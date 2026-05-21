Penélope Cruz inunda Cannes de elegancia con un sofisticado vestido negro con flores de la mano de Los Javis
La madrileña ha hecho acto de presencia en la alfombra roja de la cita junto al dúo creativo al cargo de La bola negra.
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Si hace apenas un par de días las escalinatas de Cannes se llenaban de acento español gracias a Pedro Almodóvar y su Amarga Navidad, en la jornada de hoy, jueves 21 de mayo, ha sucedido con Penélope Cruz.
Una de las madrileñas más internacionales ha acudido a la cita junto al tándem formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que presentan su último proyecto, La bola negra.
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