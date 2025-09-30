La revolución de la moda 'underwear', de vuelta: las claves para llevarla de forma realista según las expertas

Hace tiempo que el misterio y la seducción dejaron de ser patrimonio exclusivo de la intimidad. Lo que antes se ocultaba bajo capas, ahora protagoniza editoriales, alfombras rojas y semanas de la moda. La tendencia underwear as outerwear —convertir la ropa interior en prenda de exterior— lleva varias temporadas seduciendo a diseñadores y celebridades.

En 2025, esta ha alcanzado su máxima expresión. Los corsés, los bralettes, los camisones e incluso las braguitas se dejan ver en desfiles y calles a modo de manifiesto estético y cultural. Una propuesta atrevida que no está hecha para todos, pero si algo deja claro es que es una llamada a apostar por el 'menos es más'.

La actriz Lily James, uno de los conocidos rostros jóvenes del cine británico, lo dejaba claro este mayo con una sesión fotográfica firmada por Vincent Peters: vestidos bustier al más puro estilo Dolce & Gabbana, négligées con encajes góticos y joyas plateadas que transformaban la sensualidad en arte.

Otro ejemplo es Sabrina Carpenter. La artífice de éxitos globales como Espresso o Please Please Please suele aparecer en videoclips y campañas promocionales llevando diseños lenceros que dejan las prendas interiores al descubierto y conjuntos satinados que igual podrían utilizarse para dormir que para disfrutar de una noche en la ciudad.

Siempre estuvo aquí

Aunque hoy parezca un fenómeno explosivo, esta relación tiene raíces profundas. En los 80, Madonna escandalizó y fascinó al mundo con sus corsés de Jean-Paul Gaultier; en los 90, Kate Moss convirtió los slip dresses en icono minimalista.

En los 2000, Britney Spears combinó un conjunto 'joya' de Bob Mackie superpuesto sobre unos vaqueros para su gira Dream Within A Dream Tour. Años después, en 2024, el sujetador y una réplica de las braguitas empedradas se vendieron por 78.000 y 2.925 dólares respectivamente.

Lo que en los inicios podía leerse como provocación fue evolucionando hacia un gesto de empoderamiento. Por eso, no es casualidad que figuras como Bella Hadid o Miley Cyrus hayan llevado el movimiento a las redes. La diferencia entre ambas está en el momento, y es que la segunda fue duramente criticada por su estilo cuando abandonó la era Disney.

Taylor Swift también llevó a los escenarios su predilección por esta tendencia durante el Eras Tour, con bodysuits brillantes que jugaban entre lo íntimo y lo escénico. Por otro lado, Emily Ratajkowski ha convertido (no en pocas ocasiones) el vestido lencero en uniforme neoyorquino. Este concepto, antes símbolo de lo oculto, reivindica desde hace años más y más visibilidad.

Regreso confirmado

La tendencia vuelve con fuerza en 2025. La Semana de la Moda de Nueva York nos lo dejó claro hace muy poco, mostrando la puesta de diseñadores como Calvin Klein, Michael Kors o Sandy Liang por usar sujetadores a modo de tops, bralettes y prendas interiores integradas en looks de día y de noche.

Desde principios de año, marcas como Valentino o Chloé ya habían marcado el camino con colecciones de Otoño 2025 en las que los encajes, los tejidos satinados y las sedas se combinan con cortes de sastrería impecables. De hecho, Miu Miu había ido más allá y proponía el regreso del sujetador bala, muy popular durante la I y la II Guerra Mundial.

Desfile de Miu Miu de Otoño-Invierno 2025/2026 en París. Miu Miu

Otro ejemplo reciente que, además, demuestra el interés de las firmas por mostrar sus nuevas propuestas a través de los artistas, es la cantante Addison Rae. La cantante acaba de lucir en uno de sus conciertos un top de sujetador plateado y unas braguitas con cristales de la colección Spring 2026 de Versace que acaba de ver la luz en Milán.

El desfile de Darío Vitale, nuevo director creativo de la casa italiana, lo apostó todo a la sensualidad, con diseños en los que los guiños lenceros y, en el caso masculino, las clásicas camisetas de interior blancas se integraban de manera natural en estilismos urbanos.

Algunas muestras de la recién presentada colección de Vitale. Versace

Rae, Carpenter... no es que esta tendencia se limite, en cualquier caso, a las cantantes. También podemos hablar de actrices como Dakota Johnson, que este septiembre se dejó ver en una cena benéfica en Nueva York con un vestido negro de Gucci cuyos bordados dejaban a la vista sus prendas íntimas negras sin obstáculo alguno.

La estética de la transparencia

Adaptar este estilo a la vida diaria puede parecer un desafío, pero existen combinaciones intermedias que han popularizado lasit-girls y que permiten llevar esta estética sin excesos. El secreto, según estilistas y diseñadores, está en equilibrar la sensualidad con piezas más sobrias para no perder la elegancia.