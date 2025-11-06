Consigue un 'armario para toda la vida' de la mano de Cortefiel: conoce el sorteo que celebra sus 80 años de historia
La marca quiere agradecer la fidelidad de sus clientes regalando una selección de prendas clave valorada en 1500 euros.
Más información: Ocho décadas de estilo: Cortefiel cumple 80 años celebrando su legado y mirando hacia el futuro
Cada vez más, la moda persigue inspirar un estilo de vida sostenible. La clave está en escoger prendas prácticas, duraderas y atemporales capaces de acompañarte en tu día a día y reducir así el impacto ambiental del consumo desmedido.
Apostar por calidad y versatilidad no solo ayuda a alargar la vida de la ropa, sino que también contribuye a cuidar el planeta, evitando la producción excesiva y el desperdicio.
Siguiendo esta tendencia consciente, Cortefiel continúa celebrando sus 80 años de historia con una iniciativa sostenible y dinámica.
En esta ocasión, la firma española ha decidido invitar a sus clientes a crear un closet duradero inspirado en la elegancia atemporal que define su esencia.
El 'armario para toda la vida' es un sorteo que pone en valor la moda responsable y que pretende recompensar la fidelidad de los miembros de su comunidad, “porque tu estilo merece un premio”.
En septiembre, Cortefiel llevó a cabo una encuesta online para conocer los gustos, preferencias y motivos de compra de sus clientes. En ella participaron 7000 socios de la marca, primando hombres y mujeres de entre 45 y 64 años.
Tras analizar los resultados, se observó una clara preferencia por prendas clásicas, fáciles de combinar y de calidad, frente a las tendencias efímeras.
Destacaron los abrigos, camisas, tejanos y calzado como esenciales para construir un vestidor práctico y versátil. Además, predominaron los tonos neutros y cálidos.
De esta forma, el estudio revela que la mayoría asocia el concepto de cápsula con una selección de piezas atemporales y funcionales. Esta percepción dio lugar al concepto del proyecto. Además, el sondeo muestra un crecimiento del interés por la aplicación de la tecnología en la moda.
Más del 30% de los encuestados ha utilizado herramientas de inteligencia artificial como probadores virtuales y valora especialmente las experiencias de compra personalizadas que brindan las nuevas tecnologías.
El sorteo
Estará activo solo en territorio nacional hasta el próximo 13 de noviembre y premiará a ocho socios de la comunidad de Cortefiel con un fondo de armario valorado en 1.500 euros. Además, Erea Louro, personal shopper e influencer, ofrecerá asesoramiento y recomendaciones a los vencedores.
Los seleccionados deberán escoger entre diseñar un muestrario femenino o masculino y, después, escoger sus favoritos entre 40 prendas de la colección otoño-invierno.
¿Cómo participar?
- Descarga la app de Cortefiel, disponible para iOS y Android.
- Accede a su interior y diviértete con un sencillo juego en el que deberás escoger los ítems que te gustaría añadir a tu armario para toda la vida.
- Puedes participar una vez cada día hasta el jueves 13 de noviembre.
Descargando su aplicación, también podrás disfrutar de múltiples ventajas como descuentos y ofertas exclusivas, notificaciones para que no te pierdas nada y la información de tus compras siempre a tu alcance.
Con esta propuesta, la emblemática marca española combina tradición y digitalización, subrayando su papel como referente en el sector y cuidando la relación con sus clientes más fieles.
Esta convergencia tecnológica también refleja la adaptabilidad de la casa. Desde su fundación hace 80 años, Cortefiel ha conseguido habituarse a los cambios sociales y generacionales, expandiendo su esencia más allá de nuestras fronteras.
Ahora, con la iniciativa ‘un armario para toda la vida’, rinde homenaje a la perdurabilidad, reforzando su compromiso con el diseño responsable y la durabilidad de las prendas, pilares que guían su trabajo desde 1945.