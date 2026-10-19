OLAD, Julietas y Bruma: las tres marcas de joyería artesanal que cuentan historias a través de sus piezas hechas a mano

Hay joyas que empiezan en una mesa de taller, otras en un recuerdo y algunas incluso en una flor que todavía conserva su forma. Antes de convertirse en pendientes, collares o pulseras, pasan por manos que dibujan, cortan, pintan, prueban, se equivocan y vuelven a empezar. Frente a una industria acostumbrada a producir deprisa y repetir hasta el infinito, tres proyectos españoles reivindican justo lo contrario: piezas que conservan el rastro de quien las hizo.

En OLAD, esa historia comienza mucho antes de que existiera la marca. Estefanía Alonso estudió Bellas Artes y, al terminar, ya sabía que quería aprender joyería. En Vigo, sin embargo, la formación que encontraba entonces era privada y asumirla recién salida de la carrera no era posible.

Llegaron otros trabajos, incluso una cafetería, hasta que el nacimiento de su segunda hija terminó obligándola a replantearse el ritmo de vida. Fue entonces cuando volvió a aquello que llevaba tiempo esperando: formarse en joyería artesanal y convertirlo en oficio.

No hubo una pieza concreta que funcionara como revelación. "No me lo tomé como un hobby ni nada por el estilo", explica. Desde el principio quería que aquello fuese su trabajo. El verdadero punto de inflexión llegó después, cuando empezó a compaginar otro empleo con los primeros markets. Dos trabajos y dos hijas terminaron por hacer imposible el equilibrio. O lo dejaba o se lanzaba de lleno.

Estefanía, creadora de la marca Olad. Esteban Parazuelos

El primer paso

Ese salto tuvo también un precio muy literal. Sólo la máquina láser con la que corta el metacrilato rondó los 9.000 euros, a los que se suman taller, ordenador, materiales, alquiler o marketing. "No tienes un sueldo fijo nunca, jamás, pero sí que tienes muchos gastos fijos", resume. Hoy, además, la marca depende de una combinación de web, puntos de venta y mercados que hace que cada mes sea distinto. "Soy autónoma, hago todo sola", reconoce.

Pero antes de que un modelo salga de OLAD hay mucho más que números. Primero aparece el dibujo. A veces en el ordenador y otras a mano, porque confiesa que todavía disfruta más de esa primera línea sobre el papel.

Después llegan los prototipos, el corte de las pequeñas piezas de metacrilato y, en muchos modelos, la pintura manual. Se montan, se pegan, se limpian y se añaden los cierres.

Algunos diseños, como sus pendientes de girasoles, pueden llevar casi dos horas por pareja porque cada una de sus joyas va pintada a mano.

Una de las piezas más exclusivas. Esteban Parazuelos

Ese tiempo se reconoce también en la identidad de las joyas. "Yo hago muchísimas piezas que si no eres gallego no las entiendes", cuenta entre risas. Galicia aparece en un atardecer sobre las islas Cíes, en la Torre de Hércules, en las Marías de Santiago, en el escudo de Castelao o en las figuras del Entroido. No toda OLAD mira al folclore regional—su colección Joyarte parte, por ejemplo, de obras y artistas—, pero ese paisaje sentimental permanece dentro de la marca.

Quizá por eso sorprende que joyas tan locales hayan encontrado público en toda España. La colección inspirada en el Entroido, explica, se vende durante todo el año. La referencia puede no ser reconocible para todos, pero la pieza sigue funcionando como objeto por sí misma. Algo parecido sucede con sus diseños personalizados: cuando crea uno para una persona concreta, guarda el archivo únicamente por si necesita repararlo, pero no vuelve a reproducirlo. "Yo sólo fabrico eso, no más".

Ahí sitúa una de las grandes diferencias frente a la producción masiva. OLAD trabaja con tiradas pequeñas, muchas veces de cinco o diez pares. No sólo por una cuestión de exclusividad, sino porque detrás de cada unidad está su tiempo. "Yo no me puedo arriesgar a hacer 50 pendientes y que ese modelo no se venda", explica.

