Springfield Kids estrena espacio en Madrid: la moda infantil a prueba de juegos, carreras y extraescolares

Hoy, la ropa para niños ya no va sólo de tallas y colores. Cada vez más familias buscan prendas que sigan el ritmo del colegio, las extraescolares, los juegos en el parque y los fines de semana en familia, sin renunciar a que se vean bonitas y en tendencia.

En este escenario aparece Springfield Kids, una extensión de la línea juvenil de la marca que surgió en 2023 para acercar la moda a los pequeños. Desde entonces su desarrollo ha ido en aumento, y hoy celebra la apertura de su primer espacio propio en Madrid, dentro del centro comercial Tresaguas, en Alcorcón.

Este nuevo punto de venta forma parte de una tienda que reúne también colecciones para hombre, mujer y público infantil bajo el concepto Roots.

El resultado es un entorno luminoso, con aire contemporáneo y fácil de recorrer, donde las prendas se organizan de forma clara para que elegir un look no se convierta en un caos, ni para los niños ni para los adultos que les acompañan.

Hasta ahora, Springfield Kids se encontraba sobre todo en pequeños espacios dentro de establecimientos ya existentes y en la web, por lo que este nuevo paso supone un salto en su evolución.

No se trata sólo de sumar direcciones al mapa, sino de ir construyendo una presencia reconocible para quienes buscan moda infantil, sencilla y práctica con un toque actual.

Para la marca, la clave está en entender que la ropa para niños debe aguantar rodillas raspadas, meriendas improvisadas y tardes infinitas de juego, pero también acompañar esos primeros gestos de estilo propio: elegir unas zapatillas, una sudadera o un vestido.

Entre sus novedades, destaca la ampliación del rango de tallas hasta los 13-14 años, algo muy útil para esa etapa en la que ya no se sienten tan pequeños, pero aún no encajan del todo en la sección de adulto.

Con este proyecto, Springfield refuerza su apuesta por la moda infantil y lanza un mensaje claro: la ropa para niños también merece espacios propios, de estética cuidada y que ofrezcan una experiencia de compra a la altura.

Porque, al final, son ellos quienes, entre carreras, risas y algún que otro salto sobre charcos, ponen verdaderamente a prueba la calidad de las prendas.