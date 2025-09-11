Women'secret tiene el sujetador idóneo para cualquier ocasión: cómodo, invisible y muy sofisticado

Tan importante resulta vestirse por dentro como por fuera. Al igual que sentirse bien en cualquier plano. Este mantra se encuentra presente en el ADN de Women'secret, que una vez más demuestra su compromiso con las mujeres y su bienestar con su último lanzamiento. Dreamy es un sujetador que "no se nota, no aprieta y sienta genial", afirma la marca.

A veces, la ropa interior aprisiona, puede deslucir un atuendo espectacular y convertirse en la peor enemiga de una ocasión especial. De ahí la necesidad de confiar en prendas que aporten tanto seguridad como comodidad sin perder el sentido de la estética y la elegancia. En resumen, así es la nueva propuesta de la tienda.

De acuerdo con la compañía de Tendam, el sostén protagonista de esta novedad se ha confeccionado en microfibra y elastano. Estos dos tejidos son grandes aliados para la figura femenina, ya que se adaptan a la misma como una segunda piel. La sensación de ligereza y libertad forman parte de esta ecuación perfectamente calculada. No hay fisuras.

Además, el diseño es ultraplano y de corte láser, lo que lo convierte en el sujetador estrella para llevar con esos looks más arriesgados o que se ajustan más al cuerpo. Dreamy es garantía de que todo quede bajo control, algo que consigue a la par que eleva el busto de forma sutil.

No obstante, la discreción de la prenda no reside solo en todo lo que ya se ha mencionado. Igualmente, su variedad de colores se orienta en la misma dirección. Un básico que se encuentra disponible en negro, beis y nude. También tiene su braguita a juego.

Por supuesto, el sostén está a la venta en un amplio rango de tallas que van desde la S a la XL. Además, sus copas son extraíbles, algo que garantiza un mayor realce del pecho para las personas que así lo prefieran, pero también la posibilidad de apostar por un efecto más natural. Tiene un cierre trasero con triple corchete que garantiza la seguridad y el ajuste.

Imagen de la campaña de Dreamy de Women'secret. Women'secret

Actualmente, se encuentra a la venta por un precio de 29,99 euros en la web de la tienda. No obstante, aquellas que se hayan enamorado de la prenda de ropa interior deberían saber que la segunda unidad tiene un descuento del 50%. Una oportunidad perfecta para hacerse con un imprescindible atemporal.

Con esta combinación, Women'secret demuestra que tiene la fórmula del éxito, en la que elementos como la funcionalidad, el confort y la sofisticación son clave.

La firma, una vez más, aboga por una corsetería que tiene como objetivo principal la comodidad y la innovación. En sus apuestas conviven la estética con la practicidad del día a día y las exigentes necesidades de las ocasiones más especiales. Una visión realista del mercado al servicio de las necesidades de las mujeres.