Zara confirma el fin del 'quiet luxury' más estricto: las flores y los tonos pastel toman el armario utilitario este verano

Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo extremo, las siluetas depuradas y una paleta de neutros casi uniforme, la moda comienza a recuperar un lenguaje más emocional.

No se trata de un regreso al exceso ni al maximalismo, sino de introducir pequeños gestos capaces de transformar los básicos cotidianos. Y pocas combinaciones explican mejor este cambio que la que propone Zara con la nueva colección SRPLS FLWRS, donde el universo del workwear se encuentra con los estampados florales.

El resultado de esta propuesta, que llegará a tiendas seleccionadas y a la web hoy, 27 de julio, es un armario pensado para el alto verano en el que sobreviven los códigos funcionales —bolsillos de parche, sobrecamisas, pantalones cargo o tejidos resistentes—, pero adquieren un aspecto mucho más relajado gracias a flores desgastadas, colores empolvados y acabados que parecen haber vivido varias temporadas bajo el sol.

El interés de esta colección no reside únicamente en las prendas, sino en lo que representa dentro del momento que atraviesa la moda. Durante los últimos años, la estética utilitaria ha dejado de ser un recurso exclusivamente práctico para convertirse en una de las grandes tendencias del vestir contemporáneo.

Chaquetas de trabajo, pantalones cargo y sobrecamisas han encontrado su sitio tanto en el lujo como en las firmas de gran consumo gracias a su capacidad para construir un armario versátil y duradero.

Ahora, esa misma tendencia parece buscar una evolución. La funcionalidad continúa siendo importante, pero aparece matizada por detalles que aportan personalidad sin renunciar a la comodidad.

La colección femenina. Cedida

En lugar de recurrir a colores militares o negros rotundos, Zara apuesta por rosas empolvados, azules descoloridos y tonos pastel apagados. En vez de estampados rotundos, introduce flores con efecto lavado que parecen integradas en el tejido después de años de uso.

La colección femenina resume especialmente bien ese equilibrio entre fuerza y delicadeza. Sobrecamisas amplias, vestidos ligeros, pantalones de inspiración industrial y opciones de abrigo livianas se presentan sobre algodones envejecidos y bordados tipo broderie, mientras los cordones ajustables y los grandes bolsillos recuerdan constantemente el origen utilitario de las prendas.

El resultado no busca una feminidad clásica ni excesivamente romántica. Más bien plantea una nueva forma de entender el vestir diario: ropa cómoda, de siluetas amplias, pero con suficientes matices para escapar de la uniformidad que ha caracterizado buena parte de la moda reciente.

La colección masculina. Cedida

También la colección masculina se aleja del lenguaje habitual del workwear. Los pantalones cargo relajados, las chaquetas de trabajo y las camisas amplias incorporan tejidos con efecto lavado y una gama cromática inesperadamente suave, donde los florales aparecen de manera discreta sin romper el carácter funcional de las prendas.

Es una decisión significativa porque demuestra cómo algunos códigos tradicionalmente asociados a la ropa de trabajo pueden convivir con recursos considerados históricamente decorativos.

En lugar de enfrentarlos, la colección propone un punto intermedio donde utilidad y expresión estética dejan de ser conceptos opuestos.

La propuesta infantil mantiene la misma filosofía. Las prendas priorizan el movimiento y la comodidad mediante patrones sencillos, tejidos suaves y proporciones amplias, incorporando igualmente flores desgastadas, rayas delicadas y accesorios de inspiración utilitaria como bolsos tote de gran tamaño.

Todo ello configura un armario pensado para el uso cotidiano, donde la practicidad sigue siendo el hilo conductor.

Más allá de cada categoría, la colección comparte un mismo discurso visual. Los acabados lavados, los colores desvaídos y las texturas con apariencia de desgaste buscan transmitir la sensación de prendas ya vividas, alejándose del aspecto impecable que durante años dominó las colecciones estivales.

Es una estética que conecta con una forma de consumir moda donde el carácter y la naturalidad ganan peso frente a la perfección.

Ese interés por la ropa con apariencia de haber acumulado historia también refleja un cambio cultural. El consumidor ya no busca únicamente novedades llamativas; valora igualmente aquellas piezas capaces de integrarse en el armario desde el primer día, sin necesidad de un periodo de adaptación.

La colección infantil. Cedida

De ahí el protagonismo de algodones con textura, acabados envejecidos y colores que evocan el paso del tiempo.

En este contexto, las flores dejan de ser un simple estampado estacional para convertirse en un recurso que suaviza uno de los universos estéticos más sólidos de la última década.

No aparecen como elemento romántico ni como un motivo ornamental excesivo, sino como una herramienta para aportar profundidad visual a prendas eminentemente funcionales.

La nueva entrega de SRPLS confirma así que la moda continúa desplazándose hacia un territorio donde los grandes contrastes pierden importancia. Ya no se trata de elegir entre romanticismo o utilidad, entre feminidad o ropa de trabajo, entre sofisticación o comodidad.

Las tendencias más actuales parecen construirse precisamente en ese punto de encuentro donde conviven todos esos códigos.

Porque, si algo deja claro esta colección, es que incluso el uniforme más práctico admite una dosis de poesía. Y este verano, esa poesía llega en forma de flores descoloridas sobre algunas de las prendas más utilitarias del armario.