Ocho décadas de estilo: Cortefiel cumple 80 años celebrando su legado y mirando hacia el futuro

La historia de Cortefiel pasa por la conquista de nuevos mercados y la seducción de distintos públicos entre diferentes momentos culturales y cambios sociales.

La pequeña mercería familiar consiguió impulsar la evolución de la industria y la democratización del acceso a la vestimenta elegante en nuestro país gracias a nuevas técnicas de confección y distribución que la llevaron a erigirse como un negocio pionero.

Hoy, con motivo de su 80 aniversario, la firma hace un repaso por sus memorias y presenta una nueva colección que refuerza su legado de estilo y calidad.

'Look' inspirado en los años 40 de Cortefiel Cedida

'Todo por vestir' es una campaña desarrollada junto a Havas Creative y la productora Little Spain, que celebra su legado. Su eje central es un fashion film que recorre cuatro grandes décadas de la historia de la empresa.

La obra audiovisual comienza rememorando la década de los 40 en España, cuando se inauguró su primera tienda: “Hubo un tiempo de manos valientes, nos vestimos de esfuerzo cuando todo estaba por hacer”.

Según avanza el spot, podemos recorrer la libertad y el color que caracteriza los años 70 en nuestro país: “Llegaron días de fiesta, cuando todo estaba por vivir”.

'Look' inspirado en los años 70 de Cortefiel Cedida

Después, el filme se remonta a los 90, conmemorando grandes hitos nacionales como los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 o la Exposición Universal de Sevilla: “Cuando todo estaba por demostrar”.

'Look' inspirado en los años 90 de Cortefiel Cedida

Todo un viaje entre generaciones que culmina en la actualidad con su claim “Todo por vestir”, que refleja el crecimiento de la marca junto al de la sociedad española y resalta su ilusión por aquello que está por llegar.

Detrás del cortometraje encontramos un riguroso trabajo de dirección de arte para cada época y un exhaustivo cuidado de la estética, el vestuario y la ambientación para conseguir capturar la esencia de cada momento histórico.

Trabajo de grabación del 'fashion film' Todo por vestir Cedida

Destaca especialmente el uso de prendas de archivo de Cortefiel para sumar autenticidad a los looks.

En cuanto a su colección de otoño-invierno, disponible a partir de hoy 24 de octubre, la marca pretende reafirmar su compromiso con la innovación y la moda contemporánea y mostrarse cercana, inclusiva y fiel a sus clientes.

La línea femenina destaca por el equilibrio entre tendencia y practicidad, con tejidos cálidos como el punto o el denim.

Prendas de la nueva línea femenina de Cortefiel Cedida

Las siluetas de las piezas se adaptan al cuerpo de la mujer con cortes modernos y favorecedores, mientras que los detalles satinados y los tonos negros y dorados aportan un toque festivo para las fechas navideñas.

Como piezas clave del muestrario, destacan el total look monocromático en color granate de chaqueta y pantalón de polipiel y el de pana en amarillo mostaza. Por otro lado, la gama masculina incluye cortes estructurados, materiales de calidad como lana o algodón, y una paleta cromática sobria con matices tierra y verdes.

Prendas de la nueva línea masculina de Cortefiel Cedida

Cortefiel apuesta por tejidos sostenibles y de alto rendimiento como el Better Cotton, algodón responsable, COOLMAX, que controla la humedad, THERMOLITE, que permite un aislamiento térmico ligero y el REPREVE, una fibra reciclada a partir de botellas de plástico.

Además, como remate final, ha reinterpretado sus publicidades gráficas más icónicas a través de ocho mupis de JCDecaux, situados en la emblemática calle Serrano de Madrid.