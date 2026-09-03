Slowlove x Viva Suecia: la cápsula que va más allá del 'merchandising' para unir moda y música

La música y la moda llevan años, décadas, siglos yendo de la mano. Y la última propuesta de Slowlove toma esta premisa como propia, reinterpretando esta dupla infalible.

Hay colaboraciones que se sienten forzadas y otras que parecen haber nacido solas, con un punto de vista personal y diferente. La nueva cápsula de la marca de Tendam junto a Viva Suecia pertenece al segundo grupo.

La firma creada por Sara Carbonero e Isabel Jiménez se une a una de las bandas más queridas del panorama nacional en una colección que va más allá de lo obvio al compartir una visión muy parecida de entender la creatividad.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez, amigas y fundadoras de Slowlove. Cedida

Lejos de limitarse a poner un logo sobre una camiseta, el proyecto se ha desarrollado como un trabajo conjunto de verdad. Según explica la propia marca, los integrantes de Viva Suecia han participado activamente en el proceso, compartiendo referencias e inspiraciones para dar forma a una propuesta que respire el ADN de la casa y la estética de la banda.

Y eso se nota: aquí hay rock, aires setenteros, guiños a finales de los 90 y, sobre todo, prendas pensadas para llevarse de verdad.

La colección está formada por siete piezas unisex: tres camisetas, una sudadera, un sombrero, un cinturón y una bandana. Todas comparten esa idea de fondo tan Slowlove de crear moda con vocación de permanencia, piezas que se integran en el armario y no se quedan en un recuerdo de concierto.

Además, la cápsula juega con la versatilidad: el sombrero incluye una cinta extraíble que puede transformarse en un pañuelo y la pieza metálica que lleva en acabado plata puede usarse como anillo.

Detalles pequeños, sí, pero que elevan mucho la propuesta. Porque lo que también caracteriza esta línea es la funcionalidad. La música requiere movimiento y los creadores lo han tenido muy en cuenta.

la nueva cápsula 'rock' que nace desde la amistad Cedida

En la apuesta convergen la estética rock de Viva Suecia y el universo folk de Slowlove en un equilibrio natural. El resultado tiene carácter, ofrece comodidad y es fácil de combinar. Es decir, todo está pensado para acompañar en el día a día sin perder personalidad en favor de la practicidad.

Es justo ese punto el que la hace especial: no parece una colaboración hecha para la foto, sino para formar parte real del armario.

"Queríamos crear algo que tuviera sentido para ambas partes", explican Sara Carbonero e Isabel Jiménez en frase que resume bastante bien el espíritu del proyecto.

La colección no busca sorprender por exceso, sino por coherencia. Sus creadores demuestran una forma muy personal de entender el arte: sin pensar en una estrategia de marketing, sino en dar vida a algo atemporal, que perdure. Y ahí está su fuerza, el elemento más potente de la propuesta.

La cápsula Slowlove x Viva Suecia se puede comprar desde el 1 al 15 de septiembre en las tiendas Slowlove y en slowlove.es, y a partir del día 16 en Cortefiel y en su web, hasta agotar existencias. Si te gusta, no lo pienses mucho, ¡porque va a volar!