde, te proponemos recorrer Estados Unidos a través de las visitas a diez museos de distintas ciudades, en los que podrás contemplar diez retratos muy diferentes de mujeres muy distintas.

Virginie Amélie Avegno. The Gibbes Museum of Art, en Charleston (South Carolina).

Virginie Amélie Avegno (1898), Antonio de la Gandara.

A la izquierda, Virginie Amélie Avegno (1859-1915), retratada por Antonio de la Gándara en 1898. El cuadro, titulado Madame Pierre Gautreau, se encuentra en The Gibbes Museum of Art en Charleston (South Carolina).

A la derecha, Avegno es retratada de nuevo, esta vez por el gran John Singer Sargent. La obra, titulada Madame X, está en el Metropolitan Museum of Art (MET) de Nueva York. Cuando Sargent lo presentó en el salón de las Bellas Artes de París, en 1884, causó tanta conmoción que, a partir de entonces, nadie volvió a encargarle retratos en Francia, por lo que se marchó a Londres, donde tuvo mucho éxito.

Recientemente, el cuadro se hizo muy popular al aparecer en una escena de la serie This is Us, el personaje de Rebecca Pearson lo contempla absorta durante una visita de la familia a Nueva York.

Virginie Amélie Avegno Gautreau, conocida dama de la alta sociedad francesa, criada en París aunque nacida en Nueva Orleáns (Estados Unidos), se casó con el banquero Pierre Gautreau. Considerada una mujer muy bella, fue de las primera en teñir su pelo con henna y en empolvarse el cuerpo para lucir una piel todavía más blanca.

Su vida amorosa extramatrimonial fue muy comentada y nunca le tuvo miedo al escándalo, por eso no es de extrañar que los pintores la retrataran enseñando más de lo normal para la época. Virginie también había posado, en 1891, para Gustave-Claude-Étienne Courtois, más conocido como Gustave Courtois.

Isabella Stewart Gardner. Isabella Stewart Gardner Museum, en Boston (Massachussets).

Isabella Stewart Gardner (1888), John Singer Sargent.

Isabella Stewart Gardner (1840-1924) fue una gran coleccionista de arte y socialité estadounidense. Educada entre Estados Unidos y Europa, su comportamiento excéntrico dió mucho que hablar en aquellos tiempos.

Casada Jack Gardner, el matrimonio viajó por todo el mundo, comprando piezas para lo que lugo sería una gran colección de arte. En 1903 fundó el Museo Isabella Stewart Gardner en Boston. Dato curioso: si te llamas Isabela, entras gratis al museo.

Gardner fue amiga de destacados artistas y escritores de la época, como John Singer Sargent, autor de esta obra.

Portrait of a young woman. New Orleans Museum of Art, en Nueva Orleans (Louisiana).

Portrait of a young woman (1918), Amedeo Modigliani.

Amedeo Clemente Modigliani (1884-1920) fue un pintor y escultor italiano que trabajó fundamentalmente en Francia.

Es conocido por sus retratos de estilo moderno, que se caracterizan por un alargamiento surrealista de los rostros, los cuellos y las figuras, como se puede ver en esta obra, Retrato de una mujer joven (1918), que no fueron bien recibidos hasta después de su muerte.

Su musa y compañera de vida fue la francesa Jeanne Hébuterne (1898-1920), también pintora y modelo para muchos de los cuadros del artista. Se conocieron el 1917 y ya no se separarían, pese a la oposición de la familia de ella, hasta 1920. Ese año muere de tuberculosis Modigliani y, dos días después de la muerte de este, Jeanne se suicida tirándose desde un quinto piso (estaba embarazada de se su segundo hijo).

Self-portrait on the borderline between Mexico and the United States. Detroit Institute of Art, en Detroit (Michigan).

Self-portrait on the borderline between Mexico and the United States (1932), Frida Kahlo.

La pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954) es muy conocida por sus autorretratos (como este, titulado Autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos) y otras obras inspiradas en la naturaleza, en las que incluía también todo tipo de objetos, conocidos y desconocidos.

Empezó a pintar tras un grave accidente de tráfico que la mantuvo inmóvil durante meses y le dejaría una cojera para siempre. A pesar del carácter onírico y metafórico de sus cuadros, ella siempre rechazó la etiqueta de surrealista, cuando algunos trataron de encasillarla en ese movimiento artístico.

"Embajadora" de la cultura popular de su país, empleó un estilo que mezclaba elementos fantásticos y con elementos de la realidad. Su interés en política la llevó a pintar obras de crítica social. Su personal estilo de vestir la convirtió en un icono de la moda y su influencia se mantiene hoy.

Portrait of an unknown woman. Crocker Art Museum, en Sacramento (California).

Portrait of an unknown woman (1836), Josef Danhauser.

Nacido en Viena en una familia de fabricantes de muebles, el pintor Josef Danhauser (1805-1845) estudió en la Academia de Bellas Artes de la ciudad.

Los miembros de la clase media-alta quedaron especialmente fascinados por la destreza de Danhauser en el retrato. Uno de sus primeros retratos fue la joven aquí representada en 1836, año en el que el pintor ganó el premio de la Academia.

En la obra pueden algunos elementos típicos de los retratos holandeses del siglo XVII, incluyendo pieles, una gran silla, una cortina de terciopelo y un paisaje visto a lo lejos a la derecha, todo ello en un formato más pequeño, de medio cuerpo.

No consta quién es la modelo, que luce un vestido que deja sus hombros al aire (un modelo bastante avanzado para la época) y parece mirar desafiante al espectador.

Portrait of a Woman with Blue and White Striped Blouse. Smithsonian American Museum, en Washington, DC.

Portrait of a Woman with Blue and White Striped Blouse (1940-1942), William Henry Johnson.

William Henry Johnson (1892-1929) fue un pintor estadounidense. Nacido en Florence (Carolina del Sur), estudió en la Academia Nacional de Diseño de Nueva York.

Posteriormente, vivió y trabajó en Francia, donde fue tomó contacto con el modernismo. En 1930 se casa con la artista textil danesa Holcha Krake y la pareja vivió durante algún tiempo en Escandinavia. Allí recibió la influencia de la importante tradición del arte popular escandinavo.

En 1938, ante la inminencia de la II Guerra Mundial, se mudan a Estados Unidos. Johnson empieza a dar clase en el Harlem Community Art Center, donde entra en contacto con la cultura afroamericana: músicos callejeros, disturbios raciales, soldados y enfermeras son reflejados en sus cuadros.

Entre 1940 y 1042 pinta este Retrato de mujer con blusa de rayas azules y blancas (en inglés, Portrait of Woman with Blue and White Striped Blouse). La modelo apoya sus manos sobre un libro, como poniendo de manifiesto la importancia de la educación de las mujeres en general y las afroamericanas en particular.

Femme au chapeau. San Francisco Museum of Modern Art, en San Francisco (California).

'Femme au chapeau' (1905), Henri Matisse.

Mujer con sombrero (en francés: La femme au chapeau) es un cuadro de Henri Matisse (1869-1954) pintado en 1905, que retrata a su esposa, Amelie Parayre (1872-1958).

En 1897, Amélie conoce a Henri Matisse. Se casaron un año después, en París y de su unión nacen dos hijos en 1899 y 1900, a los que Amelie criará junto a otra hija de una relación anterior de Matisse. Amélie abrió una tienda de sombreros y se involucra en la carrera artística de su marido. Mientras cría a los niños, dirige el taller del pintor y la casa.

Se separaron en 1939, cuando Matisse contrató a Lydia Delectorskaya como asistente, y modelo. A finales de la II Guerra Mundial, en 1944, Amélie mecanografió informes FTP para la inteligencia británica. Es arrestada por la Gestapo y encarcelada durante seis meses. Murió en 1958 y fue enterrada junto a Matisse.

