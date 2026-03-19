Moda en clave musical: Pilar Dalbat presenta su colección Palco Winter 2027 con un concierto privado en el COAM

Una de las modelos durante el desfile. Lina

La presentación de una colección es el momento estelar de toda marca de moda. Más allá de la pasarela, es una oportunidad de dar a conocer la narrativa que guía e inspira su trabajo. Espacios imponentes, puestas en escena arriesgadas o producciones ambiciosas, todo para acercar al público la visión creativa del proyecto.

En este contexto, Pilar Dalbat se cuela en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y lo convierte en un concierto privado de música para introducir Palco Winter 2027, su nueva propuesta.

Esta cápsula, inspirada en los cuerpos de baile clásico, flamenco y contemporáneo, las orquestas, sus intérpretes y, especialmente, los espectadores, también rinde homenaje al 75 aniversario del Festival Internacional de Música y Danza de Granada.

Desde el equipo de la firma, aseguran que la colección celebra a todas aquellas que han aprendido a liderar desde la cultura: “Mujeres que no miran el espectáculo porque son parte de él”. Por eso mismo, su presentación se desarrolla en un formato inédito hasta el momento, pensado para ser disfrutada como una experiencia escénica integral.

Con una veintena de looks que se lucieron sobre maniquíes entremezclados con el público, la prensa y el espectacular espacio del COAM durante el concierto, la marca ofreció una obra concebida para ser observada de cerca.

La distribución de una de las zonas durante la presentación. Lina

Entre los asistentes sobresale la chelista Ruth Varona, modelos como Pino Montesdeoca, Palito Dominguín y la propia Pilar Dalbat, que disfrutó por primera vez de su desfile como una invitada más. El contratenor Carlos Mena fue el encargado de acompañar los diseños con su música.

Formado en la Schola Cantorum Basiliensis de Basilea, ha actuado en grandes salas como la Konzerthaus de Viena, la Filarmónica de Berlín, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Alice Tully Hall del MET de Nueva York, la Opera City Hall en Tokio o la Sydney Opera House, entre otros imponentes templos artísticos del mundo.

Además, sus casi 40 recitales grabados han sido reconocidos con premios como el Diapasón de Oro de 2022, el CD Compact al mejor disco de Renacimiento en 2004, el Editor’s Choice de Gramophon o el Excepcional de Scherzo. Un profesional brillante que marcó el ritmo de la presentación con su impecable estilo.

La fundadora de la firma, Pilar Dalbat, ha apostado por esta innovadora escenografía para acercar su propia experiencia a los asistentes. “Recuerdo perfectamente la primera vez que acudí a un concierto en el Palacio de Carlos V; su impresionante arquitectura circular convertida en patio de butacas solo podía conmoverme”, dijo.

La galardonada diseñadora, nacida en Granada y formada entre la ciudad andaluza, Reino Unido y París, plasma la moda de autor, la artesanía y el legado de su tierra en su nueva colección.

Palco Winter 2027 está protagonizada por un bloque negro con capas largas en terciopelo bordado, detalles 3D y paillettes, sellos distintivos de la marca.

Uno de los 'looks' que desfilaron en el evento. Lina

La propuesta se complementa con faldas de tafetán con cola y canesú, esmóquines estructurados, vestidos, abrigos y chaquetones joya en paño cachemir con flores de algodón. La paleta evoluciona de colores intensos a tonos matizados, rosas y dorados.

Además, la línea final brilla con piezas de noche en tul y crepé, siluetas de bailarina con lentejuelas de agua y prendas en burdeos y chocolate que reinterpretan el tutú clásico.

Ejemplares de la nueva entrega de la marca. Lina

Una colección que bebe de la elegancia y el glamour de la danza y la música y que emocionó al público con una puesta en escena emocionante e innovadora sobre los pasillos del COAM.