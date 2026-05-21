Penélope Cruz inunda Cannes de elegancia con un sofisticado vestido negro con flores de la mano de Los Javis

Si hace apenas un par de días las escalinatas de Cannes se llenaban de acento español gracias a Pedro Almodóvar y su Amarga Navidad, en la jornada de hoy, jueves 21 de mayo, ha sucedido con Penélope Cruz.

Una de las madrileñas más internacionales ha acudido a la cita junto al tándem formado por Javier Ambrossi y Javier Calvo, que presentan su último proyecto, La bola negra.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.