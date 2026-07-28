Women'secret amplía su presencia en la ciudad de Barcelona con la apertura de una nueva tienda en Arenas

Women'secret continúa aumentando su red en Cataluña con la llegada de otro espacio en el centro Arenas de Barcelona.

La inauguración supone un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la firma española, que amplía su presencia en uno de los mercados más relevantes para la compañía y acerca su propuesta de moda íntima, ropa de baño, prendas para dormir y homewear a un mayor número de consumidoras.

El nuevo establecimiento está situado en la planta calle del complejo, una ubicación que facilita el acceso tanto a los clientes habituales como a los visitantes que transitan diariamente por este espacio comercial.

Con esta incorporación, la firma suma un nuevo punto de venta en la capital catalana y consolida una red de distribución que continúa creciendo tanto en España como en los mercados internacionales donde opera.

Desde su creación en 1993, la marca ha evolucionado hasta convertirse en uno de los principales referentes españoles en el segmento del mundo fashion.

Nació con el propósito de ofrecer una alternativa que combinara diseño, comodidad y funcionalidad, apostando por artículos adaptados a las necesidades cotidianas de las mujeres sin renunciar a las tendencias de cada temporada.

A lo largo de más de tres décadas, la enseña ha ampliado progresivamente su catálogo para responder a la evolución del mercado y a los cambios en los hábitos de consumo.

A su propuesta inicial de lencería y corsetería, se han incorporado colecciones de ropa para dormir, prendas de estar en casa, moda de baño, accesorios e incluso líneas pensadas para diferentes momentos del día y estilos de vida.

La compañía mantiene además una estrategia basada en la innovación constante, incorporando nuevos materiales, diseños y soluciones orientadas a mejorar la comodidad y la experiencia de uso.

Este enfoque ha contribuido a fidelizar a varias generaciones de consumidoras y a reforzar el posicionamiento de la marca dentro de un segmento altamente competitivo.

En la actualidad, cuenta con más de 600 establecimientos distribuidos en más de 60 países, una presencia internacional que la sitúa entre las cadenas españolas más importantes del sector.

Su crecimiento se ha apoyado tanto en la apertura de nuevas tiendas como en el desarrollo de diferentes formatos y en el fortalecimiento de su canal digital, que complementa la experiencia de compra física.

La apertura en Arenas de Barcelona responde precisamente a esa estrategia de expansión, basada en seleccionar ubicaciones con una elevada afluencia y un entorno comercial consolidado.

La incorporación de este nuevo establecimiento permitirá a la firma mejorar su cobertura en la ciudad Condal y seguir acercando sus propuestas a un público cada vez más amplio.

Los clientes encontrarán en la nueva tienda las principales líneas de producto de la marca, incluyendo lencería, sujetadores, braguitas, corsetería, pijamas, camisones, ropa de estar en casa, bañadores, bikinis y complementos.

La oferta se completa con las colecciones de temporada y las novedades que Women'secret incorpora periódicamente, adaptándose a las tendencias del mercado y a las preferencias de las consumidoras.

La inauguración también refleja el dinamismo que continúa mostrando el sector del retail, donde las principales insignias mantienen sus planes de expansión mediante la apertura de nuevos establecimientos y la actualización de sus espacios.

En un contexto marcado por la transformación de los hábitos y el crecimiento del comercio electrónico, la tienda física sigue desempeñando un papel clave como punto de contacto con el cliente, permitiendo ofrecer una experiencia de compra personalizada y reforzar el vínculo con la marca.

El enclave se integra en la oferta comercial de Arenas de Barcelona, un centro que reúne operadores de diferentes categorías, especialmente de moda, belleza, deporte y servicios.

Esta combinación convierte al complejo en un entorno atractivo para firmas que buscan aumentar su visibilidad y captar tanto al público local como a los visitantes que recorren la ciudad.

Más allá de este componente, la elección de esta ubicación permite a Women'secret situarse en un espacio con una elevada actividad diaria y una amplia oferta complementaria de restauración y ocio, factores que favorecen el flujo continuo de clientes y contribuyen a incrementar las oportunidades de compra.

La reciente apertura de este local refuerza la presencia de la enseña en Barcelona y consolida una trayectoria marcada por la expansión sostenida, la adaptación a las nuevas demandas del consumidor y la evolución constante de una propuesta que combina diseño y confort.