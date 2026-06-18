De Chanel a Dior: los nuevos directores creativos que cambian las reglas de juego de la moda y el lujo

En la imagen, propuestas de Chanel y Dior bajo las direcciones creativas actuales. Reuters e Instagram vía @dior

Durante décadas, las grandes casas de moda funcionaron como monarquías. Un director creativo llegaba al trono, construía un universo reconocible y permanecía allí durante años, a veces durante décadas.

Karl Lagerfeld estuvo 36 años al frente de Chanel. Giorgio Armani llevaba medio siglo dirigiendo su propio imperio. La estabilidad era también una forma de lujo. Ahora ese modelo ha cambiado.

En menos de 24 meses, Chanel, Dior, Gucci, Givenchy, Margiela, Loewe, Versace, Bottega Veneta y Jil Sander han cambiado de manos. Nunca en la historia reciente de la moda tantas casas relevantes habían redefinido simultáneamente su liderazgo creativo.

Lo que durante años pareció un tablero inmóvil, ahora se ha convertido en una partida frenética de ajedrez. Lo que está en juego no es sólo quién diseña qué, sino qué significa, en 2026, dirigir una maison con cien años de historia sin que ese peso te aplaste.

Durante un largo periodo, el lujo había apostado por la estabilidad. Un nombre, una visión, una década entera de coherencia.

Ahora estas firmas han decidido confiar su futuro a diseñadores que crecieron en una industria menos jerárquica, más permeable a internet, más obsesionada con la cultura visual y menos interesada en repetir fórmulas heredadas. La apuesta es la contraria: el shock, la irrupción, el nombre que hasta hace poco sonaba a escena alternativa.

Ese cambio drástico en el tablero también plantea nuevas preguntas: ¿Puede Chanel seguir siendo Chanel sin parecer un museo?, ¿es Dior capaz de seguir siendo deseable después de la era de Maria Grazia Chiuri?, ¿puede Margiela sobrevivir al fantasma de Galliano?, ¿y Demna reinventarse otra vez?

El niño prodigio

Muchos de los nombres que hoy dirigen las casas más prestigiosas del mundo, hace apenas una década, eran considerados demasiado experimentales, intelectuales o simplemente raros para ocupar esos puestos. Matthieu Blazy es el mejor ejemplo.

El diseñador, que lleva poco más de un año al frente de Chanel, ya ha conseguido lo que parecía imposible: que la firma más conservadora de París se sienta, de pronto, como la más comentada. La maison más emblemática del lujo galo no buscaba una celebridad ni un gestor de marca. Quería un diseñador.

Su primer desfile convirtió el Grand Palais en un gigantesco planetario. El segundo lo llenó de grúas de obra pintadas en colores imposibles, como si el atelier estuviera reconstruyéndose ante los ojos del público. Y, de alguna forma, eso era exactamente lo que estaba ocurriendo.

Imagen del desfile con las grúas al fondo. Reuters

No es casualidad. Blazy, francobelga, formado en la disciplina de Bottega Veneta, entiende el lujo como un oficio antes que como una pose.

Pero el movimiento que de verdad ha definido su llegada fue otro: su primera colección Métiers d'Art, la línea artesanal anual de la casa, ambientada en el metro de Nueva York.

Allí cogió el traje de chaqueta de Coco Chanel, el objeto más sagrado del armario de la maison, y lo desmontó. Plumas, lentejuelas y bordados hechos a mano por los talleres, combinados con vaqueros y prendas de calle.

Blazy lo resumió con una frase que ya circula como mantra en el mundo de la moda y es que la idea es que la ropa te permita ser quien quieras ser: "Casi como inventar tus propios superpoderes. Es más perfecta cuanto más transitoria es. No puedes proteger lo que ya está muerto".

El heredero incómodo

Si hay un debut que ha dividido a la crítica casi al 50%, ese es el de Glenn Martens en Maison Margiela.

El reto no podía ser mayor: sustituir a John Galliano, que durante una década convirtió la maison en sinónimo de espectáculo absoluto, sin traicionar el espíritu de Martin Margiela, ese culto al anonimato, a lo inacabado, a la ropa que parece encontrada antes que diseñada.

Durante años, transformó la casa en el escenario de algunos de los momentos más espectaculares de la moda contemporánea. Sus desfiles se convirtieron en acontecimientos culturales que trascendían la propia industria.

Martens, que sigue como director creativo de Diesel mientras lleva las dos casas a la vez, optó por recurrir a referencias del pasado flamenco, a terciopelos drapeados que recordaban a los lienzos de Van Eyck, siluetas casi de estatua gótica.

Para su debut en prêt-à-porter llevó la idea todavía más lejos: una orquesta de 71 niños tocando piezas de Mozart y Beethoven con la torpeza encantadora de quien acaba de empezar.

La sala entera sonreía antes de que saliera el primer modelo. El mensaje era claro: lo imperfecto también puede ser sublime, y esa era, al fin y al cabo, la obsesión original de Margiela.

Un regreso inesperado

Durante los últimos años el lujo quiso abrazar una estética relativamente homogénea.

El quiet luxury impuso la vuelta de la elegancia discreta-silenciosa-medida: jerséis de cashmere, abrigos impecables, tonos neutros y la fantasía de parecer millonario sin necesidad de demostrarlo o, incluso, de serlo. Y funcionó.

