Macarena Shoes, la firma riojana que conquista España: así son sus sneakers artesanas que duran años

En España, hablar de calzado artesanal es hablar de La Rioja. Y entre sus nombres más reconocidos, Macarena Shoes ha sabido convertirse en sinónimo de calidad, diseño y durabilidad.

La firma, con más de cuatro décadas de experiencia, ha decidido dar un paso firme hacia el terreno urbano con el lanzamiento de su colección de sneakers, un movimiento que ya está dando que hablar en el mundo de la moda.

Lo interesante es que no se trata de un giro improvisado. Las sneakers de Macarena son el resultado natural de un proceso de evolución donde la tradición artesanal se funde con las tendencias urbanas. Con este lanzamiento, la marca demuestra que puede mantenerse fiel a su esencia mientras conquista nuevos territorios.

Colección Street de Macarena Shoes, sneakers urbanas atemporales. Macarena Shoes

Sneakers con alma riojana

Las nuevas zapatillas no pretenden competir con el mercado de moda rápida, sino abrir una alternativa para quienes buscan algo diferente. Frente a la producción masiva, Macarena ofrece sneakers diseñadas y fabricadas en talleres españoles, con materiales seleccionados y una clara vocación de permanencia.

El resultado es una colección que no persigue lo estridente ni lo pasajero, sino la sobriedad, la comodidad y la versatilidad. Piezas que funcionan en el día a día, que se adaptan a distintos estilos y que, sobre todo, transmiten autenticidad.

En este nuevo universo destacan modelos como Oria Acero, elaboradas en serraje metalizado con un aire retro contemporáneo. Su suela dentada aporta agarre y comodidad, mientras que el acabado metalizado convierte este diseño en un aliado tanto para looks casuales como para propuestas más urbanas.

Un diseño versátil y atemporal

El estilo urbano no está reñido con la tradición artesana. Así lo demuestra también el modelo Oria Marrón, que combina tonos tierra con detalles en contraste naranja. Es un ejemplo claro de cómo la marca sabe dar dinamismo a un diseño sobrio sin perder equilibrio. Su estética retro dialoga con el presente, ofreciendo un calzado cómodo y duradero.

Oria Marrón. Macarena Shoes

La versatilidad es uno de los puntos fuertes de la colección. Las sneakers de Macarena no se encasillan en un solo estilo, sino que se adaptan a distintos momentos del día. Pueden acompañar un vaquero y una camiseta en una jornada laboral, o convertirse en el detalle diferenciador en un look más cuidado de fin de semana.

El objetivo está claro: crear piezas que se conviertan en imprescindibles, esas que siempre están listas en el armario porque funcionan con todo. Lejos de ser un capricho estacional, las sneakers riojanas buscan convertirse en un básico que no entiende de temporadas.

La autenticidad como bandera

En un mercado saturado de productos deportivos fabricados en serie, el valor de lo artesanal se multiplica. Cada sneaker de Macarena lleva detrás el conocimiento acumulado de generaciones que han trabajado el calzado en Arnedo, un lugar de referencia internacional para este sector.

Ese arraigo se combina con una visión contemporánea que conecta con las nuevas generaciones. El modelo Oria Verde es un buen ejemplo: su serraje en tono verde ofrece frescura y carácter, mientras que la plantilla de microfibra garantiza un confort prolongado. Una apuesta para quienes buscan diferenciarse sin necesidad de recurrir a estridencias.

Oria Verde. Macarena Shoes

El valor añadido está en los detalles: materiales nobles, acabados cuidados y una filosofía que pone por delante la durabilidad frente a la moda efímera. Comprar unas sneakers de Macarena no es solo hacerse con un calzado, sino adquirir una pieza con historia y con futuro.

Más allá del calzado deportivo

El lanzamiento de la colección de sneakers se suma a otras propuestas recientes de la marca, como la línea de calzado de invierno que incluye botas, botines y mocasines disponibles en su web oficial. Todas ellas responden a la misma lógica: piezas atemporales, pensadas para durar y fabricadas en talleres locales.

Este enfoque conecta con una tendencia cada vez más fuerte entre los consumidores: la búsqueda de productos responsables, que aporten valor y que no se perciban como un simple “usar y tirar”. La moda urbana también puede ser consciente, y Macarena lo demuestra con una colección que apuesta por el confort, la autenticidad y la coherencia.

Un futuro con raíces

Con esta nueva línea, la firma riojana refuerza su posición en el panorama internacional. Las sneakers son un puente hacia un público global que valora el diseño pero no quiere renunciar a la sostenibilidad y a la tradición.

Macarena no se limita a lanzar un producto más, sino que construye un relato sólido en el que cada colección responde a una forma de entender el estilo de vida. Las sneakers, en este sentido, son la pieza que faltaba para completar ese puzle donde caben tanto la comodidad en casa como la elegancia en la calle.

La firma lo tiene claro: su crecimiento vendrá de saber hablar el lenguaje contemporáneo sin abandonar la esencia artesanal que la hizo reconocida. Y en ese delicado equilibrio está la clave de su éxito.