La pérdida no sería únicamente económica: también serían horas de trabajo. Competir en precio con la reventa o con el fast fashion, admite, es directamente imposible. "No podemos hacerlo".

Joyería hecha con metraquilato. Esteban Parazuelos

Pero sí hay algo que las grandes cadenas no pueden replicar de la misma manera. "Hay mucha gente que valora la artesanía, que valora la exclusividad que te da la artesanía al final, porque no va a tenerlo todo el mundo".

Cuando imagina OLAD dentro de diez años, no sueña con desaparecer detrás de una estructura enorme. Le gustaría no estar sola en el taller, hacer menos mercados y apoyarse más en la web y los puntos de venta.

Pero quiere seguir diseñando y encontrándose con la gente. "Que sepan quién está detrás, que soy yo", dice. Crecer, en su caso, no significa borrar las manos que empezaron la marca.

Un gusto heredado

Esa relación entre una joya y la historia de quien la sostiene aparece también en Julietas, aunque desde un lugar mucho más íntimo. La marca de Andrea Blez nació de un collar de perlas de su abuela "Jugaba con ellas de pequeña", recuerda. Años después, cuando el colgante volvió a sus manos, decidió desmontarlo y convertir sus perlas en una pulsera y unos pendientes.

El gesto parecía sencillo, pero contenía ya la idea que terminaría definiendo la marca. La fundadora sentía que estas bolitas seguían ligadas a un imaginario demasiado clásico. "Se asocian a algo más antiguo, pues de abuela". En lugar de renunciar a ellas, quiso cambiar el modo de llevarlas. El recuerdo permanecía; la forma, no.

Transformar algo clásico en algo transgresor. Julietas.

Sus amigas fueron las primeras en verlo. Le preguntaban por aquellos pendientes, le decían que parecían distintos y empezaron a animarla a hacer más. Andrea ya había experimentado años antes con bisutería personalizada y siempre había disfrutado del trabajo manual. "A mí me gusta mucho experimentar, diseñar, explorar el área más creativa", cuenta. Pero Julietas nació sin grandes planes.

La primera colección fue una prueba, hasta el punto de reconocer hoy que algunas de aquellas piezas ya no las vendería.

Con el tiempo, la perla encontró en Julietas un lenguaje nuevo. Los earcuffs son quizá el ejemplo más claro: un material asociado durante décadas a la joyería clásica colocado en una pieza que dialoga con el piercing y con una estética mucho más contemporánea. Esa tensión entre herencia y presente se ha convertido en uno de los rasgos más reconocibles de la firma.

Las piezas estrella de la marca. Julietas.

Y después llegó algo que Andrea no esperaba: personas que no la conocían comenzaron a comprar. Algunas repetían. Otras le escribían directamente. Sus piezas empezaron a aparecer en redes y a llegar a creadoras de contenido. "Es muy fuerte, la verdad", admite.

Para alguien que había empezado casi por curiosidad, la validación ya no procedía de amigos o familiares. "Tengo clientes recurrentes", explica. Y ahí apareció una sensación nueva: "Igual sí lo estoy haciendo bien".

La visibilidad plantea, sin embargo, otra pregunta: qué ocurre cuando una pieza hecha a mano empieza a pedir un volumen mayor. Andrea lo tiene claro. Si la demanda creciera de golpe, ampliaría el equipo antes que industrializar la fabricación. "Yo no movería mi trabajo artesanal". El crecimiento puede afectar a la estructura de Julietas, pero no a la manera de hacer las joyas.

Ninguna pieza es igual que la anterior. Julietas.

De algún modo, el mismo collar que un día desmontó para no dejar de llevar a su abuela sigue marcando el límite: transformar no significa desprenderse del origen.

Una flor, una joya

En Bruma, en cambio, la joya ha terminado convirtiéndose también en una experiencia compartida. Sara Zafrilla, de 21 años, comenzó el proyecto en mayo de 2025 atraída por el lenguaje de las flores y por la posibilidad de transformarlas con sus propias manos. "Me apetecía hacer algo yo", cuenta.

