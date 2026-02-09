Leticia Dolera apuesta todo al rojo en los Premios Gaudí y reina en la 'red carpet' con su look de Pedro del Hierro

Las alfombras rojas se suceden en esta recta inicial de 2026 con las primeras galas de cine. El domingo 8 de febrero, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona acogió la 18ª edición de los Premios Gaudí, con una lista importante de invitados que desfilaron por el photocall antes de la gran gala. Si a nivel de galardones, Sirat fue la película triunfadora de la noche con ocho estatuillas, en lo que a estilismos se refiere Leticia Dolera se alzó como una de las mejor vestidas.

Aunque los colores neutros y oscuros llevaron la voz cantante, la actriz y directora destacó apostando por el rojo pasión con una propuesta minimalista pero muy llamativa. Se trata de un diseño de la firma española Pedro del Hierro, confeccionado en seda con inserciones de transparencias al tono, escote bajo en pico y en espalda, tirantes finos y cola. Forma parte del desfile primavera–verano 2026, 'La Gran Metrópoli', presentado en la MBFWM en septiembre de 2025.

Elegancia delicada con la que pisó la red carpet y acaparó todas las miradas. El resto del look, igualmente sencillo, con una cadena dorada y pendientes discretos. En cuanto al maquillaje, los labios rouge, a juego con el vestido, se llevaban todo el protagonismo y realzaban un recogido de efecto wet. Un acierto de pies a cabeza.

Leticia Dolera, vestida por Pedro del Hierro. Gtres

La catalana es una gran apasionada de la moda y un referente de estilo dentro del panorama cinematográfico de nuestro país. Suele apostar por firmas nacionales y, entre ellas, la elegida para los Gaudí ya es recurrente en su armario, pues la acompaña en las grandes ocasiones. Recordar que el pasado diciembre también se decantó por una creación del director creativo Nacho Aguayo, con volantes y transparencias.

Dolera no fue la única vestida por Pedro del Hierro, tres protagonistas de la gala también lucieron algunas de sus propuestas. Manolo Solo, nominado a mejor actor protagonista por Una quinta portuguesa, llevó una americana de ante en color marrón, un pantalón liso negro, un jersey negro de cuello cisne y unos blucher negros con cordones.

El actor Enric Auquer lució un abrigo gris con cuello camisero y cinturón en tejido de estructura bicolor, un jersey rojo con cuello tipo polo de lana merino y un pantalón negro recto con una pinza. Completó el look con un cinturón de napa burdeos con hebilla en oro viejo y un pañuelo de seda burdeos con diseño geométrico.

Mac Clotet, Natalia Sánchez y Enric Auquer, en la alfombra roja. Efe

También Marc Clotet, que acudió con su esposa, la actriz Natalia Sánchez, optó por un traje de chaqueta negro, compuesto de una americana con solapas de pico y un pantalón liso, un jersey de cuello vuelto negro con lurex dorado, un cinturón negro de napa brillante y unos mocasines de charol negros con detalle de cinta de grosgrain.

Ellas y ellos demostrando que la ropa también forma parte de la puesta en escena. Una gran velada de cine en la que la película Frontera, dirigida por Judith Colell, dio la gran sorpresa. Otros galardonados de la edición fueron Mario Casas por su papel en Molt lluny o Llúcia García por Romería.