Stefano Gabbana deja la presidencia de la firma Dolce&Gabbana y reabre el debate sobre el futuro

El diseñador italiano Stefano Gabbana, cofundador de Dolce&Gabbana, abandonó la presidencia de la firma el pasado mes de diciembre, según se desprende de un documento corporativo italiano. Un movimiento que, hasta ahora, no había trascendido públicamente.

Desde enero, la presidencia recae en Alfonso Dolce, hermano de Domenico Dolce y actual consejero delegado, en una decisión que consolida aún más el control familiar dentro de la casa.

A sus 63 años, Gabbana estaría valorando diferentes escenarios para su participación en la compañía, cercana al 40% del capital, en un momento especialmente sensible. La casa se prepara para afrontar una nueva ronda de negociaciones de deuda con sus entidades financieras, según fuentes próximas al proceso.

Aunque no se han concretado los próximos pasos, este giro introduce nuevas incógnitas sobre la futura estructura accionarial y la estrategia financiera de Dolce&Gabbana en una etapa de reajuste.

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