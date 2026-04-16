Las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea marcan el camino: una defensa de la identidad propia

En la imagen, Alejandra Caro, patrono de la Fundación Academia de la Moda Española; Cecilie Thorsmark, CEO de Copenhagen Fashion Week; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionalle della Moda Italiana; y Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode. Cedida

Hablar de la 080 Barcelona Fashion a día de hoy es hacerlo de ese desfile triunfal de Carmen Lomana junto a la cantante Metrika para Dominnico.

Las dos caminaron por la pasarela del diseñador simbolizando ese concepto de lo mejor de los dos mundos sobre el que cantaba Hannah Montana. Una vez más, 2026 vuelve a demostrar que todo es posible.

No obstante, antes de que los diseñadores comenzasen a mostrar ante el público —y con el codiciado front row observando incluso a través de las pantallas— sus propuestas, tuvo lugar un encuentro esencial, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que se mueve el sector.

El 13 y 14 de abril se celebraron en la Ciudad Condal —en la agenda OFF de la 080 y en el espacio Los Tinglados de Barcelona— las Jornadas Internacionales de Moda de Autor Europea (European Designer Fashion Summit).

Detrás de la cita, no podía haber otro nombre que el de la Fundación Academia de la Moda Española (FAME) encargada de organizarla con el impulso de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME) —la institución es miembro de la European Fashion Alliance desde los inicios de la misma—.

¿La finalidad? Reunir a las principales voces del sector a nivel continental para establecer una conversación realista sobre los desafíos presentes y que vienen. Igualmente, la pretensión tras esta cumbre también es la de establecer el ámbito como un campo estratégico para la economía creativa.

En este tipo de encuentros la globalización se encuentra con su antónimo. Estas citas suponen una necesidad de defender un modelo propio en un contexto mundial cambiante. La defensa de esta base ha sido una de las principales conclusiones de las mesas redondas y debates de las jornadas.

Ante la llegada de transformaciones profundas en cuanto a sistemas de producción, distribución y consumo, la industria europea viste una armadura de creatividad, conocimiento técnico, patrimonio cultural e industria.

La razón es sencilla, preservar este ADN es fundamental, ya que es la clave que ha situado al sector como referente a nivel global.

Parte del público presente en las jornadas. Sara Terol Rico

Un decálogo de identidad

A raíz de la celebración de las jornadas, se pueden establecer además una serie de rasgos de la moda europea que marcan la diferencia, pero también el camino a seguir. Incluso ante tiempos inciertos donde puede resultar fácil caer en según qué estrategias.

Europa crea en colaboración. Su fortalecimiento requiere cooperación entre creadores, industria e instituciones. La moda de autor configura en Europa un ecosistema donde la colaboración entre los profesionales de toda la cadena de valor es esencial para materializar cada propuesta creativa. La moda de autor es cultura europea. Forma parte de las industrias culturales y creativas europeas y contribuye a expresar identidades y valores. La moda de autor comienza con el creador. La visión del diseñador, arraigada en la tradición cultural europea, es el origen del proceso creativo. La creatividad humana impulsa la innovación. En Europa, la investigación estética y la experimentación material generan valor cultural y económico. El saber hacer es patrimonio cultural inmaterial. Europa posee una red excepcional de oficios y conocimientos técnicos gracias a su legado histórico. El legado cultural europeo se transmite. La formación y la transmisión intergeneracional de oficios preservan el conocimiento que sustenta la moda de autor. La marca y el producto definen el valor. La moda de autor europea prioriza la calidad y la durabilidad. La moda de autor europea es responsable. La sostenibilidad social y medioambiental forman parte del proceso de creación. La diversidad es fuente de riqueza. La pluralidad cultural y territorial de Europa alimenta la creatividad.

“Estas jornadas nos han permitido ordenar una conversación que ya estaba en marcha en Europa. La moda de autor tiene una base sólida y el reto es seguir articulándola. Es una forma de entender el concepto desde su identidad, pero también desde su capacidad de generar estructura, colaboración y desarrollo”, señaló Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME y directora ejecutiva de ACME.

Ernest Urtasun, ministro de Cultura, fue el encargado de inaugurar esta cita junto a diferentes representantes de la Generalitat de Catalunya.

