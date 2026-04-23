Victoria: la guía definitiva para lucir perfecta en todos tus eventos de abril con las tendencias de la primavera

El armario femenino demanda una transformación que no sólo responda al cambio de temperatura, sino a una agenda que comienza a llenarse de citas ineludibles.

Bajo esta premisa, Hoss Intropia presenta Victoria, su colección de abril para la temporada Primavera-Verano 2026.

Una propuesta que se posiciona como el aliado perfecto para las mujeres que buscan versatilidad sin renunciar a esa personalidad bohemia-sofisticada que define a la marca desde su nacimiento.

Prendas campaña Victoria. Cedida.

La colección es un ejercicio de equilibrio. En ella, la fluidez es el hilo conductor que une desde los looks más relajados para una jornada en la ciudad hasta los estilismos pensados para deslumbrar en las celebraciones propias de esta época del año.

Victoria se construye a partir de siluetas relajadas y tejidos con una caída excepcional, aportando un movimiento natural y una ligereza casi etérea a cada prenda.

Para la parte más informal del día, Hoss Intropia apuesta por materiales nobles y frescos como el lino, presente en pantalones fluidos que invitan a la comodidad absoluta.

Las blusas con encajes, las camisas románticas y los tops de inspiración lencera completan este bloque de día, donde los estampados suaves y los motivos florales añaden una nota de frescura mediterránea.

Son piezas diseñadas para adaptarse a distintos momentos sin perder coherencia, permitiendo que la mujer Hoss transite de una reunión de trabajo a un almuerzo informal con una elegancia espontánea y nada forzada.

La ocasión especial

Los vestidos se convierten en las piezas estrella, destacando especialmente los diseños con pedrería, los conjuntos con hilo metalizado y las creaciones en tul con delicadas aplicaciones de beads.

Entre las prendas clave que definen el espíritu de esta colección, resaltan los vestidos con capa y detalles de crochet, una técnica que refuerza el ADN artesano de la marca.

Asimismo, los diseños que combinan tricot con tejido plano ofrecen una textura única y moderna, ideal para quien busca diferenciarse.

Se completa la colección con kimonos envolventes, conjuntos coordinados de capa y top, y estampados clásicos como el vichy, que conviven en armonía con los motivos botánicos más complejos.

La propuesta visual no sería la misma sin su cuidada selección de color. La paleta se mueve con fluidez entre tonos fríos y cálidos, creando una base cromática equilibrada y muy favorecedora.

Los protagonistas son el rosa lavado, el burdeos y el crudo, que aportan una pátina de atemporalidad y romanticismo. Estos se ven refrescados por distintos tonos azules que construyen una propuesta visual coherente y fácil de combinar.

Propuesta Primavera-Verano 2026. Cedida.



Identidad y autenticidad

Más allá de las tendencias pasajeras, Hoss Intropia reafirma con esta colección su compromiso con una mujer auténtica y creativa. La marca se mantiene fiel a su espíritu original: vestir con estilo propio valorando el cuidado extremo en el diseño y los detalles que marcan la diferencia.

Victoria no es sólo una colección de ropa, es una invitación a vivir la primavera con una libertad sofisticada.