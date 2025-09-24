TOUS reivindica su esencia con lo nuevo de MANIFESTO: una línea que evoca las conexiones con la joyería

TOUS MANIFESTO sigue avanzando a pasos de gigante. La propuesta de la colección de la firma no ha dejado de ampliarse desde que se lanzara al mercado en 2023. El concepto tras la misma se trata de una reinterpretación del cierre clásico de joyería, que en este caso está formado por la T y la O. Esta estética, se reinventa ahora con la llegada de la nueva temporada otoño-invierno.

Septiembre llega con cadenas, pulseras y pendientes, piezas elaboradas en plata de primera ley y de este mismo material bañado en oro de 18 quilates. Algunas de las apuestas de la casa combinan los dos metales, siguiendo una de las tendencias que más seduce al público y, en especial, a la generación Z y a algunos integrantes de la millennial.

Esta línea nació de las conexiones entre personas y joyas, en parte, una cuestión representada por la unión de las dos letras del monograma. En el fondo de todo, la idea de que cada cual se pueda mostrar en esencia, haciendo combinaciones propias y llevándolas con outfits más relajados y también más elevados, dependiendo de la ocasión.

No obstante, esto no ha sido lo único que TOUS ha estrenado en esta temporada. Otra de sus propuestas más esperadas ha sido en la categoría de perfumes. ¿Su nombre? KAOS, una novedad que los medios descubrimos en junio y que hasta ahora no ha llegado al público. Uno de los secretos mejores guardados de la firma.

El aroma nace con la idea de reflejar el "espíritu libre y multifacético de la mujer moderna". Tanto el frasco como la fragancia están inspirados en el estampado homónimo. En cuanto a sus notas, es una mezcla perfecta de todo lo que viene y de lo que ya se ha ido. En su interior, contiene ese concepto tan curioso del entretiempo.

Algunas de las nuevas incorporaciones a TOUS MANIFESTO. TOUS

¿Con qué fórmula se consigue esto? Gracias a sus toques florales, frutales y amaderados, que infunden frescura, sensualidad y magnetismo, como bien definen desde la casa. En la ecuación olfativa se encuentran presentes los frutos rojos, la pera, un ingrediente que siempre resulta tan delicioso como inesperado, la bergamota, el limón, el jazmín Sambac, la rosa y el melocotón.

Como final, un fondo de maderas y almizcle blanco, musgo cristal y praliné. Su sutileza se confunde con la potencia del llamativo PinKaos, que además de esas líneas que desdibujan la silueta del oso, distintivo de la firma, tiñe de rosa el cristal que encierra el perfume. Está disponible para su compra en tres tamaños diferentes.

La nueva fragancia de TOUS. TOUS

Una propuesta de joyería y aromática que hace más llevadera la agenda y la rutina y que encierra en ellas toda la esencia de la firma, que sigue reinventándose, siendo fiel a sus principios, cada temporada.