La cita fue anoche, lunes 24 de noviembre, y tuvo lugar en la mágica Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, un escenario que cobijó de la lluvia —que no sirvió como elemento disuasorio ante la asistencia— a varias centenas de invitados de los mundos de la política, la empresa, la sociedad civil y el periodismo. Fue, en esencia, la gran fiesta de la manada: 10 años de rugidos incansables. EL ESPAÑOL celebró su décimo aniversario.

Bajo las recién encendidas luces navideñas de Madrid, el ambiente se volvió íntimo y festivo, como un brindis de esos que se aproximan en estas semanas. Entre los primeros en llegar y posar en el photocall, Pedro J. Ramírez, presidente y director del periódico, y Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva del diario y editora de Magas, ENCLAVE ODS, Cocinillas, Mascotario y Destinos.

Su paso por la zona de fotografía, con la escritora con un impresionante diseño de la creadora granadina Pilar Dalbat, una propuesta que se acogía de forma precisa al código de vestimenta de la cita, Future Chic, dio lugar al de tantos otros que también hicieron su propia interpretación del dress code.

Entre las caras conocidas que posaron para las cámaras de Magas y de la cabecera general se encontraron los nombres de figuras de la política, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, vestida de Victoria, una de sus firmas fetiches; la diputada del Partido Popular, Cuca Gamarra; o la alcaldesa de la ciudad de Granada, Marifrán Carazo, impecable de negro con una apuesta de Pedro del Hierro.

Por otro lado, también asistieron al acto de conmemoración de los 10 años de EL ESPAÑOL caras propias de la televisión, como las periodistas Ana Rosa Quintana, que lució un dos piezas de Pinko; Susanna Griso; la presentadora de informativos Sandra Golpe; la periodista Patricia Pardo, con vestido de Sandro y levita de cuero vintage de su madre, bajo el alegato de que "para mirar al futuro no se pueden perder las raíces"; o la comunicadora Flora González, con camisa de su chico, en un llamamiento a la estética genderless, pantalones de Fendi, zapatos de Sophia Webster, bolso de Hermès y anillo de Yanes.

Igualmente, el evento también estuvo marcado en rojo en agendas y calendarios para personalidades tan influyentes como la fundadora del ranking de 'Las Top 100', Mercedes Wullich; la creadora de contenido y empresaria Paula Ordovás; la cantante Nuria Fergó; la actriz Lidia San José; o la psicóloga experta en sexología Lara Ferreiro, que recientemente participó como ponente en las revolucionarias jornadas MIDlife organizadas por Magas.

Así, entre luces, caras conocidas y palabras de esas que logran calar y trascender, EL ESPAÑOL brindó por su propia historia — y por la que está por escribir. ¡Dejen paso al Future Chic!