Este gesto supone una demostración también para darle fuerza al término de diplomacia creativa y para reafirmar el sector como motor de la economía nacional y continental. Una muestra de apoyo gubernamental a los objetivos de la moda de autor española y europea.

Entre el 13 y 14 de abril, distintos expertos han participado en mesas redondas, entrevistas y sinergias profesionales que han pivotado sobre tres pilares: identidad, cultura y patrimonio; internacionalización y posicionamiento global; y desafíos actuales: sostenibilidad, innovación y digitalización.

Sólo basta leer la lista para ser consciente de que aunar todas esas ideas y hacer que convivan no es sencillo, pero cuando se establece un camino, una pauta, y se cuenta con los apoyos necesarios, públicos y privados, la tarea torna más fácil.

Imagen de grupo delante del 'photocall' del evento. Cedida

Sobre todo cuando el origen es la artesanía: de la puntada y el hilo hasta la idea creativa, pasando por presentaciones que parecen irreales.

Entre los ponentes más destacados de las jornadas, Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode; Carlo Capasa, presidente de la Camera Nazionalle della Moda Italiana; Cecilie Thorsmark, CEO de Copenhagen Fashion Week; Scott Lipinski, presidente de la European Fashion Alliance y CEO del German Fashion Council.

Por otro lado, por supuesto Pepa Bueno, vicepresidenta de FAME y directora ejecutiva de ACME; María Luisa Martínez, vicepresidenta de Asuntos Públicos de Global Fashion Agenda; Sara Sozzani Maino, directora creativa de Fondazione Sozzani y embajadora internacional de Nuevos Talentos y Marcas en la Milan Fashion Week.

Tampoco se han perdido la cita Estefanía Lacayo, cofundadora de Latin America Fashion Summit; Joana Jorge, project manager en ModaLisboa; o Minerva Alonso, consejera de Desarrollo Económico del Cabildo de Gran Canaria.

Otros perfiles que le han dicho sí a la moda de autor en el evento han sido el filósofo y sociólogo Gilles Lipovetsky; la periodista y escritora Dana Thomas; el diseñador y presidente de FAME y ACME, Juan Duyos; Natalia Culebras, responsable de diseño sostenible en Dior Men; Marina Prados, directora de Asuntos Públicos en Policy Hub; la directora global de Vogue College of Fashion, Ana García-Siñeriz; Paco Sánchez, CEO de Lola Casademunt; y la experta en moda y lujo internacional, Ainhoa García, reciente incorporación al patronato de FAME.

Como no podía ser de otro modo, también han acudido representantes del ámbito más innovador de este campo y de la tecnología textil.

Entre ellos, destacan Regina Polanco, fundadora y CEO de Pyratex; Jordi Ferré, responsable de proyectos de I+D en textiles inteligentes y digitalización en AITEX; Fabio Palma, director del HUB regional suroeste en EIT Culture & Creativity; y Fernando Cardona, responsable del departamento de acabado de prendas y eDesigner – Brain Box en Jeanologia.

La directora global de Vogue College of Fashion, Ana García-Siñeriz, durante su intervención. Sara Terol Rico

“La generación de redes nacionales e internacionales de transferencia de conocimiento y espacios de reflexión es uno de los objetivos de las instituciones organizadoras y colaboradoras", comentó Sergio Álvarez, director de FAME, durante su discurso de clausura.

"En ese sentido, la vertebración del sector y su reconocimiento como industria cultural y creativa estratégica son esenciales para el establecimiento a largo plazo de un marco basado en el patrimonio y la innovación. La participación de múltiples actores en estas jornadas reflejan la riqueza, la diversidad y la cooperación de un ecosistema que crea identidad, desarrollo económico y valor cultural”, añadió.

La iniciativa ha sido subvencionada por Ministerio de Cultura a través del Centro de Coordinación de Industrias Culturales. Igualmente, ha contado con el apoyo del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), instituciones unidas en el compromiso de promover la moda de autor como sector estratégico.

También han colaborado a propia pasarela como partner principal, 080 Barcelona Fashion; Gran Canaria Swim Week —plataforma impulsada por el Cabildo de Gran Canaria— y la Cámara de Comercio de Gran Canaria como colaboradores; y la European Fashion Alliance como socio europeo.