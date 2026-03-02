Giorgio Armani reinventa el kimono y eleva el terciopelo en una pasarela cargada de brillo y tensión en Milán

El desfile de Giorgio Armani del 1 de marzo de 2026 en Milán no fue una simple presentación de temporada.

La colección otoño-invierno 2026-2027 se inscribe en un momento clave para la firma, situada entre el legado histórico y una etapa de transición.

En un contexto en el que cada aparición de la casa se analiza al detalle, el atelier presentó una propuesta sólida y coherente, articulada en torno a una paleta fría, siluetas fluidas y una evolución progresiva hacia tonos más profundos y dramáticos.

La apuesta desarrolló esta tensión con sutileza, sin quiebres abruptos, a través de una construcción casi cinematográfica.

Entre trajes de sastre ligeros, abrigos largos, terciopelo intenso y destellos metalizados, el desfile se desarrolló en dos actos, pasando de una elegancia etérea a una atmósfera nocturna más marcada. Una progresión controlada y fiel al ADN de la maison, pero abierta a nuevas resonancias estéticas.

Todo fluye

La pasarela se abrió con dos conjuntos estructurados femeninos de líneas precisas y depuradas, pero nunca rígidas.

La estructura estuvo muy presente, pero dando lugar a ciertos momentos de pausa, a pequeños respiros. Un cinturón burdeos rompía entonces el equilibrio cromático e introducía la primera tensión visual del conjunto.

De forma repentina, se impuso una gama fría y matizada. El blanco dialogaba entonces con el azul en diferentes tonalidades: marino, grisáceo, claro y un verde agua luminoso.

La apuesta de styling para este segmento generaba una especie de sensación de ligereza tal que parecía que las siluetas de las modelos iban levitando.

Los vestidos que se atisbaron sobre la pasarela iban confeccionados con bolsillos que reforzaban una idea de funcionalidad elegante.

Los abrigos, largos y envolventes, acompañaban el movimiento sin resultas pesados. Sin obstaculizar el paso, siempre firme.

Los trenches fluidos seguían la misma lógica que se extrapoló además al resto de componentes de la ecuación.

Los pantalones amplios caían con naturalidad. Los tejidos se combinaban ―como viene siendo habitual en la casa―, alternando ligereza y densidad.

La piel aparecía de manera puntual. El terciopelo, entonces, comenzaba a ganar presencia.

La fluidez fue una de las protagonistas de la propuesta. Reuters

Los broches aportaban el momento joya, pero sin caer en la exageración. La tendencia de Armani siempre es a la sofisticación. El burdeos hizo acto de presencia primero en los accesorios ―desde los zapatos hasta los bolsos y cinturones―, antes de apoderarse de las prendas.

En esta primera parte, se percibió en todo momento una ligereza controlada, una suavidad estudiada al milímetro, la única forma de hacerlo pasar por algo casual.

Poco a poco, las materias iban evolucionando. El verde agua desembocó en tejidos satinados. La paleta cromática se tornó metalizado, dando lugar a reflejos casi cósmicos.

A partir de ese punto, las líneas abandonan la ligereza para adentrarse en una imagen mucho más futurista.

Giro nocturno

Entonces, la luz se apagó de forma repentina. Un viento recorrió todo el espacio para que la música adoptara matices orientales. En el ambiente, una nueva tensión.

Dos figuras avanzaron con vestidos cruzados de terciopelo, cerrados por lentejuelas que encerraron en su interior la luz de la sala a la par que la reflejaban. Uno azul noche, otro, de nuevo, en burdeos. A partir de ese momento, la paleta se concentra casi de forma exclusiva en estos dos tonos.

El efecto velvet dominaba la escena. Un modelo con escote corazón suavizaba la densidad del tejido. Las chaquetas que se vislumbraban sobre la pasarela incorporan hombreras marcadas que refuerzan la verticalidad de los estilismos.

Es aquí donde emergieron elementos más sugerentes: de los estampados y patrones más especiales a cinturones que evocaban discretamente los obi japoneses. Ciertas americanas recordaban las líneas de los kimonos, por su manera de envolver el cuerpo.

Los volúmenes que abrazan la figura, los cierres cruzados y la intensidad cromática sugerían un diálogo con una estética oriental reinterpretada. No obstante, la obviedad no estaba presente en la propuesta. Las referencias permanecieron en todo momento integradas en el lenguaje Armani, sin caer en la literalidad.

Las lentejuelas y el terciopelo, absolutos protagonistas en esta nueva etapa. Reuters

Más tarde, aparecieron tops cortos y escotados que introducían una tensión extra gracias a, por ejemplo, siluetas audaces. Entonces, el contraste entre azul noche y burdeos se intensificó.

El terciopelo regresó ayer en Milán de de forma contundente, con rotundidad. Las superficies metalizadas y los brillos prolongaron la sensación de travesía nocturna, como si la colección transitara de un cielo claro a un universo más profundo.

Armani en transición

El desfile se construyó en dos tiempos claramente definidos. La primera parte supuso una apuesta por la fluidez, la contención y una elegancia serena. La segunda asumió mayor densidad, dramatismo y profundidad.

El burdeos actuó como hilo conductor del relato. El acabado velvet se convirtió en el tejido esencial. El azul noche hizo las veces de un telón de fondo que servía como base del storytelling cromático.

Con esta propuesta, Armani no altera de forma radical su gramática estilística. La amplía, le otorga cuerpo y la orienta hacia un territorio más nocturno y casi onírico.

La modernidad no llega tras hacer un ejercicio de introspección rompedora, sino a través de cambios en los pequeños detalles y, siempre, de forma gradual. Esas transformaciones están presentes en las texturas, luces y proporciones.

La herencia se reinterpreta sobre la pasarela. Reuters

En marzo de 2026 en Milán, la casa no ha proclamado un cambio de era, sino que ha apostado por una suerte de insinuación. Sí, se ha dado un suceso clave, pero a pesar de todo, la esencia permanece. La firma está a salvo.

En un momento marcado por la desaparición de Giorgio Armani, la maison inicia una transición delicada en la que la sobrina del creador —Silvana Armani— comienza a plasmar su visión sin traicionar el ADN de una elegancia que ha definido la historia de la moda italiana.