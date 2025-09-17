Roberto Verino muestra su esencia con 'UNDRESSED', una colección que mira al futuro desde la sastrería de los 90

Algunas de las prendas que el diseñador presentó ayer en el barrio de Salamanca. Pablo Paniagua

La tarde del 16 de septiembre rompe en la calle Jorge Juan. El barrio de Salamanca se prepara para acoger la nueva colección de Roberto Verino. En un atemporal e icónico lugar de la ciudad de Madrid, la firma ha propuesto un flashback fashion que ha trasladado a los presentes a la década de los 90.

Esta época supuso un antes y un después en la moda internacional, pero también en la española. Un periodo dorado que comenzó a pavimentar esa idea de globalidad para la que a día de hoy se sigue trabajando.

La esencia de aquel momento, el ADN del diseñador gallego, impregna ahora a 'UNDRESSED', la apuesta otoño-invierno 2025 del atelier. Líneas depuradas y una personalidad sobresaliente que destaca a base de sobriedad y sofisticación.

Una costura que es mezcla de rebeldía, minimalismo y un riesgo perfectamente medido con las puntadas necesarias. De nuevo, bajo la visión del creativo, el estilo no reside en las tendencias, sino que estas son una herramienta. La elegancia emana del interior, de ser una misma, sin artificios.

"Hoy más que nunca hay que mirar dentro, a esa luz propia que no necesita artificios. Esa es la moda que me interesa", afirma Roberto Verino.

El título que da nombre a la colección no deja lugar a dudas, 'UNDRESSED', desnudo o desvestido, reivindica lo auténtico, el corazón del ser. Toda una declaración de intenciones en tiempos de inteligencia artificial, cánones de belleza que roban la identidad y fast fashion.

Bodegón de diseño y costura. Pablo Paniagua

De acuerdo a las palabras del diseñador, esta propuesta supone "la liberación de etiquetas para revelar la esencia más pura. Hablamos de ser genuino, brillante por naturaleza".

Los invitados al evento de Roberto Verino. Pablo Paniagua

Diferentes personalidades del mundo de la moda, la cultura y el periodismo han asistido a la cita, marcada en rojo en el calendario de Madrid es Moda, que el pasado sábado 13 abrió esta iniciativa con un desfile colectivo que tomó la Plaza de Oriente.

Como no podía ser de otro modo, una de las palabras clave que se encuentra en la naturaleza de esta colección es la de sastrería, que es la brújula que le da sentido a toda la temporada marcada por Roberto Verino.

El armario femenino se llena con americanas que juegan a atravesar la supuesta línea de género. Los abrigos, suaves y envolventes, son el perfecto refugio para esos días en los que el frío arrecia y se necesita un abrazo. Por supuesto, no faltan esas apuestas funcionales cuyo uso pasa del 9 to 5 al 24/7.

El creativo posando ante un bodegón compuesto por bolsos, flores y peanas. Pablo Paniagua

La paleta de colores que tiñe las prendas se pasea entre los marrones cálidos, verdes y burdeos. No faltan los tonos neutros, entre los que, además del camel y el negro, destaca un blanco con un toque nacarado que aporta la luz necesaria, ayudando a opacar los días grises de la nueva estación. Puro Verino.

Una muestra de la gama cromática de 'UNDRESSED'. Pablo Paniagua

Los tejidos se definen por su exquisitez, en especial, la de la lana fría. Fiel compañera del buen hacer. Además, también destaca el empleo de la napa y del paño. Por supuesto, todo el material ha sido seleccionado bajo la atenta mirada del diseñador, siguiendo su férreo criterio artesanal.

"La sastrería es un lenguaje que conozco bien, pero siempre estoy buscando nuevas formas de decir lo mismo con otra actitud", comenta el gallego sobre el eje de 'UNDRESSED'. "Esta colección habla de seguridad sin rigidez", añade.

Una de las propuestas masculinas de la nueva línea del creador gallego. Pablo Paniagua

Con esta colección, el equipo de la firma demuestra que si hay algo que trasciende la noche de los tiempos es, sin duda, aquello que nos define, la esencia. Esa es la base para trabajar la novedad, algo que no tendría sentido, dejando en el olvido todo aquello que ya ha pasado.

'UNDRESSED' son los 90 de Verino, pero también sus inicios y, sobre todo, lo que se mantendrá en el futuro.