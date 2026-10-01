La blusa amarilla que sorteamos en la Comunidad de Magas y que ya puedes conseguir. Cedida

La 'Quintaesencia' de la moda de Mirto llega a la Comunidad de Magas: hazte con la blusa que iluminará la temporada

Cuando llega el otoño, a muchas se nos dibuja en la mente el constante deseo de mantener vivas la luz, la calidez y la vitalidad en nuestro armario cotidiano.

Nos encontramos en ese momento clave de transición de temporada en el que buscamos siluetas envolventes pero llenas de energía, capaces de aportar sofisticación, dinamismo y un toque diferenciador a los días más fríos y grises del año.

Y no se trata de una simple percepción estética: la ciencia y la psicología del color confirman que vestir con tonalidades intensas estimula nuestro estado de ánimo, despierta la creatividad y nos llena de un necesario optimismo diario.

Con este espíritu en pleno auge, en la Comunidad de Magas no hemos podido resistirnos a la magia de los nuevos comienzos y nos hemos aliado con la firma Mirto para sortear entre nuestras lectoras una de sus blusas 'estrella'.

Se trata de una pieza de color amarillo confeccionada en seda elástica, con cuello camisero, cierre central con botones ocultos, manga larga con puño y fit recto.

Si tú también quieres una, no lo dudes más y... ¡participa a través del botón! Y, si aún no formas parte de la Comunidad de Magas y quieres conseguir esta camisa, puedes unirte de forma muy sencilla a través de este enlace.

La 'Quintaesencia'

Este año marca un hito de suma trascendencia para la firma con sello madrileño, ya que Mirto celebra su 70 aniversario, desde que fuera fundada en 1956 por Ricardo Fraguas Álvaro.

Y, para conmemorar este acontecimiento, la marca ha presentado su nueva propuesta Otoño-Invierno 2026/2027 bajo el sugerente título de ‘Quintaesencia’.

Inspirada en el concepto filosófico del quinto elemento, esta colección invita a reencontrarse con la forma más depurada de la moda, donde la fluidez y el movimiento cobran vida propia a través de la caída natural de las sedas, los algodones, la gasa y las texturas envolventes.

Y, en su línea femenina, la firma aboga por una paleta cromática envolvente de tonos neutros como cremas, beiges y tierras, hábilmente enriquecida con intensos chispazos de color como el rojo, el naranja y, por supuesto, el amarillo, que introduce fuerza y equilibrio en los estilismos de la temporada.

La propuesta de Mirto para este otoño-invierno: combinar colores neutros con otros más intesos. Cedida

Sin duda, esta colección rinde un homenaje directo al oficio de la costura hecha en España, redefiniendo los códigos del armario clásico mediante una cuidada precisión en los patrones y tejidos nobles como el ‘cashmere’ o la lana ‘Shetland’.

Una visión atemporal que fusiona la tradición artesanal de siete décadas de historia con la funcionalidad de la mujer contemporánea, logrando que cada diseño se mueva al ritmo diario con una sofisticación sutil y eterna.

El nuevo tesoro de tu armario

Como adelantábamos al inicio del artículo, en la Comunidad de Magas queremos celebrar esta nueva colección sorteando una de las piezas más luminosas de la casa madrileña: su blusa amarilla de seda elástica, con cuello camisero, cierre central con botones ocultos, manga larga con puño y 'fit' recto.

Una prenda sencillamente icónica que destaca por su diseño, su patrón meticuloso y una sofisticación atemporal pensada para elevar tanto un 'outfit' de oficina como un 'look' especial de noche o de fin de semana.

La blusa amarilla que sorteamos en la Comunidad de Magas y que ya puedes conseguir. Cedida

Nuestra recomendación es clara: no dejes pasar la oportunidad de dar un giro de luz y elegancia a tu vestidor este otoño.

¿Quieres conseguir esta blusa tan exclusiva y convertirte en la ganadora del sorteo de Mirto? Participar es más sencillo que nunca. Solo tienes que hacer clic en el botón de abajo para entrar en el concurso. ¡Mucha suerte!