'Azahar', la nueva colección de Raquel Bollo: del aroma que envuelve Sevilla al armario de la invitada perfecta

En la imagen, tres de los modelos de la nueva propuesta de RB Raquel Bollo. RB Raquel Bollo

Cuando la primavera comienza a asomar entre las hojas del calendario y las agendas, las fechas señaladas en rojo aparecen con fuerza.

En ese momento, es oficial, la temporada de bodas, bautizos y comuniones hace acto de presencia. Y con ella, una pregunta que se repite año tras año: ¿qué me pongo?

Sería absurdo negar que hoy en día hay un océano de posibilidades para responder a la cuestión, pero merece la pena centrarse antes de disparar para que, cuando se haga, sea todo un acierto.

En esa lista de firmas que se cuelan en la mente cuando hay que abordar el asunto sartorial, cada vez tiene más hueco la visión de Raquel Bollo a través de su firma especializada en invitadas RB Raquel Bollo.

La creadora, que hace unos meses confesaba a Magas que quería que la gente la comenzara a ver como esa mujer que ha conseguido tener un nombre propio, lanza ahora su nueva propuesta, en la que convive su esencia flamenca con la elegancia propia de estos eventos.

"La colección nace de Sevilla en primavera, cuando el azahar —flor que le da nombre a la línea— lo envuelve todo", expresa Bollo en declaraciones a este vertical.

Según la diseñadora, esa sensación, tan reconocible y emocional —una experiencia sensorial que vive todo aquel que visita la ciudad hispalense en esta época del año y que inunda la Semana Santa y la Feria de Sevilla— es el punto de partida.

"Cada diseño busca transmitir esa identidad, y por eso cada modelo lleva nombre floral, reforzando una estética delicada, luminosa y muy conectada con su origen", añade la creativa, que hace apenas unos días, el lunes 11 de mayo, asistió como invitada a los I Premios Castizos.

Puntada a puntada

Raquel Bollo sabe bien que el camino en la moda no es fácil, sobre todo cuando sus raíces se encuentran en la vertiente flamenca, una tradición de la que ha bebido desde niña y cuya base estriba en la artesanía y el buen hacer. Esa impronta también se encuentra en Azahar en diferentes sentidos.

"Esa estética forma parte de mi ADN, pero en esta colección se traduce desde la sutileza", cuenta, explicando cómo no ha abandonado sus orígenes, sino que los ha transformado y adaptado al momento invitada.

"Está en cómo se trabaja la silueta, en el movimiento de los tejidos y en ciertos volúmenes que acompañan el cuerpo de la mujer", claves infalibles en su última colección del traje regional, Soy Libre.

"También aparece en guiños como el lunar, pero siempre desde una visión más depurada. No es una inspiración literal, es una esencia que se reconoce sin necesidad de recurrir a lo evidente", aclara.

La invitada RB es elegante, femenina y segura, así define la sevillana esos bocetos que plasma en el papel y que luego pasean por las calles. Teniendo en cuenta las tendencias, se hace inevitable preguntar por el regreso que están viviendo tocados y pamelas. Interesa su visión desde dentro.

"Aportan intención y elevan el conjunto. De día, especialmente en primavera, ayudan a estilizar la silueta y a completar el look con personalidad", explica la diseñadora.

Según su criterio, se trata de ese detalle que transforma un conjunto bonito en una imagen realmente especial y memorable.

Tanto ella como su equipo han tenido a bien incluir estos accesorios en el styling de la colección Azahar. Por supuesto, aparece el sombrero imprescindible de la temporada que ha conquistado a todas las fashion insiders y que fue el must de la Semana de la Moda de Copenhague: el pillbox.

Hay otro elemento fundamental del ADN de estos complementos que también aparece en la propuesta de RB Raquel Bollo: la rafia, un material tradicionalmente trabajado de forma artesanal y que además está muy presente en la cultura andaluza.

Un vestido, una flor

Como comentaba Raquel Bollo, la colección nace del espíritu y el ambiente de la ciudad de Sevilla en primavera, de ahí el nombre con el que ha bautizado a cada uno de los modelos. Para ellos tiene una frase que marida a la perfección con su estética.

Dama: "Un diseño que define la silueta con precisión y elegancia, donde la estructura limpia se equilibra con una feminidad serena y atemporal", define.

Al igual que en toda la colección, los tonos crema y beis predominan en este vestido de líneas puras con una favorecedora parte superior que desemboca en un péplum asimétrico que dibuja la figura. Esta se refuerza además en la zona de los hombros con una ligera hombrera. ¿La apuesta cromática completa? El monocolor.

Sin duda, se trata de una paleta que se encuentra indicada para eventos como los bautizos y las comuniones, ya que se puede asemejar mucho a la que habitualmente llevan las novias. Y nadie quiere caer en ese tipo de confusiones.

Vestido Dama. RB Raquel Bollo

Camelia."Una pieza que estiliza y envuelve el cuerpo con delicadeza, donde los pequeños volúmenes en hombros aportan carácter sin romper la armonía", describe Raquel Bollo sobre un modelo bicolor que resalta el cuerpo de la mujer de forma elegante y sin estridencias.

El vestido Camelia combinado con un sombrero de rafia tipo 'pillbox'. RB Raquel Bollo

Traje lirio. "Un conjunto que combina fluidez y sofisticación, pensado para una mujer que busca comodidad sin renunciar a una presencia impecable", cuenta sobre una propuesta que antes sólo pertenecía al armario masculino y que ella fusiona con la esencia eminentemente femenina y delicada de la colección.

En el dos piezas destaca en especial la parte superior, que más que a una americana recuerda a una especie de kimono, con un fajín satinado en tono champán.

Traje Lirio. RB Raquel Bollo

Peonía. "Este diseño juega con el movimiento y la caída del tejido, aportando ligereza y un aire romántico muy contemporáneo", expresa Bollo sobre un diseño que juega con algunos de los elementos imprescindibles de las colecciones de invitada de las últimas temporadas: la manga abullonada y un corte que va más allá de la cadera y que desemboca en un gran volante.

En la image, una modelo posa con el diseño Peonia. RB Raquel Bollo

Gardenia. "El lunar se integra con sutileza en un conjunto de líneas limpias, aportando un guiño a la tradición desde una mirada elegante y actual", cuenta la sevillana que, como bien detalla anteriormente, su esencia flamenca sigue presente en esta colección, sólo que de una forma más integrada y ligera.

El conjunto Petunia y el dos piezas Gardenia. RB Raquel Bollo

Petunia. "Un look con personalidad, donde el movimiento del volante asimétrico aporta dinamismo y realza la silueta con un gesto muy femenino", explica.

Volantes delicados, siluetas depuradas y guiños a la tradición andaluza, Azahar confirma la evolución de Raquel Bollo dentro del competitivo universo de la moda de invitada. Una colección que supone una forma de entender las raíces e integrarlas en el presente, de forma que la tradición no se pierda.