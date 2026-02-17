Del 'denim' bicolor a las faldas vaporosas: la nueva colección de Pedro del Hierro celebra el comienzo de la primavera

Con la salida del sol y el final de lo que parecía una racha de borrascas eterna, la temperatura comienza a subir y los días se perciben cada vez un poco más largos. Ahora, se materializa por fin el sueño de abandonar el abrigo, voluminoso y pesado, por chaquetas más finas y cómodas.

Para acompañar la renovación del armario, Pedro del Hierro presenta su trabajo de primavera 2026, una propuesta amplia y versátil que abarca desde la sastrería moderna hasta el casual chic en tendencia.

El muestrario de mujer se divide en tres líneas diferentes que evolucionan con el avance de la estación. La primera de ellas comienza con tonos naturales y marinos como el castaño, marrón o azul.

En esta parte destacan texturas como lanas frías, popelines, denim y bambula que dan vida a culottes, chaquetas cropped y trajes de corte femenino.

Conjunto de dos piezas de la colección. Cedida

El tejano sobresale en acabados bicolor, siluetas barrel y faldas desflecadas de talle alto con estampados étnicos tostados que aportan un twist contemporáneo.

Pantalón de dos colores. Cedida

La segunda cápsula se separa en dos subpropuestas. Por un lado, encontramos una más casual en tonos sorbete de rosas y verdes, con sastrería relajada, trenchs, bombers y prendas de crochet y ricot.

En contraposición, descubrimos una segunda línea pensada para ocasiones más especiales. En esta ocasión, Pedro del Hierro integra detalles de mariposa, blusones de gasa tipo capa, vestidos vaporosos con drapeados y trajes con motivos dorados y jacquards coloridos.

Look de la marca. Cedida

La tercera línea de mujer pone el broche final a todo el universo femenino, explorando una paleta de colores inspirada en las semillas de sésamo: desde rojizos cálidos hasta beis y verdes suaves.

Look femenino. Cedida

Esta parte se vuelve a dividir en dos bloques, uno concentrado en la confección ligera y las prendas prácticas, y otro más gráfico con estampados bicolor y vestidos camiseros.

Por su parte, el armario masculino arranca con la entrega Back to Work inspirada en la obra del artista estadounidense Robert Rauschenberg. Esta parte está protagonizada por colores grises y tonos naturales, la sastrería renovada con cinturón y corbata, así como coordinados, sobrecamisas, gabardinas y americanas.

Propuesta para ellos. Cedida

Además, la colección para hombres también evoluciona con el avance de la temporada y propone una cápsula de enfoque utility donde el lino y el algodón articulan un muestrario moderno y funcional.

Look con piezas del muestrario. Cedida

Con esta propuesta para la primavera de 2026, firmada por Nacho Aguayo y Alex Miralles, Pedro del Hierro se consolida como una marca española comprometida con el diseño y la fabricación de calidad, ofreciendo prendas versátiles con las que crear el armario perfecto para cada uno.