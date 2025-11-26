De las pasarelas al circo: Springfield Kids viste la ilusión y celebra el estilo, la magia y creatividad junto a Circlassica

La niñez es una etapa mágica donde los juegos, la imaginación y la ilusión se entrelazan, creando momentos llenos de emoción y recuerdos imborrables. Los niños encuentran en el tiempo de recreo no solo diversión, sino también un camino hacia el aprendizaje, la creatividad y la conexión con sus familias.

Este tipo de experiencias se hacen realidad en Circlassica, un reconocido espectáculo que reúne lo mejor del circo, la música y la danza en un mismo escenario.

Como patrocinador oficial de su función por segundo año consecutivo, el pasado fin de semana Springfield Kids brindó a algunos pequeños la oportunidad de vivir la magia en primera persona.

El evento reunió a casi 2000 personas y contó con la presencia de socios, amigos de la marca y caras conocidas como María Castro, Roberto Leal, Soraya, Grace Villarea, Jaime Astrain y Lidia Torrent, entre otros.

La sesión exclusiva se convirtió en un punto de encuentro en el que celebrar la creatividad y la ilusión propia de la niñez, valores que construyen la esencia de la firma.

Niños disfrutando de las actividades. Cedida

Springfield Kids nació hace dos años con la intención de trasladar su icónico estilo y filosofía a la moda infantil, diseñando prendas y complementos modernos, alineados con el estilo contemporáneo pero adaptados a las necesidades y personalidades de los más pequeños.

La enseña ha ido creciendo fiel a tres principios fundamentales: calidad, comodidad y durabilidad. Sin olvidar la creatividad y alegría, aptitudes que le permiten conectar con su comunidad.

La colección infantil otoño-invierno ofrece variedad de prendas como parkas acolchadas para los días más fríos o jerséis mullidos con amigables diseños.

La paleta cromática mezcla tonos neutros y cálidos con toques vibrantes para aportar frescura. Destacan colores como el camel o el gris, que combinan con detalles en azul marino, verde o amarillo mostaza.

Prendas de la colección infantil.

Las prendas están fabricadas con materiales duraderos, a prueba de tardes de recreo y juegos en el parque, pensadas para seguir el ritmo de los pequeños, sin renunciar al estilo.

La alianza entre Springfield Kids y Circlassica va más allá de un simple patrocinio, representa un compromiso sincero con la infancia.

Con esta unión, la firma de moda demuestra que no sólo se trata de vestir, sino de formar parte de momentos mágicos que alimentan la ilusión y la inspiración. Bajo esta consigna, la ropa y el espectáculo se unen para celebrar un propósito común: acompañar a los niños a jugar y crecer.