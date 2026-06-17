Adiós a los tacones: soy estilista y este es el truco que uso para parecer más alta que las españolas ignoran

En los últimos años, la moda oversize ha conquistado todos los armarios españoles con sus camisetas anchas, pantalones bombachos y un estilo cómodo que nos encanta.

Sin embargo, no siempre es fácil llevar estas prendas sin que parezcan demasiado grandes o sin que resten protagonismo a nuestra silueta, especialmente si somos más bien bajitas y buscamos el equilibrio entre ir cómodas y sentirnos favorecidas.

Por eso, adaptar la moda actual a nuestro día a día se convierte en un juego de probar y acertar. El dilema llega cuando te pones una americana de corte relajado y no termina de lucir como te imaginabas frente al espejo, haciéndote dudar de si el estilo es realmente lo tuyo.

La buena noticia es que lucir estilizada no es cuestión de altura, sino de conocer pequeños trucos de estilo. Expertas como Rosa Iglesias nos recuerdan que no hay que renunciar a ninguna prenda; el secreto está simplemente en jugar con las proporciones para adaptar la ropa a nuestra silueta de forma fácil.

El truco de una estilista para parecer más alta

La especialista en imagen personal ofreció sus trucos a la revista Clara, con el fin de conseguir que las bajitas se sientan estilizadas. Según la experta, "no hay cuerpos imperfectos, sino ropa mal elegida".

Todos estamos de acuerdo en que el maquillaje puede conseguir un resultado desfavorecedor si no conocemos nuestro rostro, con las prendas de ropa pasa exactamente igual, pero tendemos a olvidarlo.

La estilista cuenta al medio citado que en sus sesiones de asesoría personal, sus clientas bajitas tienden a creer que "no pueden usar prendas como las midi, oversize o zapatos atados al tobillo". Sin embargo, el secreto está en arreglar la ropa a nuestras medidas.

Con arreglar la ropa a nuestras medidas, la experta no se refiere a remangarlas, ya que eso consigue el efecto contrario. Vemos un sinfín de chicas y chicos con las americanas y pantalones remangados para evitar que queden demasiado grandes; sin embargo, no estamos respetando el patrón de nuestras prendas.

"Es algo esencial, como no caer en remangar (Es muy típico remangar americanas, pero eso estropea la proporción) o en llevar un pantalón originalmente culotte como tobillero. El efecto va a ser raro porque no es el corte adecuado", explica la experta.

Las tendencias oversize o los pantalones tipo campana han hecho que las personas bajitas opten por la solución más sencilla para poder lucir sus prendas sin arrastrarlas. No obstante, la opción más favorecedora es arreglarlas a las medidas de nuestro cuerpo.

Además de arreglar las prendas, la experta también aconseja cuidar bien la elección del calzado: "Equilibrar el zapato con el pantalón o vestido, elegir colores cercanos a la piel o puntas afiladas frente a las redondeadas, siempre nos va a ayudar", explica Rosa Iglesias a Clara.es.

Lo cierto es que los tacones son la opción más fácil de conseguir unos centímetros de más, pero la estilista cree que no es necesario recurrir a ellos siempre y cuando sepamos elegirlos acorde a nuestro atuendo.

De hecho, cuando elegimos tacones exagerados o grandes plataformas, conseguimos el efecto contrario. Dan centímetros de altura, pero los restan visualmente a la pierna.

Las bailarinas de punta afilada, es mejor si son de color cuero o nude y siempre con empeine descubierto. Por otro lado, las deportivas que sean afiladas o con una suela fina, ya que si tienen la suela gruesa, achatarán la figura, asegura la experta, recomendando modelos como las Adidas Samba.

Otros trucos para parecer más alta

Para las asesoras de estilismo, el peinado es la clave en nuestra imagen. Puede influir en nuestra expresión, acentuar características faciales, cambiar la percepción de nuestra edad, pero también, darnos varios centímetros de más.

Dentro de todos los peinados que estilizan, aquellos que nos hacen parecer más altas son la media melena o recogidos. Uno de ellos que, además, será tendencia en este 2024 es el corte al estilo bob. A pesar de llevar desde tiempos inmemoriales en las calles, este año se coloca en el pódium por su versatilidad y comodidad.

Un corte bob bien hecho puede crear la ilusión de longitud, lo que puede ser beneficioso si deseas parecer más alta. Al mantener el cabello en un largo específico, se evitan las líneas horizontales que pueden acortar la apariencia de tu cuerpo.

A la hora de vestirnos, podemos optar por opciones como los colores monocromáticos. De esta forma, a la vista le resulta "más fácil" captar el look. También, elegir rayas verticales a la hora de vestirnos puede crear la ilusión de altura al estirar visualmente tu figura. Alargan y estilizan, además de poder encontrar diferentes prendas con este estampado: pantalones, faldas, vestidos o camisas.

El escote en V es uno de los más habituales en vestidos o blusas. No solo hacen la prenda mucho más elegante, sino que a nosotras nos aportan altura gracias al efecto de silueta más esbelta.