Las primeras 10 flores las pintó en un garaje universitario y las puso a la venta en una web que ella misma describe como "súper patatera". Se vendieron.

Collares hechos a partir de flores. Bruma.

Al principio probaron con distintas flores, pero la orquídea terminó encontrando su sitio. Hay una razón técnica: sus pétalos, más gruesos, soportan mejor el proceso. Estas pasan alrededor de dos semanas en gel de sílice hasta deshidratarse por completo.

Después se pintan y se trabajan con resina. Es un procedimiento frágil en el que algunas piezas se pierden antes incluso de convertirse en joya: "Es una técnica que cuesta un poco al principio. Tienes que ser muy delicada".

También hay una razón emocional. Para Sara, la orquídea conecta con una idea de feminidad menos obvia, con una belleza que necesita tiempo y que, cuando aparece, lo hace con fuerza.

Y esa flor, destinada naturalmente a marchitarse, termina encapsulada en una pieza que puede conservarse. La fragilidad deja de ser un defecto para convertirse precisamente en aquello que hace especial al collar.

Pero Bruma tuvo que cambiar para entenderlo. Durante un verano en Mallorca, Sara llegó a producir alrededor de 400 joyas por mercadillo. "Me tiraba horas pintando flores y vendía collares que ya no recordaba haber hecho". La producción artesanal empezaba, paradójicamente, a parecerse demasiado a una cadena.

Por eso decidió parar. El proyecto giró hacia los talleres y la persona que compraba dejó de recibir una joya terminada para participar en su creación. "Dejar de ser únicamente las creadoras y convertir al cliente en parte del proceso fue lo más bonito que he podido vivir".

Durante dos o tres horas, las asistentes eligen, pintan y trabajan su propia flor. Y algo cambia cuando quien compra comprende cuánto tiempo exige aquello que después llevará al cuello. "La gente busca muchísimo más vivir algo y crear algo con sus propias manos", sostiene Sara. En plena sobreestimulación digital, cree que sentarse a trabajar una flor obliga a hacer algo cada vez menos habitual: parar.

Los talleres han terminado generando además aquello que Bruma no había previsto al comenzar. "No queremos que sea sólo un taller de joyas, sino una comunidad de mujeres que se apoyan entre ellas". Sara recuerda a una clienta que acababa de enviudar y acudió a uno de ellos durante una visita a Madrid.

Hacía tiempo que apenas hacía planes fuera de casa. Pasó la tarde creando y se marchó agradecida por haber vuelto a salir. "Esas pequeñas historias me llenan mucho", dice.

Talleres abiertos para confeccionar tus joyas. Bruma

Con 21 años, Sara admite que todavía convive con la duda de si está haciendo lo correcto. Recuerda jornadas de nueve de la mañana a nueve de la noche pintando flores y días de mercado que podían terminar de madrugada. "Dudas mucho de ti mismo durante todo el proceso". Hoy, sin embargo, observa ese cansancio como parte de lo que le permitió entender qué quería que fuese Bruma.

Ahora el proyecto mira incluso más lejos, con una iniciativa para colaborar con emprendedoras vinculadas a la joyería en India. "Ver algo que creas tú con tus propias manos y poder transmitirlo y enseñarlo a otras mujeres" resume para Sara una evolución que jamás había imaginado cuando pintó aquellas primeras flores.

Tres marcas, tres materiales y tres caminos muy distintos. Metacrilato pintado a mano, perlas heredadas y orquídeas secadas durante semanas.

En común, una idea que resulta difícil reducir a una etiqueta de precio: detrás de cada pieza hay tiempo, memoria y unas manos concretas. Quizá ahí resida precisamente el valor de la joyería artesanal. No en competir por hacer más, sino en conseguir que, cuando alguien se coloque una pieza, todavía quede algo de la persona que la hizo.