Consigue un 'armario para toda la vida' de la mano de Cortefiel: conoce el sorteo que celebra sus 80 años de historia

Cada vez más, la moda persigue inspirar un estilo de vida sostenible. La clave está en escoger prendas prácticas, duraderas y atemporales capaces de acompañarte en tu día a día y reducir así el impacto ambiental del consumo desmedido.

Apostar por calidad y versatilidad no solo ayuda a alargar la vida de la ropa, sino que también contribuye a cuidar el planeta, evitando la producción excesiva y el desperdicio.

Siguiendo esta tendencia consciente, Cortefiel continúa celebrando sus 80 años de historia con una iniciativa sostenible y dinámica.

En esta ocasión, la firma española ha decidido invitar a sus clientes a crear un closet duradero inspirado en la elegancia atemporal que define su esencia.

El 'armario para toda la vida' es un sorteo que pone en valor la moda responsable y que pretende recompensar la fidelidad de los miembros de su comunidad, “porque tu estilo merece un premio”.

En septiembre, Cortefiel llevó a cabo una encuesta online para conocer los gustos, preferencias y motivos de compra de sus clientes. En ella participaron 7000 socios de la marca, primando hombres y mujeres de entre 45 y 64 años.

Tras analizar los resultados, se observó una clara preferencia por prendas clásicas, fáciles de combinar y de calidad, frente a las tendencias efímeras.

Selección de prendas propuesta por la casa

Destacaron los abrigos, camisas, tejanos y calzado como esenciales para construir un vestidor práctico y versátil. Además, predominaron los tonos neutros y cálidos.

De esta forma, el estudio revela que la mayoría asocia el concepto de cápsula con una selección de piezas atemporales y funcionales. Esta percepción dio lugar al concepto del proyecto. Además, el sondeo muestra un crecimiento del interés por la aplicación de la tecnología en la moda.

Más del 30% de los encuestados ha utilizado herramientas de inteligencia artificial como probadores virtuales y valora especialmente las experiencias de compra personalizadas que brindan las nuevas tecnologías.

El sorteo

Estará activo solo en territorio nacional hasta el próximo 13 de noviembre y premiará a ocho socios de la comunidad de Cortefiel con un fondo de armario valorado en 1.500 euros. Además, Erea Louro, personal shopper e influencer, ofrecerá asesoramiento y recomendaciones a los vencedores.

Los seleccionados deberán escoger entre diseñar un muestrario femenino o masculino y, después, escoger sus favoritos entre 40 prendas de la colección otoño-invierno.

¿Cómo participar?

Descarga la app de Cortefiel, disponible para iOS y Android. Accede a su interior y diviértete con un sencillo juego en el que deberás escoger los ítems que te gustaría añadir a tu armario para toda la vida. Puedes participar una vez cada día hasta el jueves 13 de noviembre.

Descargando su aplicación, también podrás disfrutar de múltiples ventajas como descuentos y ofertas exclusivas, notificaciones para que no te pierdas nada y la información de tus compras siempre a tu alcance.

Con esta propuesta, la emblemática marca española combina tradición y digitalización, subrayando su papel como referente en el sector y cuidando la relación con sus clientes más fieles.

Esta convergencia tecnológica también refleja la adaptabilidad de la casa. Desde su fundación hace 80 años, Cortefiel ha conseguido habituarse a los cambios sociales y generacionales, expandiendo su esencia más allá de nuestras fronteras.

Ahora, con la iniciativa ‘un armario para toda la vida’, rinde homenaje a la perdurabilidad, reforzando su compromiso con el diseño responsable y la durabilidad de las prendas, pilares que guían su trabajo desde 1945.