La Semana de la Moda de París vivió el lunes 6 de octubre uno de los desfiles más esperados. Chanel volvía a conquistar el Grand Palais con la colección de su nuevo director creativo que supone un absoluto renacer de la casa. En este debut, Matthieu Blazy ha estado arropado por las mejores embajadoras y admiradoras de la firma francesa, como Penélope Cruz, Carlota Casiraghi o Nicole Kidman.

La actriz australiana ha sido una de las últimas en sumarse al clan como imagen y no quiso perder la oportunidad de dedicarle unas palabras al gran hombre de la noche: "Estoy encantada de unirme a Chanel mientras comienza su nuevo capítulo con Matthieu al frente. Como alguien que aprecia tanto la Alta Costura, estoy deseando presenciar su visión para la casa de Alta Costura más antigua aún en funcionamiento y tener la oportunidad de vestir lo que sé serán creaciones maravillosas".

También asistió Úrsula Corberó que, además, sorprendió con su atrevido look premamá. Todas ellas, al igual que los asistentes al show (alrededor de 2.000), aplaudieron las propuestas del diseñador y la puesta en escena; una vez más volvió a ser impactante, algo habitual en la casa.

En esta ocasión, la pasarela se convirtió en un paisaje lunar por donde desfilaron las creaciones del francés, que revisitan los clásicos códigos de la maison aportando un toque personal y algo rebelde.

El emblemático tweed se pasea con transparencias y tartán, el estilo working se transforma con faldas de corte pareo y blazers cropped y las plumas y las flores 3D toman el protagonismo en los vestidos más glamourosos. La mezcla de estampados y los volantes también han estado muy presentes en su propuesta primavera/verano 2026.