Pocas salidas generaron tanto ruido como la de Demna de Balenciaga después de 10 años al frente de una de las firmas más imitadas (y parodiadas) de la década.

Y pocas llegadas desencadenaron tanta expectación como su aterrizaje en Gucci, la casa que durante años representó justo lo contrario de lo que él había construido: el maximalismo dorado de Alessandro Michele, frente a la estética deconstruida, irónica y a veces deliberadamente 'fea' del georgiano.

Demna presentando la colección Crucero de Gucci 2027 en Times Square. En la imagen, Tom Brady desfilando. Reuters

Su debut fue, según quienes lo vieron desde la primera fila, el momento que toda la temporada estaba esperando. No tanto por lo que mostró, sino por lo que representa: la prueba de que ya no existen casas imposibles para según qué nombres.

El lujo silencioso, el que pasaba desapercibido a propósito, ha perdido la batalla. Ahora todo el mundo quiere ruido, contraste, un punto de provocación.

Y Demna sabe crearlo mejor que nadie. La industria vuelve a interesarse por quienes dan pie a esa conversación, división e incluso rechazo.

La segunda vuelta

Existe una teoría no escrita en la moda. El primer desfile sirve para presentarse. El segundo revela quién eres. Por eso algunas de las colecciones más observadas de esta temporada no son las de los recién llegados, sino las de diseñadores que afrontan su reválida.

Sarah Burton aterrizó en Givenchy después de pasar más de dos décadas construyendo el universo de Alexander McQueen. Esa llegada fue interpretada como un regreso a la sensibilidad, al corte impecable… una feminidad que durante años pareció eclipsada por propuestas estridentes.

Sarah Burton, a las riendas de Givenchy. IG vía @givenchy

Ahora esa evolución en la casa francesa apunta a una elegancia que no necesita recurrir al espectáculo permanente.

Algo parecido ocurre con Haider Ackermann en Tom Ford. Su debut, hace apenas unos meses, ya apuntaba hacia una sastrería seductora. Hay cine, hay noche, hay deseo. Su segunda colección confirma esa apuesta: denim de chica cool, cortes que insinúan sin enseñar, una elegancia que no necesita levantar la voz para imponerse.

Ambos representan una tendencia interesante, la del diseñador que no necesita gritar para hacerse oír.

La jugada completa

Lo que hace que esta temporada sea distinta a cualquier otra de los últimos 20 años es la acumulación. No es un sólo cambio de director creativo ni dos. Es prácticamente el tablero entero movido a la vez.

Jonathan Anderson dejó Loewe, la casa española que él mismo convirtió en una de las más influyentes del planeta, para asumir la dirección creativa de Dior, donde ya ha comenzado a desplegar una visión que mezcla historia, arte y cultura popular con una naturalidad casi imposible.

Su salida supuso una vacante en uno de los puestos más codiciados de la industria. En su lugar, han fichado a Jack McCollough y Lazaro Hernandez, los fundadores de Proenza Schouler, en un movimiento que conecta directamente la moda americana de los 2000 con el savoir-faire español.

En Versace, la salida de Donatella tras casi 30 años al frente de la casa familiar dio paso a Dario Vitale, hasta entonces número dos de Miu Miu. En Mugler, el relevo ha llegado de la mano de Miguel Castro Freitas.

Por otro lado, en Jil Sander desembarcó Simone Belotti. Y en Bottega Veneta, Louise Trotter encara ya su segunda temporada tras el adiós de Blazy, que se marchó para asumir Chanel.

Todo está conectado: cada salida abre una puerta que otro nombre ocupa; cada incorporación obliga al resto del sector a reaccionar. Es un efecto dominó que está redibujando el mapa creativo del lujo internacional.

Lo que viene

¿Qué tienen en común todos estos nombres más allá de la coincidencia temporal? Que casi ninguno encaja en el perfil clásico del director creativo de 'gran maison parisina'.

No poseen el aura casi mitológica de Yves Saint Laurent. No son celebridades mediáticas al estilo de Karl Lagerfeld. Tampoco parecen especialmente interesados en convertirse en personajes. Muchos conceden pocas entrevistas. Algunos evitan los focos. La mayoría prefiere hablar a través de las colecciones y, sin embargo, nunca habían acumulado tanto poder.

Esa nueva oleada de diseñadores viene de marcas más pequeñas, de circuitos alternativos, de estéticas que hace una década se habrían considerado demasiado nicho para el gran lujo.

Y, sin embargo, ahí están, firmando las casas más antiguas y veneradas de la moda mundial. Ese poder ya no influye únicamente en la moda; también lo hace en el cine, en el diseño, en la publicidad, en las redes sociales y en la forma en la que millones de personas construyen su identidad visual.

Durante años se dijo que los creativos habían dejado de ser autores para convertirse en gestores. 2026 parece demostrar lo contrario: la industria vuelve a confiar en la mirada individual y en esas obsesiones personales.

La gran pregunta para lo que queda de año no es ya quién llegará a qué casa, sino qué va a pasar cuando todos estos debuts dejen de serlo. Cuando la novedad se convierta en rutina y haya que demostrar, temporada tras temporada, que aquel primer desfile no fue un golpe de suerte sino el principio de algo.

La alta costura ha cambiado de manos. Ahora toca ver qué hacen con ellas.