Esta obra representa el estilo del fauvismo, denominado les fauves (en francés, "las fieras"), un grupo de artistas modernos de principios del siglo XX cuyas obras hacían énfasis en el color y lo novedoso, contra el realismo imperante hasta entonces.

Rosie the Riveter. Norman Rockwell Museum, en Stockbridge (Massachussets).

Rosie the Riveter (1943), Norman Rockwell.

Rosie the Riveter (en español, Rosie la remachadora) es un icono cultural en Estados Unidos, una imagen que representa a las mujeres fuerte y valientes que, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajaron en fábricas y astilleros y, en muchos casos, producían suministros para la guerra.

Cuando los hombres que trabajaban en ellos se alistaron en el ejército, sus mujeres, hermanas hijas y compatriotas ocuparon sus puestos de trabajo y realizaron tareas totalmente nuevas para ellas, lo que supuso una gran contribucón a la industria durante el conflicto bélico.

La modelo es Rose Will Monroe (1920-1997) quien, durante la Segunda Guerra Mundial, trabajó como remachadora construyendo bombarderos B-29 y B-24 para el ejército estadounidense.

Las películas y carteles de propaganda en los que aparecía se usaban para animar a las mujeres a ir a trabajar para frabricar armas y munición con las que apoyar el esfuerzo colectivo por la guerra. Con 50 años, Rosie Monroe obtuvo la licencia de piloto y vio cumplido su sueño de volar.

El autor de esta obra, Norman Rockwell (1894-1978), fue un conocidísimo pintor e ilustrador estadounidense, cuyas obras son un reflejo de la cultura de su país. Es más conocido por las ilustraciones para las portadas que creó para la revista The Saturday Evening Post durante casi cincuenta años.

The Child’s Bath. Art Institute of Chicago, en Chicago (Illinois).

The Child’s Bath (1893), Mary Cassatt.

Mary Stevenson Cassatt (1844-1926) fue una pintora y grabadora estadounidense. Nació en Pensilvania (Estdos Unidos) y en 1866 se traslada a París para continuar con sus estudios de pintura.

En Francia vivirá gran parte de su vida adulta y conocerá a Edgar Degas, que la introduce en el movimiento de los impresionistas. serán amigos hasta la muerte del pintor en 1917.

Aunque se habían distanciado en 1880, cuando ambos colaboraban en una revista, y después por el Caso Dreyfuss, la disputa más seria entre ambos fue en 1915, por unas declaraciones antifeministas de Degas quien, al ver el cuadro Two Women Picking Fruit de Cassat afirma: "Ninguna mujer tiene el derecho de dibujar así".

Cassatt solía representar en sus obras momentos de la vida cotidiana de las mujeres, con especial énfasis en las relaciones entre madres e hijos. El baño del niño es una obra que representa la maternidad. Ella nunca se casó ni tuvo hijos.

The Three Figures. Modern Art Museum of Fort Worth, en Fort Worth (Texas).

The Three Figures (1966), Emma Amos.

Emma Amos (1937-2020) fue una pintora y grabadora afroamericana, nacida en Atlanta (Estados Unidos). A lo largo de su carrera, Amos cambió radicalmente el curso de la historia del arte con sus diversos experimentos combinando pintura y textiles.

A partir de los años 70 representará sobre todo figuras femeninas.

La influencia de Amos es ahora enorme en el mundo del arte, sin embargo, no siempre fue así. Al principio de su carrera le costó encontrar representación en las galerías y, durante gran parte de su vida, no vendió muchas obras.

En su autorretrato, Ms. Amos’s Tightrope (1994), aparece vestida con un disfraz de Wonder Woman (que cubre con un abrigo negro) y camina sobre un cable como si fuera una equilibrista, para denunciar el racismo y el machismo en el mundo del arte.

